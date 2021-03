BER DE RIKE TA REGNINGEN: Rødt-leder Bjørnar Moxnes vil innføre gratis tannhelse for alle - og sende regningen til Norges rikeste. Foto: Ola Vatn / VG

Rødt-krav til Ap og Sp: Kraftige skatteøkninger - for inntekter over 600.000

GARDERMOEN (VG) Rødt-leder Bjørnar Moxnes hevder en rødgrønn regjering ikke vil få råd til nye, store velferdsreformer uten en kraftig skatteøkning. Nå vil Rødt øke skattene med 30 milliarder kroner - for alle som tjener over 600.000 kroner.

Partiet Rødt er denne helgen først ut blant alle stortingspartier til å avholde landsmøte. Mens de fleste følger møtet digitalt, er partiledelsen til stede fysisk på landsmøtehotellet på Gardermoen.

Moxnes skal holde sin tale på landsmøtet klokka 15 i ettermiddag. VG er kjent med at Moxnes i talen vil gå kraftig ut mot skattepolitikken til Ap og Sp.

Moxnes vil beskylde de to partiene for å ha en historie med å støtte skattekutt for de rikeste. I tillegg vil han hevde at Ap og Sp vil videreføre store deler av Erna Solbergs skattepolitikk.

– Det er vanskelig å se hvordan de skal finansiere styrking av velferden når de samtidig verner veldig mye av de skattekuttene som Høyre og Frp har gjennomført, sier Moxnes til VG.

LANDSMØTE: Rødt har landsmøte fra torsdag til søndag. Her er partileder Bjørnar Moxnes flankert av nestlederne Silje Josten Kjosbakken (t.v.) og Marie Sneve Martinussen (t.h.) på landsmøtet i 2019.

Ifølge beregninger fra Finansdepartementet etter statsbudsjettet for 2021, har skattene blitt kuttet med 36,5 milliarder kroner siden Erna Solberg (H) ble statsminister i 2013. Avgiftene har derimot økt med 2,3 milliarder kroner.

I sine alternative statsbudsjetter for 2021, ville Ap øke skattene med 7,2 milliarder kroner mer enn regjeringens forslag, mens Sp ville øke skattene med 6,1 milliarder kroner. Det er langt fra nok, mener Moxnes.

– Ap og Sp har ikke råd til løftene sine. De lover gull og grønne skoger. De skal styrke økonomien, få ned forskjellene, gjenopprette lensmannskontorer landet rundt og styrke velferden. Det er vel og bra, men hvor er pengene, sier Moxnes.

Skrur til skattene

Nå krever Moxnes å skru opp skattene kraftig for å finansiere nye reformer. Rødt foreslår 30 milliarder kroner i økte skatter.

Moxnes sier imidlertid at det er de rikeste som skal ta hele skatteøkningen, mens de med middels og lave inntekter skal slippe unna.

Av skatteøkningen er 11 milliarder økt inntektsskatt for folk med over 600.000 i inntekt, 11 milliarder er økt formuesskatt og 6 milliarder er økt skatt på aksjeutbytte.

– Regninga skal ikke sendes til folk flest. Den skal plukkes opp av dem som har mer enn nok til salt i grøten, sier Moxnes.

De ekstra milliardene i skatteinntekter vil han blant annet bruke på gratis tannhelse til alle.

Ap: - Fake news

Arbeiderpartiets vikarierende finanspolitiske talsperson Eigil Knutsen reagerer på Moxnes’ beskyldninger om at partiet verner skattekutt for de rike.

– Det er fake news. Skattesystemet ble mer omfordelende under den rødgrønne regjeringen. Nå går vi til valg på å gjøre skattesystemet mer rettferdig og å øke skattene for de rikeste, sier Knutsen.

– Får Ap råd til nye, store velferdsreformer med skatteøkningene dere foreslår?

– Ja, det gjør vi. Det viser vi i vårt alternative budsjett, sier Knutsen.

FAKE NEWS: Arbeiderpartiets vikarierende finanspolitiske talsperson Eigil Knutsen kaller Rødts påstander om

Knutsen kommer samtidig med et spark tilbake til Rødt og partiets økonomiske politikk.

– Moxnes vil sette en stopper for olje og gass og melde Norge ut av EØS-avtalen. Alle som har vært ute i virkeligheten og besøkt bedrifter langs kysten, vet at vi ikke får mer velferd av en sånn politikk. Rødts politikk fører til det motsatte, sier han.

Også Sps finanspolitiske talsperson Sigbjørn Gjelsvik avviser Moxnes’ påstander om at partiet verner skattekutt for de rikeste.

– Sp har hele veien foreslått endringer på skatt der vi gir lettelser for folk med lave og middels inntekter, mens de med høye inntekter og formuer må betale mer, sier Gjelsvik.

KUTTER I BYRÅKRATI: Senterpartiets finanspolitiske talsperson Sigbjørn Gjelsvik sier partiet har mer penger enn regjeringen fordi partiet foreslår kutt i byråkrati og i EØS-overføringer.

Prioriterer annerledes

– Men vil Sp få råd til nye reformer uten å øke skattene med mer?

– Vi har synliggjort i våre alternative budsjetter at vi har prioritert tjenester nær folk innenfor politi, helse, utdanning og kriminalomsorg, sier Gjelsvik.

– Hvis du ser bort fra det som er koronarelatert, bruker vi ikke mer penger enn regjeringen og Frp. Vi prioriterer på en mer målretta måte ved å kutte i statlig byråkrati og rekordhøye overføringer til EØS, sier Gjelsvik.