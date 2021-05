LÆRERE UT I STREIK: Unio mener at rekrutteringen og kompetansen er for dårlig, og krever høyere lønn. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Disse rammes av streiken

Ansatte ved skoler, barnehager, sykehjem og helse- og kommunaltjenester skal ut i streik. Barn og unge rammes hardest. Det er et stort problem med rekrutering av lærere og sykepleiere, mener streikerne.

Av Marie Golimo Kingsrød

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Etter flere timer med mekling på overtid er de fleste partene kommet til enighet i mellomoppgjøret for kommunalt ansatte. Unio har imidlertid sagt nei til forslaget, og tar ut over 7000 i streik fra torsdag morgen.

– Vi er i en alvorlig situasjon ute i kommunene, med tanke på å behold og rekruttere sykepleiere og lærere. Vi prøvde langt ut i morgentimene å komme til en løsning, men nå tror vi at vi må sette ned foten. At vi ikke får nok utdannede folk, er et stort samfunnsproblem, sier nestleder i Sykepleierforbundet, Silje Naustvik, til VG.

KS, kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, mener at kravene fra Unio var «umulige å innfri».

– Jeg synes det er overraskende at KS ikke har samme virkelighetsoppfatning som oss knyttet til mangel på kvalifisert personell, sier Naustvik.

SYKEPLEIERFORBUNDET: Nestleder i Sykepleierforbundet, Silje Naustvik. Foto: Kristin Henriksen

– Ekstra tøft

Kommunene som rammes er Alta, Bærum, Bergen, Bodø, Haugesund, Kristiansand, Trondheim, Stavanger, Levanger, Ringsaker, Sunnfjord, Tønsberg og Ålesund.

388 ansatte på blant annet skoler, SFO, sykehjem, bibliotek, barnehager, helse- og kommunaltjenester - utenom de som jobber direkte med coronaviruset - skal streike. Se hele oversikten her.

At barn og unge rammes så hardt er krevende, sier forhandlingsleder for Unio kommune, Steffen Handal, til VG:

– Det er ekstra tøft å oppleve det i et år hvor pandemien allerede har svekket tilbudet til blant annet barn og unge.

– Forstår at det er vanskelig

Det er veldig leit at streiken berører en uskyldig tredjepart, sier Gry Camilla Tingstad, tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

– Jeg forstår at det er vanskelig for de som våkner i dag og er usikre på hva som skjer med barnehager og skoler.

TILLITSVALGT: Gry Camilla Tingstad, tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Foto: Privat

Bergen kommune melder om at rundt 9000 skoleelever berøres av steiken. I Bærum rammes halvparten av skolene, skriver Budstikka.

Streiken kan få konsekvenser for eksamen og standpunktkarakterer for skoleelever, bekrefter Unio til VG.

For noen klasser vil det nesten ikke bli opplæring i det hele tatt, som følge av streiken, sier en rektor til NRK.

– Hva tenker du om situasjonen for barn og unge?

– Vi ønsker alltid å unngå en streik. Hvis arbeidsgiver hadde møtt oss på våre krav, hadde vi ikke vært i denne situasjonen, sier Tingstad, som også er streikeleder i Trondheim.

Rekruteringen av lærere må tas opp, og lønnen må økes, mener Tingstad.

– Vi opplever at vi har fått stor støtte fra mange, og de har fått øynene opp for hvor viktige yrene våre er. De fleste forstår at man også, som sykepleier eller lærer, ønsker å verdsettes gjennom lønn.

Tingstad sier at det ikke er for sent for arbeidsgiveren å snu.

– Arbeidergiver kan når som helst komme tilbake til forhandlingsbordet. Så om de er villige til å se på vårt anstendige og nødvendig krav, tenker jeg at denne streiken kan bli veldig kort. Det handler først og fremst om at vi må øke rekruteringen.

FORHANDLINGSLEDER I KS: Tor Arne Gangsø. Foto: Vidar Ruud

– Krav var umulige å innfri

LO kommune, YS kommune og Akademikerne kom på sin side til enighet om en ramme på 2,8 prosent, som gir ansatte et lønnstillegg på mellom 10.000 og 22.000 kroner.

– KS er glad for en løsning som sikrer kjøpekraften for kommunalt ansatte. Unio takket nei til dette og velger å gå til streik i en krevende situasjon for landet. Deres krav var umulige å innfri, sier forhandlingsleder Tor Arne Gangsø i KS til VG.

Han fortsetter:

– Vi mener at vi la frem et godt tilbud til alle, med en ramme på 2,8 prosent.

At streiken rammer en tredjebart, som barn og unge, må Unio ta ansvar for, sier Gangsø.

– Unio hadde en forventing om en økonomisk ramme som lå utover det som alle andre har fått og ville fått i landet vårt. I tillegg var profilen, hvordan lønnsmidlene skulle brukes, veldig avvikende fra andre i kommunal sektor, sier Gangsø.