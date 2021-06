BRØDRE: Gabriel (1) og Mikael (7) ble drept på Lørenskog i fjor sommer.

Mikael (7) og Gabriels (1) far fikk dødsbudskapet av politiet: – «Barna dine er drept og du er siktet»

ROMERIKE OG GLÅMDAL TINGRETT (VG) Faren til de to guttene som ble drept på Lørenskog sier det er utrolig vanskelig å følge rettssaken, men at han gjør det for å få svar.

Faren forteller i retten at han først fikk en anelse om at noe hadde skjedd da han om morgenen søndag 19. juli i fjor så på VG.no at to barn var funnet døde i Lørenskog.

Han så at det hadde skjedd i gaten der ekskona bodde sammen med deres to sønner. Han satte seg umiddelbart i bilen.

Da han kjørte inn mot boligen, ble han stanset av politiet.

– Det kommer politibetjent og ber meg gå ut av bilen. Min første tanke var at det var et sperret område og jeg derfor ikke fikk lov til å kjøre inn, sier faren.

Men da han gikk ut av bilen rygget politibetjentene.

– De sier «Det har skjedd noe. Du skal få vite hva som har skjedd». De ransaker meg, legger meg i håndjern og plasserer meg bak i en politibil, forklarer faren.

ÅSTEDET: Drapene skjedde i dette leilighetskomplekset på Lørenskog der den drapssiktede moren og de to guttene bodde. Foto: Harald Henden

«Barna dine er drept og du er siktet»

Inne i politibilen får han vite hvorfor han er pågrepet.

– Politibetjenten sier «Barna dine er drept og du er siktet». Og da bare raser verden min sammen, sier faren, tydelig preget.

Etter at de to små guttene ble funnet døde, ble deres mor kjørt til sykehus. På åstedet og i ambulansen forklarte hun politiet at det var eksmannen som sto bak.

Faren samtykker raskt til avhør med politiet.

– Jeg sa «Jo fortere dere blir ferdig med meg, jo fortere kan dere bruke ressursene deres på å finne ut hva som har skjedd, for jeg har ikke gjort dette». Jeg informerer politiet om at jeg har et alibi, hvor jeg har vært, hvem jeg har vært sammen med, forklarer han i retten.

Samme ettermiddag får han beskjed om at han er sjekket ut av saken og løslates.

Moren er i tillegg til to drap, tiltalt for grov uriktig anklage for påstandene om at eksmannen hadde vært involvert i ugjerningene.

– Var en god mor

I sin frie forklaring mandag fortalte tiltalte detaljert om ekteskapet med barnas far. Hun beskrev det som turbulent og konfliktfylt. Også faren forteller i retten om konflikter og at han var ulykkelig i ekteskapet, men lenge ble værende fordi han ikke ønsket å forlate barna.

– Jeg var aldri bekymret for noe omsorgssvikt hos barna, for til tross for de barbariske handlingene hun har gjort mot mine barn, så var hun en god mor. Hun var glad i Mikael og Gabriel, sier faren i retten.

– Og Mikael og Gabriel var ikke bare barna mine, de var bestevennene mine. Vi hadde veldig tette bånd. De hadde en kjernefamilie rundt seg og manglet ingenting her i livet. De var lykkelig barn som hadde en god familie rundt seg. Også ble de revet vekk av en av de menneskene som skulle ta vare på de og beskytte de her i livet, fortsetter han.

RETTSSAK: Statsadvokat Ane Evang (f. h.) og bistandsadvokatene Sol og John Christian Elden i Romerike og Glåmdal tingrett. Foto: Berit Roald, NTB

Han forteller også om hvordan sønnenes død har preget livet etterpå.

– Det er så stort det savnet at jeg klarer ikke å gå en dag uten å gå på graven til Mikael og Gabriel. Jeg føler det er noe som mangler hvis jeg ikke gjør det, sier han.

Han forteller også at han drømmer mye om barna.

– Når jeg drømmer om dem så føles det så ekte, og da gjør det så vondt å stå opp, sier han gråtkvalt.

Faren startet sin forklaring med å beklage overfor retten at han tirsdag forlot forhandlingene under den rettspatologisk sakkyndiges forklaring.

– Å se og høre de barbariske handlingene mine to små gutter har blitt utsatt for ble rett og slett bare for mye for pappahjertet mitt. Jeg synes det er utrolig vanskelig å følge denne saken, men jeg føler jeg må ha svar, sier faren.

Hans ekskone, en kvinne i 30-årene, forklarte i retten at hun selv ønsket å dø, og ville ta med seg barna i døden.