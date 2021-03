KOLLISJON: Elgen landet på frontruta til Lena Iren Mortensen. Foto: Lasse Jensen Nordgård

Elgpåkjørsel i Troms: − Vi har vært utrolig heldige

Mor og sønn kolliderte med elg på vei hjem: - Hadde masse pels og glass i munn og ansikt.

Av Lara Rashid

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Det gikk så fort, jeg klarte ikke å registrere elgen før det bare plutselig smalt, sier Lena Iren Mortensen til VG når hun beskriver øyeblikket bilen hennes traff en elg som kom løpende over veien.

Avisen Nordlys omtalte saken først.

Søndag reiste Lena Iren Mortensen hjemover til Laksvatn sammen med sin 13 år gamle sønn og deres familiehund. Hun hadde vært hos moren sin på Sjursnes i Tromsø kommune da de brått kolliderte med en elg i 90 kilometer i timen.

Hun beskriver hvordan hun plutselig hadde baken til elgen over seg.

– Plutselig hadde jeg masse pels og glass i munn og ansikt. Hele baksiden av elgen var over meg, mens sønnen min satt i passasjersetet, sier hun.

Hun ropte flere ganger på sønnen sin som hadde besvimt av sjokket. Etter tre ganger svarte han tilbake. Hun spurte om han hadde fått elgen over seg, men han hadde heldigvis kun fått elgepels over seg.

TAKKNEMLIG: Mortensen kjenner seg mer takknemlig for livet etter ulykken. Foto: Lena Iren Mortensen

Fikk hjelp av forbipasserende

To menn på vei til Tromsø kjørte tilfeldigvis forbi. De hadde akkurat hørt på radioen at det var stor elgefare på veien før de møtte på bilen til Mortensen med en stor elg over bilruta.

– De kom og åpnet døra og sa jeg skulle ta setet bak for å få puste, men jeg svarte at jeg ikke kunne gjøre det før sønnen min var ute av bilen.

Hun fryktet at elgen skulle trykkes lengre inn i bilen og ramle over sønnen hvis hun flyttet på setet.

– Så gikk han ene til sønnen min, satte seg ned på huk og begynte å prate med han. Men plutselig begynte elgen å røre på seg, for den levde fortsatt da, og da skyndte de seg og tok sønnen min ut av bilen, sier Mortensen.

Hun kjører en bil med automatgir bil hvor alarmsystemet ikke hadde slått inn. Dermed kunne hun ikke slippe bremsene.

– Men så tok mennene tak i meg og telte til tre og dro meg ut av bilen. Jeg måtte slippe bremsene, så bilen begynte å kjøre sakte til den stoppet ved autovernet, sier hun.

I det bilen kjørte fortalte hun mennene at familiehunden var igjen i bilen, dermed løp de etter bilen for å få hunden ut også.

KNUST FRONTRUTE: Slik så frontruta ut etter at elgen ble fjernet. Foto: Lena Iren Mortensen

Takknemlig for livet

– Jeg er ikke beinskjør har jeg funnet ut av, sier hun med en latter i stemmen.

Mortensen forteller at hun i dag var på vei til tannlegen for å se etter skader etter ulykken, og kjente på en enorm takknemlighet.

– Jeg dro til tannlegen fordi jeg hadde fått så mye glass i munnen. I bilen kjente jeg meg så enormt lykkelig og takknemlig for livet, sier hun.

Hun forteller hvor imponert hun er over hjelpa hun fikk fra de som kjørte forbi.

– Redningsmennene kunne risikert egen helse, for elgen var jo fortsatt i live da de hjalp oss ut av bilen. Det er helt fantastisk hvordan folk stiller opp når ulykker slår ut, sier hun.

Apropos elg: Husker du dette utrolige øyeblikket?

Da politiet kom til ulykkesstedet avlivet de elgen med det samme. Etterpå kom en bergingsbil som fraktet den bort fra åstedet.

Mortensen og sønnen ble kjørt med ambulanse til sykehuset og ble der over natten, mens noen andre forbipasserende kjørte familiehunden hjem.

Både Mortensen og sønnen har det fysisk bra etter forholdene. Hun har fått noen sår og er litt øm i nakken, mens sønnen endte opp med en liten hjernerystelse.

– De på akuttmottaket sa at det var et under at det hadde gått såpass bra, så vi har vært utrolig heldige, sier hun.