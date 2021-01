Les dagens VG her!

Du må ta to doser av corona-vaksinene som så langt har blitt godkjent for bruk i Norge. Sjekk hvor godt forskerne sier den første dosen med vaksine beskytter deg mot covid-19 i dagens avis.

VG

Publisert: Nå nettopp

I 1948 skrev krigshelten Max Manus en spenningsroman. Nå blir den gitt ut. Les hvorfor det har tatt så lang tid før det ble bok av manuset.

Og nye forskning viser hvordan bruk av p-piller kan påvirke hjernen. Les mer om forskernes funn i dagens avis.

Og nå er USAs president Donald Trump historisk som den første presidenten som har blitt stilt for riksrett to ganger. Les mer om dette og hvorfor presidenten har et så bittert forhold til demokratenes flertallsleder i Kongressen, Nancy Pelosi.

Dette – og mye mer – kan du lese i dagens VG!