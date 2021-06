IKKE FARLIG: Ifølge driftsleder Ole Martin Simonsen i PetXL er Felix (4) en helt ufarlig pytonslange. Foto: Privat

Innbruddstyv truet politiet med kongepytonen Felix (4)

Natt til søndag rykket politiet ut etter en melding om innbrudd i en dyrebutikk på Forus i Stavanger. Der traff de på en person som holdt en slange i nevene og truet politiet.

VG har vært i kontakt med driftsleder av dyrebutikken PetXL, Ole Martin Simonsen. Han var vitne til den noe spesielle utrykningen mot et innbrudd natt til søndag. Det var Stavanger Aftenblad som snakket med Simonsen først.

– Hvordan går det med Felix?

– Det går veldig bra. Alt er fint så langt. Han er heldigvis veldig rolig, sier Simonsen om den 110 centimeter lange kongepytonen Felix.

Simonsen forteller VG at han fikk en telefon fra vaktselskapet til dyrebutikken i natt. Det var folk inne i butikken, fikk han høre.

Han rykket ut sammen med politi og vekterselskap og møtte opp foran den 2000-kvadratmeter store butikken.

– Vi hørte lyder, og da kom det en kar ut i den ene døra, men han sprang inn igjen i butikken, forteller Simonsen til VG.

– Så kom denne karen ut med Felix i neven. Politiet oppfattet han som truende, sier Simonsen og forklarer at innbruddstyven prøvde å forlate åstedet med slangen i hånden.

– Da gikk fem politibetjenter etter ham og fikk kontroll på ham, sier Simonsen som understreker at Felix ikke er farlig i det hele tatt.

– Felix blir brukt til intern opplæring og vi lar folk komme og hilse på ham. Det er mange i Stavanger-området som kjenner til Felix, forteller han om slangen som butikken har hatt siden 2018.

– Målbevisst

Driftslederen har siden ryddet opp inne i den enorme butikken sammen med varehussjef Lena Stene og reptilansvarlig Bjørn Ormstad. Ifølge Simonsen har tyven visst hva han var ute etter.

– Det virker veldig målbevisst. Ut i fra det vi kan se var det mange reptilbur som var knust. Det var mange slanger rundt omkring, men de har vi funnet nå, forteller han.

Innbruddstyven hadde kun forsøkt å komme seg ut med Felix og en svart perlefisle. Simonsen forteller at butikken både har nettbrett, skjermer og veterinærutstyr som innbruddstyven ikke var interessert i.

På spørsmål om hva Felix er verdt forteller Simonsen at slanger som den fire år gamle kongepytonen ligger på rundt 2500 kroner, men at visse typer kongepyton kan selges for opp mot 50.000 kroner.

I dagene fremover skal Felix få ro. Han og de andre slangene som fikk knuste bur har fått nye. Slangene står nå på egne karantenerom. Simonsen tror likevel folk i regionen kommer til å spørre om hendelsen.

– Media har jo vist en enorm interesse. Folk er glade i dyr, og vi regner med å høre fra publikum i løpet av dagen. Vi kan betrygge folk om at dyrene er trygge.

Fikk raskt kontroll

– Da vi kom fram sto en mann, som vi mener er innbruddstyven, utenfor butikken og truet politifolkene. Han holdt en slange i hånden, sa operasjonsleder med Sørvest politidistrikt, Nikolay Austerheim til VG søndag formiddag.

Han understrekte at politiet raskt fikk kontroll på situasjonen, og at det viste seg at slangen ikke var giftig.

– Innbruddstyven er pågrepet og vil bli avhørt senere i dag, sa Austerheim til VG.