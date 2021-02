Foto: Håkon Mosvold Larsen

Rektorer bekrefter: Rødt nivå i videregående skoler i Oslo

De blir nødt til å kaste om på planene nok en gang. Lørdag tikket det inn et varsel fra Utdanningsetaten om at det innføres rødt nivå i de videregående skolene i Oslo fra og med onsdag 3. mars.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Meldingen fra Utdanningsetaten kom til rektorer i Oslo lørdag, dagen før byrådsleder Raymond Johansen har kalt inn til pressekonferanse om de nye tiltakene i hovedstaden.

Pressekonferanse skal holdes klokken 18.00.

Både rektor Linn-Siri Jensen på Nydalen videregående skole og hennes kollega Siv Jacobsen ved Lambertseter videregående skole bekrefter at de har fått varselet.

– Det er krevende med disse skiftene. Nå må vi diskutere hvor lang tid vi trenger for å rigge skolen om, sier Linn-Siri Jensen til VG like etter at hun fikk e-posten.

Hun tror det kan bli vanskelig at elevene skal ha undervisning med gult nivå i to dager før det innføres rødt nivå onsdag.

– Det virker veldig uklokt å kjøre gult nivå i to dager, for så å gå på rødt. Men det kommer sikkert mer informasjon i løpet av dagen, sier hun.

Nå jobber skoleledelsen med å sette opp for digital undervisning skolens rundt 960 elever.

Også Siv Jacobsen frykter at de mange elevene som har vært på vinterferie kan komme tilbake med smitte.

– Vi lurer på hva som venter oss når folk kommer hjem fra vinterferie, sier hun til VG.

– De sitter sikkert på informasjon som gjør at de synes det er nødvendig å innføre, fortsetter hun.