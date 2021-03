BOR SAMMEN: Fra venstre: Yashfah Yasir Sheikh (15), Hina Sheikh (40), bak henne Mariam Sheikh (15), Yasir Javed Sheikh (42), Firdous Sheikh (73), Arshad Javed Sheikh (73), Shahid Javed Sheikh (47), Asifa Sheikh (43) Moman Sheikh (23), bak dem Adina Sheikh (11). To av familiemedlemmene er ikke med på bildet. Foto: Helge Mikalsen, VG

I denne storfamilien har alle hatt corona: − Når én får det, får alle det

BYDEL BJERKE, OSLO (VG) Her bor 12 familiemedlemmer fra tre generasjoner under samme tak. Alle har vært smittet. Yasir Javed Sheikh (42) mener eldre i storfamilier bør prioriteres i vaksinekøen.

Det er sjelden stille i den treetasjes eneboligen i bydel Bjerke i Oslo.

350 kvadratmeter deles mellom seks barnebarn, deres foreldre og besteforeldre. Barna gjør leksene sammen, og på kveldene samles alle rundt TV-en for å se norske og pakistanske dramaserier. Som regel er bordet dekket for 12 personer.

– Når mine norske venner kommer på besøk, spør de alltid: Hvordan klarer du det? Har du privatliv? Da smiler jeg, sier Yasir Javed Sheikh (42).

Han er yngstemann i en søskenflokk på fire, og bor i storfamilien med en av brødrene.

– Det er vanskelig å forklare med ord hvor mye kjærlighet og samhold det er i storfamilien, sier Javed Sheikh.

SAMLES OFTE: Klokken 20 hver kveld samles de som er hjemme rundt middagsbordet. Fra høyre: Yasir Javed Sheikh, Firdous Sheikh, Moman Sheikh og Arshad Javed Sheikh. Foto: Helge Mikalsen, VG

Siden starten av pandemien har tallene vist samme trend: Minoritetsbefolkningen i Norge har vært uforholdsmessig hardt rammet. De topper både smitte- og innleggelsesstatistikken.

Å bo flere generasjoner sammen, slik mange norskpakistanere gjør, er en stor risikofaktor. Det har familien Sheikh kjent på kroppen.

Etter et selskap i fjor høst testet en av svigerinnene i huset positivt for covid-19. Da sykehuset ble klar over bosituasjonen deres, sendte de like gjerne testingen hjem til dem.

Kort tid etter kom svaret: Alle var positive.

– Det var uunngåelig: Når én får det, får alle det, sier Javed Sheikh.

STOLT BESTEFAR: Arshad Javed Sheikh, ved enden av bordet, forteller stolt om barnebarnas toppkarakterer på skolen. Foto: Helge Mikalsen, VG

42-åringen og broren ble innlagt med pustevansker. Det samme gjorde mor Firdous Sheikh (73).

– Det var veldig vondt for oss da ambulansen kom for å hente henne. Hun har bodd hele livet i storfamilien og er veldig avhengig av den, så hun ble deprimert. Det var første gang at mor ikke var hjemme i solstuen.

Til tross for at hele familien ble smittet, kom de helskinnet fra sykdommen. «Takk Gud for at alle overlevde», sier sjefen i huset, far og bestefar Arshad Javed Sheikh (73). Men når han titter bort på nabohuset, der bestekameraten døde med covid-19, blir han minnet på hvor ille det kunne ha gått.

Smitte blant minoritetsgrupper i Oslo Andelen av befolkningen med bekreftet covid-19 og relaterte sykehusinnleggelser er høyere blant utenlandsfødte enn blant norskfødte (2185 og 200 per 100 000 mot 1345 og 62 per 100 000)

Personer med fødeland Pakistan, Somalia og Tyrkia ligger høyt både for andel av de testede som har testet positivt og for andel som er innlagt

Per 2. feb. 2021 var 144 personer med fødeland Pakistan innlagt på sykehuset med covid-19. Tallet burde egentlig ha vært under ti, om man tar høyde for denne gruppens størrelse i befolkningen

For Somalia var tallet 108, mens det ut fra størrelse i befolkningen burde ha vært 13 Kilde: FHIs rapport «Covid-19 i Oslo etter fødeland:

Personer testet, bekreftet smittet og relaterte innleggelser» desember 2020 Vis mer

Vaksinekøen: Mener bosituasjon bør ha betydning

VG har tidligere omtalt en rapport som viser at det i enkelte minoritetsmiljøer er knyttet stor skam til det å bli smittet. Javed Sheikh sier at han kjenner mange som har hatt corona og vegrer seg for å fortelle om det.

– Men jeg synes det er viktig å snakke åpent om dette, for her må vi alle bidra og samarbeide.

Javed Sheikh forteller at de har vært så forsiktige de kan under pandemien: Foreldrene hans har nesten ikke vært ute av huset. I tillegg har de unngått besøk og fulgt smittevernrådene.

Men med seks barn som går på forskjellige skoler og foreldre som må på jobb, er det ikke mulig å isolere seg helt. Det mener han Oslo kommune bør ta høyde for når de skal skjevfordele vaksiner internt i byen.

ALLTID NOEN HJEMME: I familien Sheikh er det alltid noen å snakke, spise eller leke med. Foto: Helge Mikalsen, VG

Bjerke er blant bydelene som på grunn av vedvarende høyt smittetrykk vil få flere vaksiner. Javed Sheikh synes de også bør se på bosituasjon, og at eldre i storfamilier bør rykke fremover i køen.

– Mange kan ikke så godt norsk og klarer ikke å holde seg oppdatert på smittevern. Derfor er det en risiko for at de går ut av huset og tar med smitte hjem, ikke med vilje, men fordi de ikke vet bedre, sier han og fortsetter:

– De eldre som bor hjemme hos oss, koster ikke staten noe. Hvorfor skal de ikke prioriteres på lik linje med eldre mennesker på sykehjem?

KOM TOMHENDT TIL NORGE: Arshad Javed Sheikh fikk arbeidstillatelse i 1981, med et mål om å bli forretningsmann. Nå har barna hans tatt over familiebedriften. Foto: Helge Mikalsen, VG

Tøffe tider for familiebedriften

Arshad Javed Sheikh var 27 år da han kom som en av de første pakistanerne til Norge på 70-tallet. Livet hans er en suksesshistorie om det å jobbe seg opp fra bunnen for å skape et godt liv for familien.

På 80-tallet startet han en dagligvarekjede, som senere skulle bli til familiebedriften Matnett (i dag Matbox). 20 år før nettmatleverandører som Foodora dukket opp, gikk selskapet over til hjemlevering av mat.

– Vi er stort takknemlige for at han dro til Norge og jobbet så mye for oss. Vi har fått alt i fanget og lever i luksus nå. Nå er det vår tid til å gi noe tilbake, sier Javed Sheikh.

27 ÅR: Bildet i passet er tatt i 1978, da Arshad Javed Sheikh fikk oppholdstillatelse i Norge. Foto: Helge Mikalsen, VG

Samtidig erkjenner han at pandemien har tæret på økonomien. Familiebedriften er avhengig av å levere mat til skoler og bedrifter. Dessuten ønsker de ikke å søke statlige støtteordninger.

– Min far har alltid vært opptatt av at vi ikke skal utnytte fellesskapet, at vi skal klare oss selv, sier 42-åringen.

– Myndighetene har sviktet

Siden starten av pandemien har myndighetene forsøkt ulike tiltak for å nå ut med informasjon om viruset til minoritetsbefolkningen. I Oslo har de for eksempel brukt såkalte ambassadører som kjenner miljøene.

Likevel har andelen smittetilfeller blant personer med annet fødeland enn Norge ligget stabilt på rundt 36 prosent.

Javed Sheikh mener det ikke har blitt gjort nok.

– Noen minoritetsgrupper leser ikke aviser og lever ganske isolert fra resten av befolkningen. Det er beklagelig, for da får de ikke med seg alvoret i situasjonen. Der har myndighetene sviktet.