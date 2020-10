STEMMEKAMP: Ketil Solvik-Olsen bukker for partileder Siv Jensen etter sitt innlegg. Foto: Hallgeir Vågnes

Innestemme-oppgjør på Frps landsmøte: − Jeg har justert høreapparatet

GARDERMOEN (VG) Ketil Solvik-Olsen holder fast på at Frp må bruke mer innestemme etter kritikken fra Frp-leder Siv Jensen.

Nå nettopp

– Det er kun folk med dårlig batteri i høreapparatet som tror at innestemme er det samme som at ingenting blir sagt, sier tidligere Frp-nestleder Ketil Solvik-Olsen til kraftig applaus fra Frps landsmøte.

Han hadde etterlyst mer innestemme i blant annet innvandringsdebatten fra Frp i et VG-intervju fredag, men ble satt på plass av Frp-leder Siv Jensen i hennes landsmøtetale lørdag formiddag.

Solvik-Olsen holder fast på at Frp bør bruke mer innestemme, på tross av kritikken fra sin egen partileder.

– Jeg er ikke med i Frp for å være en kommentator på alt som er galt og bare være koselig «se, jeg har påpekt enda et problem med rødgrønn regjering, byråd eller lignende». Jeg er her for å være med å endre ting. Derfor sa jeg at innestemme er viktig, sier Solvik-Olsen.

TALER: Tidligere Frp-nestleder Ketil Solvik-Olsen ga Siv Jensen svar på tiltale. Foto: Hallgeir Vågenes

Ketil Solvik-Olsens gikk dermed i rette med Frp-leder Siv Jensen som sa at hun fremdeles vil bruke utestemme.

– Nei, Ketil vi skal ikke snakke med innestemme. Vi skal fortsatt være de som tør å si det ingen andre tør å si, sa Frp-leder Siv Jensen i sin landsmøtetale.

– Justert høreapparatet

Etter Solvik-Olsens innlegg oppsummerte Jensen debatten. Hun sier at hun er glad for at han har gjort comeback.

– Jeg har justert høreapparatet. Jeg ser at noen sier at jeg har refset deg fra talerstolen. Nei, jeg er så glad for å ha deg tilbake i norsk politikk, sier Siv Jensen i sin oppsummering av debatten.

Ketil Solvik-Olsen poeng var at han tror Frp kan få større gjennomslag og oppslutning om de bruker mer innestemme i innvandringsdebatten.

forrige







fullskjerm neste UTESTEMME? Sylvi Listhaug har vært svært markert i innvandringsdebatten.

Han advarte i sitt innlegg mot å generalisere.

– Det er mer enn nok problemer vi kan peke på i innvandringspolitikken uten at vi sier at alle innvandrere er et problem. Det er det jeg sikter på når jeg snakker om å bruke innestemme og ikke utestemme, sier Solvik-Olsen og legger til:

– Det viser at vi kan snakke med autoritet og troverdighet om innvandringsspørsmål uten å generalisere. Det er å velge ord som gjør at vi blir lyttet til for innholdet og ikke at folk reagerer på enkeltordene våre. For da blir vi ikke lyttet til. Det er det det handler om.

Tror Siv er enig

Ketil Solvik-Olsens fikk sterk applaus i landsmøtesalen.

– Når vi får 18,4 prosent på en meningsmåling i Rogaland er det ikke fordi vi ikke klarer å formidle budskapet Frp står for. Det er fordi vi på en fantastisk måte klarer å vise bredden, sier Solvik-Olsen.

– Det er fordi vi ikke skyver fra oss folk ved å bruke ord som andre synes at «å, det blir for hardt». Det er den jobben vi må gjøre. Hvis dere ikke tror at innestemme virker, så ta en titt på samferdselspolitikken de første fem årene i regjering. Jeg mener det fungerte utmerket, sier han.

Han tror Siv Jensen egentlig er enig i budskapet.

– Derfor tror jeg partileder, at vi ikke er uenig, sier han.

Publisert: 17.10.20 kl. 15:40

Les også