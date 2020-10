IDRETTSTOPP: Berit Kjøll er president i Norges Idrettsforbund, som har over to millioner medlemskap fordelt på 11.000 idrettslag. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB

Tungvektere vil vinne omkamp om daglig trimtime i skolen

Åtte av ti støtter en daglig time med fysisk aktivitet i skolen. Nå kaster Idrettsforbundet, Kreftforeningen og tolv andre tungvekter-organisasjoner seg inn i omkampen.

Nå nettopp

Mange sperret øynene opp da regjeringen slapp nyheten om å gå bort fra stortingsflertallets vedtak om en daglig time fysisk aktivitet i forslaget til statsbudsjett for 2021.

Kunnskapsminister Guri Melby (V) begrunnet det med at regjeringen vil gi skolene selv rett til å bestemme hvor ofte og hvordan fysisk aktivitet skal innføres.

– I vedtaket om en time daglig fysisk aktivitet så blir jo lærere pålagt å prioritere dette foran andre ting, sa Melby til VG tidligere i oktober. Hun la ikke et sekund skjul på at regjeringen inviterer Stortinget til omkamp.

les også Regjeringen vil ha omkamp om daglig trimtime i skolen

Oppvarmingen til omkampen er i full gang. Både Idrettsforbundet, Kreftforeningen, Legeforeningen, Nasjonalforeningen for Folkehelsen og ti andre, store organisasjoner advarer nå politikerne mot å droppe en daglig trimtime på skolen. I et felles brev til Stortinget, skriver blant andre idrettspresident Berit Kjøll og Mina Gerhardsen i Nasjonalforeningen:

– Organisasjonene som underskriver dette brevet representerer flere millioner medlemmer og sterke fagmiljøer. Vi ber om at dere som stortingsrepresentanter tar ansvar og sikrer at målet om én times fysisk aktivitet hver dag ikke blir skrinlagt, slik det er foreslått, men blir virkelighet og hverdag i den

norske skolen.

Vil ha daglig trimtime Ledere som har skrevet under på brevet til både helsekomitéen og utdanningskomitéen på Stortinget på vegne av sine organisasjoner: Mina Gerhardsen, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Karen Kvalevåg, generalsekretær i Norges Idrettsforbund.

Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen.

Marit Hermansen, president i Legeforeningen.

Gerty Lund, forbundsleder i Norsk fysioterapeutforening.

Lill Sverresdatter Larsen, leder i Sykepleierforbundet.

Frode Jahren, generalsekretær i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke.

Bjørnar Allgot, generalsekretær i Diabetesforbundet.

Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse.

Helle Aanesen, daglig leder i Aktiv mot kreft.

Anders Hall Grøterud, daglig leder i Aktivitetsalliansen.

Siri Meland, fungerende generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

Morten Dåsnes, daglig leder i Friluftsrådenes Landsforbund.

Svenn Erik Bolle, generalsekretær i Norges Bedriftidrettsforbund. Vis mer

I en ny meningsmåling fra Yougov på oppdrag fra Nasjonalforeningen for folkehelse, svarer 84 prosent av de spurte at de støtter en daglig trimtime i skolen, mens kun 7 prosent svarer nei.

Berit Kjøll i Norges Idrettsforbund, minner om at skolen er den arenaen der flest barn og unge kan nåes.

– Formålet med Stortingets vedtak om minst en times daglig fysisk aktivitet for alle elever på 1. til 10. trinn, er at skolen er det eneste stedet hvor man når alle barn og dermed har muligheten til å sikre deres nødvendige fysiske aktivitet for god fysisk helse, sier Kjøll.

les også Undersøkelse: Én av to foreldre sjekker barnas mobil uten samtykke

HELSEPOLITIKER: Nicholas Wilkinson sitter i Stortingets helse- og sosialkomité for SV. Foto: Fredrik Hagen, NTB

les også Ap-duo: Sanner saboterer daglig trimtime på skolen

SV på Stortinget er fryktelig irritert på regjeringen. Hverken utdanningspolitiker Mona Fagerås eller helsepolitiker Nicholas Wilkinson synes det går an å overse stortingsflertallets vilje på denne måten.

– At regjeringen velger å ikke følge opp et stortingsvedtak er alvorlig. At de ikke følger opp vedtaket om mer fysisk aktivitet i skolen, som vi allerede vet har for mye stillesitting, er helt utrolig kjipt ovenfor elevene som stadig etterspør mer fysisk aktivitet i skolen, sier Fagerås.

– Vi har vunnet denne kampen før og vil vinne den igjen. Barna og familiene trenger at vi på Stortinget hjelper dem for å få mer fysisk aktivitet på skolene, sier Wilkinson.

les også VG-undersøkelse: Aktiviteten synker når barna begynner på skolen

MOBILISERER: Nasjonalforeningen for Folkehelsen og generalsekretær Mina Gerhardsen engasjerer seg kraftig for at alle norske elever skal ha en time med fysisik aktivitet daglig i skoletiden. Foto: John Trygve Tollefsen

Mina Gerhardsen i Nasjonalforeningen for folkehelsen mener spesielt regjeringspartiet KrF har sviktet. Da partiet satt utenfor regjering i 2017, stemte de for en daglig trimtime.

– Vi er veldig overrasket over at folkehelsepartiet KrF har snudd i denne saken, og håper jo fortsatt på at de vil bidra til økt fysisk aktivitet i skolen overlever budsjettbehandlingen, sier Gerhardsen som tidligere har vært statssekretær i en Ap-ledet Stoltenberg-regjering.

Hun håper på et stortingsflertall fra neste høst som vil iverksette ambisjonen om en daglig trimtime i skolen.

les også Sebastian (12) om å sitte stille i 1.klasse: – Føltes som å bli bundet med kjetting

KrF-gruppeleder Hans Fredrik Grøvan på Stortinget ble imidlertid rundere i formuleringene om trimtimen allerede i 2018. Da gikk utdanningskomitéen i sine merknader inn for at trimtimen ble et mål og ikke et krav.

– Har noe endret seg Grøvan – og i tilfelle hva - siden vedtaket om en time daglig fysisk aktivitet ble fattet på Stortinget og KrF stemte for?

– Vi står ved intensjonen bak vedtaket vi var med på, men vi ønsker det skal være stor lokal frihet i måten dette kan gjennomføres på og derfor ikke trenger lovregulering, svarer KrFs parlamentariske leder.

les også Éin time dagleg fysisk aktivitet i skulen er mogleg å få til

KRF-TOPPER: Hans Fredrik Grøvan (til venstre) får daglig litt trim med gåturer til og fra møterom og kontorer på Stortinget. Her på vei nedover i stortingsetasjene sammen med partileder Kjell Ingolf Ropstad. Foto: Frode Hansen, VG

– Vil ikke regjeringens forslag kunne utvanne vedtaket om en times daglig fysisk aktivitet i skolen?

– Jeg tror det er nødvendig å gjøre dette gradvis, og at skolene må få muligheter til stor grad av frihet til hvordan dette skal gjennomføres. Samtidig vil vi be skolene aktivt om å legge til rette for mer fysisk aktivitet uten at dette blir regulert i opplæringsloven.

les også Røe Isaksen om daglig trimtime: Elendig forberedt og en overstyring av lærerne

KrFs gruppeleder på Stortinget legger ikke skjul på at han i denne saken har lagt vekt på at lærerens egen organisasjon, Utdanningsforbundet, har advart mot en time daglig fysisk aktivitet.

– Vi lytter alltid til lærerne og skolens egne representanter uten at vi alltid er enig med dem. I dette tilfelle synes jeg de har hatt relevante synspunkter på at det både bør gis stor lokal frihet og at man bør bruke tid på å vinne erfaring.

les også Daglig trimtime i skolen endres fra krav til målsetting

LÆRER-TALSMANN: Steffen Handal leder Utdanningsforbundet. Han mener det er uklokt å pålegge skoler og lærere gjennnomføring av en times daglig fysisk aktivitet for elevene. Foto: Vidar Ruud, NTB

Leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet, bekrefter at lærernes største fagorganisasjon er svært skeptiske til en daglig trimtime.

– Vi er ikke mot mer fysisk aktivitet. Målsettingen er god, men å pålegge en time innenfor dagens timetall er ikke klokt. Slik politisk detaljstyring kan føre til minuttelling og byråkratisering. Vi frykter at fysisk aktivitet kan bli en rutinepreget pliktøvelse, sier Handal, som heller foretrekker en tyngre satsing på kroppsøvingsfaget.

Publisert: 22.10.20 kl. 19:26

Les også