FERDIG: Lan Marie Berg er ferdig som miljøbyråd i Oslo. Nå må partiet jobbe raskt for å finne en erstatter, dersom de skal danne byråd på nytt. Foto: Jil Yngland

Kilder til VG: Her er favorittene til MDG-Lans gamle jobb

Kilder med innsikt i prosessen sier at det allerede har utpekt seg fire klare favoritter til å overta jobben som byråd for miljø- og samferdsel i Oslo – nå som Lan Marie Berg er ute, og har varslet at hun ikke er aktuell for et nytt byråd.

Publisert: Nå nettopp

Onsdag ble det klart at hele byrådet i Oslo går av, etter opposisjonen vedtok et mistillitsforslag mot byråd for miljø- og samferdsel, Lan Marie Berg. Hun hadde dermed ikke tillit hos et flertall av de folkevalgte politikerne i Oslo.

Årsaken er en kostnadssprekk på 5,2 milliarder kroner for Oslos nye reservevannkilde – som opposisjonen mener Berg skulle ha informert om tidligere.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) varslet like i forkant av behandlingen at han hadde full tillit til Berg – og at dersom bystyret vedtok mistillit mot Berg ville hele byrådet gå av – gjennom et såkalt kabinettsspørsmål.

fullskjerm neste Sigrid Heiberg er fylkesleder i Oslo MDG, utenrikspolitisk talsperson i MDG og Oslo MDGs 3. kandidat til Stortinget.

Ordfører Marianne Borgen (SV) er nå i prosess for å finne ut hvem skal få mulighet til å danne byråd – men alt tyder på at Raymond Johansen får mulighet til å fortsette sammen med SV og MDG, med støtte fra Rødt, ettersom det parlamentariske grunnlaget ikke har endret seg.

Fire favoritter

VGs kilder med innsikt i prosessen sier at MDG ønsker å jobbe raskt for å avklare hvem som tar over Lan Marie Bergs gamle jobb og sier at utfallet fremdeles åpent.

Kildene trekker frem fire favoritter:

Sirin Stav: G ruppeleder i Oslo bystyre. Hun er tidligere byrådssekretær og har dermed vært med på hele byrådsprosjektet.

Sigrid Heiberg: Fylkesleder i Oslo, bystyrerepresentant, 3.-kandidat til Stortinget og utenrikspolitisk talsperson for MDG sentralt.

Einar Wilhelmsen: Finansbyråd i Oslo siden 2019. Lang bakgrunn i miljøbevegelsen, inkludert i Natur og Ungdom og Zero.

Hanna Marcussen: Byråd for byutvikling i Oslo siden 2015. Nasjonal talsperson for MDG fra 2008 til 2014, som tilsvarer partileder.

VG har fremlagt opplysningene for de fire MDG-politikerne.

– Ja, dette blir spennende. Selv om det er store sko å fylle etter Lan, så har vi så mange gode kandidater å velge i at det føles som et stort luksusproblem, skriver Sigrid Heiberg i en sms til VG.

Hanna Marcussen skriver at hun ikke vil kommentere til pågående interne partiprosesser. VG har foreløpig ikke fått svar fra Sirin Stav eller Einar Wilhelmsen.

Viktig profil

Posten som byråd for miljø- og samferdsel har under Lan Marie Berg vært partiets klart mest profilerte posisjoner i Oslo-politikken. Jobben er også den som er tettest knyttet opp mot MDGs kjernesak – nemlig miljø og klima.

Både Hanna Marcussen og Einar Wilhelmsen har erfaring som byråder, men hvis de skal bytte post må man gjøre en større rokering og hente inn erstattere til deres byrådspost samtidig.

VGs kilder trekker frem at Sigrid Heiberg og Sirin Stav begge har erfaring fra Oslo-politikken gjennom bystyret og ligger nært i alder, kjønn og profil med avtroppende Lan Marie Berg.

GIKK AV: Lan Marie Berg møtte pressen etter at bystyret i Oslo vedtok mistillit mot henne. Hun har varslet at hun ikke blir del av et nytt byråd. Foto: Fredrik Hagen

Rask prosess

Lan Marie Berg uttrykte kort tid etter mistillitsforslaget ble vedtatt onsdag at hun ikke vil være aktuell for å sitte i et nytt Oslo-byråd.

Inntil videre vil Oslo kommune styres av et forretningsministerium. Det betyr at byrådet sitter til et nytt byråd er formet, men at de ikke skal ta politiske avgjørelser utover det helt nødvendige.

VGs kilder peker på at det er nødvendig med en rask prosess, for å unngå at forretningsministeriumet trekker ut i tid på grunn av dem.

Tradisjonelt ville det vært 1.-kandidaten i forrige kommunevalg, Lan Marie Berg, som ledet prosessen. Hun skal på Stortinget og noen andre vil derfor lede prosessen. Det er ikke avklart hvem enda, ifølge VGs opplysninger.

Det er bystyregruppen og arbeidsutvalget i fylkesstyret som tar den endelige beslutningen.

Høyre vil prøve selv

PSSST! Høyre har fått ekstra tid til å finne ut om de kan få flertall for å danne et nytt byråd, men de vil da være avhengige av at MDG bytter side. Det er det lite som tyder på at kommer til å skje.

MDGs gruppeleder Sirin Stav har nemlig allerede varslet at de ønsker å fortsette samarbeidet med Ap og SV.