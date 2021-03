MINORITETSRÅDGIVER: Shahrbano Awan ble utplassert ved Etterstad videregående avdeling Ullevål i februar 2020. Foto: Janne Møller-Hansen

Flere utsatt for negativ sosial kontroll under pandemien: − Sakene er mer alvorlige

ETTERSTAD VGS AVD. ULLEVÅL (VG) Overvåking og vold i hjemmet skjøt i været under pandemien. Stengte skoler har gjort det vanskeligere for Shahrbano Awan (28) og andre minoritetsrådgivere å hjelpe ungdommene.

Under normale tider kan hun slå an en prat med elever når de passerer henne i korridorene, men nå er det nesten folketomt på Etterstad videregående avdeling Ullevål i Oslo.

Shahrbano Awan er én av 49 minoritetsrådgivere fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) som er utplassert på skoler rundt om i landet. Deres jobb er å sørge for at ungdom som har det vanskelig hjemme kommer i kontakt med hjelpeapparatet.

– På grunn av pandemien er det vanskeligere å få den uformelle kontakten, som gjør at de tør å ta kontakt når de trenger noen å snakke med, sier 28-åringen.

OPPRETTER KONTAKT PÅ SNAPCHAT: Flere minoritetsrådgivere har gjennom pandemien brukt sosiale medier som Snapchat for å komme i kontakt med ungdommene. Foto: Janne Møller-Hansen

Ungdommene de jobber for å hjelpe har fått det verre under pandemien, viser en ny rapport fra IMDi. I 2020 har minoritetsrådgiverne gitt råd og veiledning i 33 prosent flere saker enn året før.

De fleste sakene handler om negativ sosial kontroll og vold/trusler

De fleste sakene dreier seg om jenter

Sakene har i størst grad involvert personer med opprinnelse fra Syria, Somalia, Pakistan og Irak

Awans erfaringer samsvarer med funnene i rapporten:

– Jeg er mest bekymret for den økte overvåkingen. Foreldrene lærer mer om hverdagen til disse ungdommene og ser hvordan de bruker sosiale medier. De oppdager at de kan overvåke på andre områder, og ungdommene som lever et dobbeltliv blir avslørt.

FÅ ELEVER PÅ SKOLEN: Etterstad videregående har som de andre skolene i Oslo vært nedstengt eller på rødt nivå gjennom store deler av pandemien. – Da mister de den ene plassen de kan få frihet til å være seg selv, sier Awan. Foto: Janne Møller-Hansen

Dette er minoritetsrådgiverordningen IMDi har 49 minoritetsrådgivere utplassert

ved utvalgte ungdoms- og videregående skoler over hele landet.

IMDis minoritetsrådgivere skal bidra til at flere barn og unge som står i fare for, eller utsettes for, negativ sosial kontroll og/eller æresrelatert vold, herunder tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, får råd, veiledning og oppfølging i tråd med sine behov og rettigheter Vis mer

– Føler seg veldig alene

Rapporten viser at den negative sosiale kontrollen kan ha ulike former, som:

Familie eller andre overvåker bruk av telefon, e-post og kontoer på sosiale medier

Regler og forventninger som forbyr/hindrer kontakt med venner, deltakelse på fritidsaktiviteter og friheten til å ha kjæreste

Kontroll av valg av utdannelse og yrke

Intensiteten i begrensningene og kontrollen har økt under pandemien, forteller minoritetsrådgiveren. Stengte fritidsklubber og tilbud som leksehjelp gjør at foreldre og barn er mer hjemme sammen.

– De får ikke den friheten og avbrekket de kunne få andre steder. Og foreldrene kan bruke smittevern som en begrunnelse for hvorfor de ikke kan bevege seg fritt og være ute, sier Awan.

– Hvordan opplever ungdommene den inntrengen i privatlivet sitt?

– Mange føler seg veldig alene, særlig fordi man også blir begrenset fra sosiale medier, som kan være et fristed. De mister enda mer av sin frihet.

UTFORDRENDE Å STÅ I: Det var mest krevende å kjenne på bekymringen da skolene var nedstengt og vi ikke fikk tak i elevene, forteller Shahrbano Awan. Foto: Janne Møller-Hansen

Dette sier rapporten om de mest utsatte elevene Smittevernrestriksjoner har ført til færre henvendelser, særlig fra de mest utsatte elevene. Disse elevene mangler tilgang på egen pc, behersker ikke digitale systemer, har manglende systemforståelse og kan ha vanskeligheter med å kommunisere skriftlig på grunn av kort botid i Norge og svake norskkunnskaper. Flere av disse unge har i tillegg en vanskelig bosituasjon preget av trangboddhet. Mange barn og unge har også fortalt om psykiske plager, ensomhet og selvmordstanker. For ungdommer som allerede lever med strenge begrensninger, har de strenge smittevernrestriksjonene dermed blitt enda en barriere for deres frihet. KILDE: IMDi Vis mer

Størst pågang da skolene åpnet igjen

Rapporten bekrefter også bekymringene direktoratet løftet frem i en risikovurdering i april 2020: At barn og unge som blir utsatt for negativ sosial kontroll, ikke kommer i kontakt med hjelpeapparatet.

For mens antall registrerte saker holdt seg på et normalt nivå under nedstengingen, var pågangen mye større enn normalt da skolene åpnet igjen på høsten.

– Det vi merker, er at sakene er mer alvorlige når elevene først kommer, fordi man ikke har hatt mulighet til å bygge opp den relasjonen. Da kommer de veldig brått på når de har nådd sin maksgrense, forteller Awan.

Risikovurderingen er en av flere dokumenter IMDi har gitt til Koronakommisjonen, som 14. april skal levere en rapport over hvordan norske myndigheter håndterte krisen. I tillegg har IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn blitt intervjuet av kommisjonen.

Trenger du noen å snakke med? Husk at det alltid er noen som kan hjelpe deg. IMDi har utarbeidet en oversikt over hvor man kan få hjelp hvis man er utsatt for negativ sosial kontroll eller æresrelatert vold: https://www.imdi.no/nora/her-kan-du-fa-hjelp/

ET HOLDNINGSPROBLEM: Unge Høyre-politiker Arina Aamir (15) mener rapporten viser et holdningsproblem blant enkelte norsk-pakistanere. Foto: Fredrik Solstad

Arina Aamir i Unge Høyre: Ikke overrasket

Nestleder i Aker Unge Høyre, Arina Aamir (15), har selv pakistansk bakgrunn og bekjente som har opplevd negativ sosial kontroll. Hun er ikke overrasket over at det har vært en økning under pandemien.

– Jeg tror også det har sammenheng med at flere nå tør å si fra, fordi temaet har blitt satt på dagsorden det siste året. Når det er sagt, provoserer det meg at det gang på gang er Pakistan som topper listen, sier 15-åringen og utdyper:

– Det er 52 år siden de første pakistanerne kom til Norge, mens irakere og syrere har vært her bare én eller to generasjoner. Der kan man skylde på at det er et integreringsproblem, men for pakistanere er det et holdningsproblem. Denne rapporten viser hvor langt bak de ligger.

OPPLEVER MYE HETS: Arina Aamir ble blant annet hetset og truet i sosiale medier etter at hun skrev en kronikk om SIAN (Stopp islamiseringen av Norge). Foto: Fredrik Solstad

Selv om hun ikke har opplevd negativ sosial kontroll i hjemmet, har Aamir mye erfaring med at minoritetssamfunnet dømmer henne. For eksempel når hun stikker hodet frem i den offentlige debatten.

– Det handler alltid om hva gruppen vil tenke, hva folk vil si, hva vil skje med vår ære.

– Vanskelig å vite hvordan man skal bekjempe det

Hun er positiv til at det nå kommer lovendringer som vil forby tvangsekteskap og søskenbarnekteskap.

– Rapporten peker på at mye av den negative sosiale kontrollen skjer i form av digital overvåking og begrensninger på hvem man kan være venn med. Tror du disse lovendringene vil ha en effekt på det?

– Nei, og det er vanskelig å vite hvordan man skal bekjempe det. Tiltak kan bli for inngripende i folks liv, men det er likevel ikke greit at noen skal bestemme hvem du kan henge med og at jenter ikke kan få seg kjæreste.

Aamir tror handlingsplanen om negativ sosial kontroll, som hun selv har vært med å utarbeide, vil være et steg i riktig retning. Den skal etter planen utgis til sommeren.