STREIKER: Vektere demonstrerte utenfor NHO tirsdag. Foto: Gabriel Aas Skålevik

Nå rammes Oslo S av vekterstreiken: − Mye alvorlig som kan skje der

Nå trappes vekterstreiken opp. Onsdag morgen forsvinner de siste vekterne fra Oslo Sentralstasjon.

For mindre enn 10 minutter siden

Ytterligere 500 vektere tas ut i streik onsdag, etter en nesten fire uker lang streikeperiode for vekterne. Det er primært områdevakthold på kjøpesentre, resepsjoner og togstasjoner på Østlandet som rammes.

For Oslo Sentralstasjon betyr det at stasjonen ikke er lenger sikret av vektere. Bane Nor håper de slipper å måtte stenge stasjonen.

– Vi gjør en løpende vurdering på hva som er sikrest og om vi kan holde stasjonen åpen. I ytterste konsekvens må vi stenge ned, men det sitter langt inne. Vi må først se om det oppstår hendelser som vi ikke greier å løse, forteller Knut Øivind Ruud Johansen, direktør for stasjoner i Bane Nor Eiendom.

les også Vekterstreiken: – Vi burde få en anstendig lønn

Over 2000 streiker

Det var etter et brudd i lønnsforhandlingene mellom arbeidsgiverorganisasjonen NHO Service og arbeidstagerorganisasjonene Parat og Norsk Arbeidermandsforbund den 16. september, at vektere først ble tatt ut i streik.

Nå streiker til sammen over 2000 vektere fra begge organisasjonene.

E24+: – Liv og helse er truet i vekterstreiken

Forhandlingsleder i Parat, Lars-Petter Larsen, håper lønnskonflikten kan løses i forhandlingene hos Riksmekleren førstkommende fredag. De to partene har foreløpig ikke kommet til enighet om tillegget til vekterne for kvelds- og helgearbeid.

– Vaktbransjen jobber hovedsakelig natt og helg. De har det laveste natt- og helgetillegget i alle tariffavtaler i Norge som jeg kjenner til, og det har ikke blitt justert på ti år, påpeker Larsen.

I dag får vekterne et timetillegg på 26 kroner for natt og 46 kroner for helg. Det er lavere enn tariffavtalen for butikkansatte, som har samme grunnlønn som vektere.

FRYKTER KAOS: Forhandlingsleder i Parat, Lars-Petter Larsen, frykter det kan bli kaos på Oslo S når de siste organiserte vekterne tas ut i streik onsdag. Foto: Gabriel Aas Skålevik

Politiet varslet

Mens vekterne streiker, står mange butikker, hoteller og andre driftsbygg igjen uten vektere. Ruud Johansen i Bane Nor forteller at de fortsatt vil være bemannet på de mest kritiske områdene, som brann og evakuering.

– Vi vil ha sterkt redusert antall vektere. Butikkansatte er orientert og klar over at vi har lavere bemanning. De vet at det vil ta lengre tid å få respons, forteller stasjonsdirektøren.

Han påpeker at politiet er varslet, og at det er de som må kontaktes i ytterste konsekvens.

– Oslo S er et spesielt sted med mye mennesker. Det mye alvorlig som kan skje der, alt fra tyverier til slåsskamper, og folk som trenger hjelp av ymse slag.

Ruud Johansen mener likevel det ikke er noe grunn til frykt helt enda.

– Vi har ingen antydninger om at dette ikke skulle gå bra, vi har lavere bemanning på mange steder nå.

KAMPKLAR: Tillitsvalgt i Parat, Ståle Raustøl, mener vekterne er forberedt på å streike helt til lønnskravene deres imøtegås. Foto: Gabriel Aas Skålevik

– Tåpelig streik

Med parolen «Hva vil vi ha? Mer penger. Når vil vi ha det? For en måned siden» samlet 120 vektere seg tirsdag utenfor NHO for å markere nok en uke med streik.

Hege Birkeland har jobbet som vekter i seks år. Nå har hun sett seg lei av lav lønn for en belastende jobb på ugunstige tidspunkter.

– Ingen dager er helt like på jobb som vekter. Men når det gjelder lønnen, så har den vært helt lik siden jeg startet, forteller Birkeland.

Hun får støtte av tillitsvalgt i Parat, Ståle Raustøl.

– Dette er en tåpelig streik. Det er tåpelig at arbeidsgiver ikke forstår at vi vil ha ekstra betalt for natt og helg. Vi kommer til å stå fast på kravene våre og kjempe.

Administrerende direktør i NHO Service og Handel, Anne-Cecilie Kaltenborn, ønsker ikke å kommentere konflikten ytterligere.

– Det vi er opptatt av er å få satt oss ned med motparten og finne en løsning. Det har vi sagt lenge. Vi tror det er den beste måten å løse denne konflikten på.

LEI: Vekterne Hege Birkeland og Susanne Lund Strand tør ikke være for optimistiske i forkant av forhandlingene på fredag. Foto: Gabriel Aas Skålevik

Publisert: 14.10.20 kl. 05:16

Mer om Streik Oslo Lønn Jobb NHO Parat