Store forskjeller i Norge - flere fylker sliter med utbrudd

FHI påpeker at «smittetrenden i Oslo samlet sett har vært nedadgående siden begynnelsen av april» og at den fortsatt er synkende. «Det ser ikke ut at høytidsfeiringene i uke 20 har påvirket trenden», skriver FHI i en fersk ukesrapport . Akkurat nå er det dog et stort russeutbrudd i hovedstaden