Foto: Mattis Sandblad

Raja om hets på TikTok: − Virkelig skrekkelig å lese

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja fikk vondt i magen etter å ha lest om Marius Natland (20) og Katarina Juni Moneta (22) som blir utsatt for grov hets på TikTok.

Av Anne Bjørg Vaa

Publisert: Nå nettopp

Natland og Moneta fortalte torsdag at de begge har fått flere kommentarer på TikTok der de blir oppfordret til ta sitt eget liv.

– Jeg syntes dette virkelig var skrekkelig å lese, det gjør så vondt i magen at folk blir utsatt for denne type grov hets, sier Abid Raja (V) til VG.

Marius Natland har en TikTok-konto hvor han deler mye av dragpersonligheten sin med verden, fortalte at han får stygge kommentarer som går på utseendet. Han blir også bedt om å drepe seg selv og får høre at noen jakter på homofile.

Statsråden er redd for hvordan dette kan påvirke unge. Han frykter at de som er usikre på egen kjønnsidentitet eller seksualitet, eller som er usikre på om de skal komme ut med hvem de er, vil få det enda vanskeligere av å oppleve eller lese slike kommentarer.

Raja er glad for at ytringsfriheten står sterkt i Norge, men understreker at det ikke gir folk rett til å harselere og utsette andre for denne type hets.

– Jeg tror ikke folk tenker over at for mottakeren er dette blodig alvor og at det kan forringe livskvaliteten deres. Dette er ting som kan påvirke selvbilde både til de som mottar denne type kommentarer og andre som lesere det.

Foto: Skjermdump @kweenartica

Ny LHTBIQ-handlingsplan

Nå vil kultur- og likestillingsministeren fremskynde regjeringens arbeid med en ny LHBTIQ-handlingsplan. Arbeidet med å fremme likestilling for LHBTIQ-personer har holdt på en god stund, men blitt noe forsinket på grunn av pandemien.

LHBTIQ står for lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, intersex og skeiv. Bokstaven Q står queer som er det engelske uttrykket for skreiv.

Nå lover Raja at han vil sette alle kluter til for få landet en ny handlingsplan.

– Jeg setter gasspedalen på for fullt, før vi tar sommerferie forplikter jeg meg til dette.

Oslo fagottkor synger mens regnbueflagget foldes ut av kultur- og likestillingsminister Abid Raja i forbindelse med Oslo Pride i 2020. Foto: Berit Roald

Han vil ikke gå inn på hvilke konkrete tiltak som kan bli satt inn i den nye handlingsplanen. Men i en tale på Stortinget tidligere i år sa han at regjeringen i tråd med Granavollplattformen skal:

arbeide for å sikre lhbtiq-personers rettigheter,

bidra til åpenhet,

aktivt motarbeide diskriminering

bidra til at kompetanse om denne gruppen kommer inn i rammeplanen til alle relevante utdannelsesløp

gå foran internasjonalt for å fremme rettigheter for seksuelle minoriteter.

Klar beskjed

Raja har en klar melding til alle som mobber og hetser.

– Dette er helt uakseptabelt.

Han ønsker å si til alle andre som blir utsatt for mobbing og hets at de ikke må la se knekke.

– Natland og Moneta er utrolig modige som har fortalt om sine opplevelser. Jeg vil si tusen takk til dem begge.