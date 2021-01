OGSÅ PÅ LISTEN: Helsearbeidere ble flyttet frem i vaksinekøen i julen. Nå har rådene kommet for hvilke av helsearbeiderne som bør prioriteres først. Foto: Heiko Junge

FHI: Dette skal avgjøre hvilke helsearbeidere som får vaksinen først

Nå har FHI kommet med kriteriene for hvem som skal velges.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Da den første prioriteringer for vaksiner kom i Norge, sto ikke helsearbeidere på listen. Det ble endret i julen.

Nå skal et begrenset antall doser også gis til helsepersonell. Men hvilke helsearbeidere skal prioriteres først?

FHI har ikke publisert en endelig liste med funksjoner og stillingskode, og bestemt hvilke helsearbeidere som skal få vaksinen først.

Men de har publisert to kriterier som kommunene og helseforetakene må bruke når de velger:

Helsepersonell som arbeider innen essensielle tjenester, og som er kritisk vanskelige å erstatte. Dette betyr personell som det finnes få av og som har spesialisert kompetanse, og som er vanskelig å skaffe eller erstatte ved omplassering av annet personell, og som fyller viktige funksjoner som ikke kan reduseres uten at det vil ha tydelige konsekvenser for liv og helse. Helsepersonell som har direkte pasientkontakt hvor smitte med SARS-CoV-2 fra pasient til ansatte er en risiko.

FHI påpeker at de ennå ikke vet i hvor stor grad vaksinene beskytter mot videre smitte. Og derfor er det ikke et eget kriterium om du for eksempel jobber på sykehjem.

– På det nåværende tidspunkt foreslår FHI ikke indirekte beskyttelse for pasientene som et kriterium. Dette innebærer at nærkontakt med personer som har høy risiko for alvorlig sykdom og død ikke er et tilstrekkelig kriterium for tidlig prioritering, skriver FHI.

Foreslår å bruke en tabell

FHI har laget en tabell som helseforetakene og kommunene kan bruke for å velge. Der gis helsearbeidere i ulike kategorier, som for eksempel personell på legevakt eller i hjemmesykepleien, en poengsum fra én (lav) til fem (høy), i disse kategoriene:

Personell som er kritisk vanskelig å erstatte hvis isolering/karantene

Personell i nødvendige tjenester som det er større etterspørsel etter ved økt covid-19-smitte

Økt smitterisiko fra uoppdagede, smittede pasienter i førstelinjen

Økt smitterisiko med kjent smittede pasienter og risikable prosedyrer

Tanken er at man deretter summerer poengene for å se hvem som kommer høyest – og dermed bør få vaksinen først.

Så mange doser kan de få

FHI påpeker at fordi målet med vaksinering er å beskytte mot alvorlig sykdom og død, så skal eldre og syke fortsatt prioriteres høyt. Men et begrenset antall doser skal likevel gis til helsepersonell: