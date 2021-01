Hylles av vennene i ny video Mustafa Hasans (18) utvisningsvedtak har skapt stort engasjement rundt hele landet. Nå har en gruppe av hans nærmeste venner laget en hyllestvideo til ham. Xueqi Pang Av Publisert 14. januar, kl. 08:12 Xueqi Pang Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

Emil Lunde (18) står bak hyllesten sammen med Josefine Torgersen (16) og Karl Trydal (18). Alle tre går Nesbru videregående skole med Hasan. Slå på lyd Neste side (4) Forrige side (2)

Vennene hyller Mustafa

– Med denne videoen ønsker vi å vise hvordan Mustafa er som person og hvordan denne saken har påvirket oss venner. Vi vil vise saken fra vårt perspektiv, sier Josefine Torgersen.

16-åringen forteller VG at hun var den som kom med ideen om å lage en kortfilm om kompisen i november. Hun oppsøkte Karl Trydal og Emil Lunde, og sammen bestemte de seg for å gjennomføre ideen.

Kameratene samlet inn videoer og bilder fra Hasans nærmeste venner. Resultatet ble nesten seks minutters lang video.

– Alle tre har regissert den, og vi har jobbet like mye alle sammen for å få det til. Alle vi spurte, ville bidra. Engasjementet var så ekstremt stort at vi måtte begynne å velge mellom hva vi skulle ha med eller ikke. Det sier også noe om Mustafa som person, sier Torgersen.

Tanken oppsto først da de hørte om Mustafas første utsendelsesdato omtrent to uker etter hans 18-årsdag.

– Vi følte oss maktesløse og lette etter ting vi kunne gjøre for å bidra til saken. Mustafa har vært vennen vår siden barneskolen og vi kunne ikke stå på sidelinjen og se på att han ble sendt ut, skriver de til VG.

Torgersen holdt også appell under støttemarkeringen for Mustafa Hasan i fjor.

Hasan skal sendes ut av Norge fordi moren oppga feilaktig informasjon da familien kom til Norge for mange år siden. Hasan og storebroren er de eneste i familien som er igjen i Norge i dag. Myndighetene har bestemt at Hasan må ut av landet 1. juli etter utsettelser.

– Miljøet rundt Mustafa elsker ham, fordi han også har elsket dem. Det sier litt om hva slags person han er, sier Josefine Torgersen.

Hans kamp for å få bli i Norge har skapt et enormt engasjement de siste månedene, blant annet hos rapduoen Karpe.

– Mustafas sak er viktig for oss fordi vi har vokst opp i samme miljø og omgangskrets, men like vel har han andre forutsetninger en oss. Han har aldri gjennom oppveksten hatt noen påvirkning på valgene familien har tatt, sier trioen.

De forteller at Hasan ikke var involvert i produksjonen av videoen, men de spurte om han kunne bidra med musikk.

Helt mot slutten av klippet spiller Hasan piano. Ifølge Torgersen er Hasan selvlært gjennom å se på YouTube-videoer.

– Vi har holdt på med prosjektet i drøyt to måneder nå. Det har blitt flere lange kvelder, og det er mange som har bidratt. Vi har prøvd så godt det lar seg gjøre å jobbe på fritiden, men det har også gått ut over ett par skoletimer.

De er takknemlige for å ha fått hjelp med den tekniske biten av redigeringen og lån av utstyr av Tanken Bak i Sandvika.

Rørt til tårer

Til VG sier Mustafa Hasan at han begynte å gråte da han så videoen for første gang.

– Den er kjempebra. Videoen er sterk, fylt med følelser og frustrasjon, sier han.

Han er takknemlige for at han har venner som ikke bare observerer, men føler at de vil faktisk ta grep.

– Måten de klarte å sette situasjon min i sammenheng, og sier at vi skal gjøre noe sammen. Da føler jeg meg ikke er så ensom lenger, selv om jeg har mistet mye. De er som familie for meg. Jeg verdsetter det de har gjort, sier 18-åringen.