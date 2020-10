MÅ VÆRE KLARE: Om en coronavaksine er trygg og effektiv nok for Norge, avgjøres i EU-systemet. Vaksinen til Astrazeneca og Universitetet i Oxford er en av de to de har startet godkjenningsprosessen for. Men når dosene faktisk kommer, må Norge ha en plan klar. Foto: VINCENZO PINTO / AFP

FHI-anslag: Første runde med corona-vaksinering kan gjøres på tre uker

Når FHI får de første dosene til Norge, kan det gå få uker før de første prioriterte gruppene har fått vaksinen i sin kommune.

Nå nettopp

Ti potensielle coronavaksiner er akkurat nå i den siste og avgjørende testfasen, med flere titusener av forsøkspersoner hver. Og godkjenningsprosessen for to av disse ti har allerede startet i EU-systemet.

Det er fortsatt uklart når den første coronavaksinen kan bli godkjent i EU og Norge, men FHI har fått i oppdrag å være klare til å vaksinere folk allerede 1. desember.

Da skal de altså være klare til å ta imot vaksiner på sitt lager – og få sendt dem ut til din kommune. Det selv om de ikke aner hvilken vaksine som faktisk kommer, når den kommer og om den må lagres og fraktes i kjøleskapstemperatur eller 70 minusgrader.

– Selve distribusjonen vil ta få dager, fra vi har fått det i vårt lager til vaksinene går ut til kommunene, sier områdedirektør Geir Bukholm i FHI til VG.

Live klokken 13: Fredag blir det pressekonferanse med regjeringen og helsetoppene klokken 13, med vaksine som tema. Følg den live hos VGTV.

Skal vaksinere folk i hjemkommunen

Det blir altså kommunen din som skal sette den faktiske sprøyten.

– Vi må være helt sikre på at kommunene er klare for å ta imot disse bilene når de kommer med vaksinen. Det jobbes det med nå og vi er kommet ganske langt i disse planene, sier FHI-toppen.

Hvem som skal bli prioritert i den første runden, er imidlertid ikke bestemt ennå. Helsearbeidere og folk i risikogruppen – som eldre – trekkes ofte frem.

Men alt er avhengig av hva slags vaksine vi faktisk får – og hvem den virker best på.

BLIR GRATIS: Regjeringen har slått fast at coronavaksinen skal være en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet. Det var det viktig for FHI å få avklart, for det betyr at de vet hvem som får ansvaret: Kommunene. Vaksinen blir gratis. Her testes produksjonen av vaksinen til AstraZeneca / Universitetet i Oxford i Italia. Foto: VINCENZO PINTO / AFP

– Det vil ta noen uker å få gjennomført vaksinasjonen i kommunene, men vi tror at vi ikke får tilstrekkelig antall vaksinedoser til å kunne tilby til hele befolkningen i første runde. Så vaksinene vil bli brukt til prioriterte grupper, påpeker Bulholm i FHI.

– Jeg tror vi klarer å få organisert et system som klarer å gjennomføre den typen vaksinering i løpet av to til tre uker, sier områdedirektøren.

FHI påpeker at kommunene må identifisere hvilke av sine innbyggere som er blant dem som skal prioriteres først.

– Det er klart at fastlegene sitter på den type informasjon. Så det er ikke unaturlig at mange kommuner vil velge å bruke fastlegene for vaksinasjon, sier Bukholm i FHI.

Visste du? Seks coronavaksiner er allerede godkjent rundt om i verden, selv om de ikke har fullført testingen som skal vise at de er trygge og faktisk er effektive mot coronavirus. Ingen vaksiner kan bli godkjent i EU og Norge før de får bevist dette i fase tre av testingen.

Lager planer for frakt i 20 og 70 minusgrader

En utfordring er det imidlertid at noen av coronavaksinene som har kommet lengst i kappløpet, krever lagring og transport helt ned til 70 minusgrader. Altså må en vaksine kanskje fraktes til Norge – og helt til de minste kommunene lengst unna FHIs lager – i 70 minus.

Hvilke vaksiner er det? En av vaksinene som EU allerede har startet godkjenningsprosessen for, er vaksinen til tyske BioNtech / amerikanske Pfizer. Den bruker RNA-teknologi, som betyr at den må lagres svært kaldt for å holde seg stabil. Hvis du klikker på vaksinen til Moderna og Curevac – som også er aktuelle for Norge – ser du at også de krever iskald lagring.

– Generelt kan jeg si at vi har kommet ganske langt i planene for å ta imot vaksiner, lagre dem i Norge og distribuere de ut til kommunene, sier Bukholm i FHI.

– I utgangspunktet så har vi planer for lagring og transport i kjøleskapstemperatur, altså to til åtte grader, men nå foreligger det også planer for å kunne transportere ved minus 20 grader og minus 70 grader.

Det amerikanske selskapet Moderna har anslått at deres vaksine ikke krever 70 minusgrader, men 20. Og at den tåler noen dager i kjøleskapstemperatur før den kan settes. Andre RNA-kandidater er mer krevende.

– Vi vet ganske sikkert at det ikke skal være minus 70 grader helt frem til vaksinen blir satt, påpeker Bukholm.

Selv om ingen coronavaksiner er godkjent ennå, produseres det doser i verden på millionvis. EU har forhåndsbestilt over 1,5 milliard doser, i håp om at minst én av vaksinen de satser på lykkes.

Publisert: 23.10.20 kl. 11:09

Les også