STYREMEDLEM: Gerd Fleischer har vært en nestor i miljøet som bekjemper tvangsekteskap, og er nå styremedlem i stiftelsen «Født Fri».

Sitter i styret til Født Fri: – Jeg advarte Shabana

Gerd Fleischer har kjempet mot tvangsekteskap siden 1996. Nå sitter hun i styret til den omstridte stiftelsen Født Fri, og sier at hun flere ganger advarte Shabana Rehman mot «misunnelse og misnøye».

Gjennom flere tiår var Fleischer (78) leder for Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF), en organisasjon som har gått i bresjen i kampen mot tvangsekteskap og æresrelatert vold mot kvinner i innvandrermiljøer.

Da stiftelsen «Født Fri» ble dannet for å «bekjempe negativ sosial kontroll» i 2018, skulle den jobbe med mye av den samme problematikken. Shabana Rehman har bekreftet til VG at hun ble kontaktet av Venstre-politiker Abid Raja, og lovet fem millioner kroner i statsstøtte.

– Da Shabana og to andre kvinner plutselig fikk fem millioner kroner nærmest over bordet, gikk det et sus av misnøye gjennom store deler av miljøet som jobber med innvandrere og flyktninger, forteller Fleischer til VG.

– Jeg advarte Shabana, ved flere anledninger, at nå ville mange kritiske og misunnelig øyne være rettet mot henne, fortsetter hun.

Anklages i rapport

Nylig ble det kjent at Født Fri, som har fått statsstøtte på over femten millioner kroner de tre siste årene, beskyldes for feil bruk av midlene. Tirsdag skal stiftelsen levere sitt tilsvar i saken.

Gerd Fleischer er på ingen måte objektiv, ettersom hun sitter som styremedlem i Født Fri. Hun vil heller ikke gå i detalj på de juridiske og økonomiske beskyldningene, som stiftelsen har fått advokathjelp til å imøtegå.

Hun gir dette intervjuet fordi hun mener at revisjonsrapporten er lite objektiv, og fordi hun er uenig med påstander som har kommet frem i VG om at «stiftelsen ikke hjalp noen som helst».

– Det er rett og slett ikke riktig. Selv om stiftelsen skulle jobbe med informasjon og kultur, så ble de kontaktet av gutter, jenter og kvinner som trengte hjelp. Mellom ti til femten personer ble videreformidlet til SEIF og fikk konkret hjelp til å komme seg ut av situasjoner med tvang og vold, sier Fleischer til VG.

Kom med hard kritikk

Varslere som har vært involvert i arbeidet til Født Fri har gått ut i VG og kritisert stiftelsen for «utstrakt sløsekultur». Varslerne hevder at stiftelsen «ikke hjalp én eneste person» fordi penger ble brukt feil.

Revisjonsfirmaet Ernst&Young (EY) hevder i sin rapport at stiftelsen skal ha brukt deler av statsstøtten de mottok til andre formål enn de fikk støtte til, og mangler god økonomistyring, ifølge en pressemelding fra Regjeringen da støtten ble kuttet.

Frode Skårmo Krabbesund i EY har tidligere påpekt til VG at de ikke kan kommentere en rapport de har avlevert:

– Det vi har å si om denne saken, har vi redegjort for i rapporten, har han sagt.

LEDER STIFTELSE: Komiker og samfunnsdebattant Shabana Rehman.

Var skeptisk

Fleischer, som har jobbet mot tvangsekteskap siden 1996, var først skeptisk da hun hørte om den statlige pengestøtten til den nye stiftelsen som skulle bli dannet.

– Det hadde vært klokere å gi en mindre bevilgning først, slik at de kunne bygd seg opp gradvis, tenkte jeg.

Men så ble Fleischer invitert inn på et møte, der hun fikk vite hvordan stiftelsen skulle jobbe. Det ble da opprettet et samarbeid mellom Født Fri og SEIF, der sistnevnte skulle ta praktisk oppfølging av personer som henvendte seg med behov for hjelp.

– Født Fri skulle drive med informasjonsarbeid, gjennom konferanser, arrangementer og i sosiale medier. De var veldig proffe på å nå ut med budskapet, sier Fleischer.

Ulønnet styreverv

Hun valgte så å gå inn i styret til stiftelsen, en posisjon hun fortsatt har, og som er et ulønnet arbeid, forklarer hun.

– På bakgrunn av anklager om feil bruk av penger, hadde dere i styret god nok kontroll med stiftelsen?

– Ja, vi hadde ettersyn med budsjettene. Vi mener de offentlige pengene ikke ble brukt feil, men la oss ikke opp i detaljer, som hva slags telefoner og teknisk utstyr de kjøpte inn.

– Men flere av utgiftene, som seminar på hotell og tur til London, blir beskrevet som å være av privat karakter?

– Vi mener rapporten er vinklet og misvisende. Bilagene og planene i forkant viser at dette var jobbreiser, som heller ikke ble betalt med offentlige midler, men av private støttespillere.

KOMIKERE: Zahid Ali var innleid som tekstredaktør, mens Shabana Rehman var produsent for Stovnerrevyen. Bildet er fra innspillingen av en komiserie i 2013.

Seminar i London

De omtalte «skriveseminarene», som Rehman holdt sammen med komikervennen Zahid Ali, ble gjennomført mens de to jobbet med Stovnerrevyen.

– Rehman jobbet med denne revyen mens hun var lønnet av Født Fri, så da er vel utgiftene til disse skriveseminarene relevante?

– Revyen var helt innenfor målsettingen til Født Fri. Gjennom den nådde de svært bredt ut i et miljø der negativ sosial kontroll er et problem. Budskapet traff ungdom som trengte hjelp, og som så ble henvist av Født Fri til SEIF. Revyen aktiviserte ungdom, og viste at de kunne få ting til, og det er viktig i et miljø som har behov for gode rollemodeller.

Fleischer forteller at SEIF på 1990-tallet også ble utsatt for en revisjon etter en varslersak. Det var en «tøff, men ryddig prosess», som ikke medførte kutt i støtten.

– Denne revisjonen etterlater et helt annet inntrykk. Den er utført i ekspressfart og den hentyder til udokumenterte forhold og synsing.

Publisert: 05.10.20 kl. 22:23