Foto: Fredrik Solstad, VG

Brant i et bilverksted i Oslo

Nødetatene har lørdag andre juledag rykket ut etter melding om en brann i et næringsbygg i Grenseveien på Valle i Oslo. Kl. 15.57 melder de at brannen er slukket.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Politiet skrev på Twiter at de ba folk holde avstand til brannen fordi det er bekreftet at det skal bli oppbevart gassbeholdere på stedet.

Brannvesenet opplyser til VG klokken 15.10 at brannen er i et bilverksted i nærheten av konsertarenaen Valle Hovin.

– Det er en bil som brenner inne i lokalene. Den står såpass langt unna gassbeholderne at det ikke er umiddelbar eksplosjonsfare, skriver politiet i en oppdatering klokken15.32.

Vaktkommandør Hans Erik Tysdal i brannvesenet sa tidligere lørdag at de hadde rykket ut med ni brannbiler til brannen.

-- Politiet har satt opp en god del sperringer, men det er foreløpig ikke besluttet evakuering. Det er brannvesenet som tar den avgjørelsen, og de er inne i bygget og driver slukningsarbeid. Det er fortsatt en del røyk, sier operasjonsleder Vidar Pedersen Oslo politidistrikt, skriver NTB klokken 15.27.

Like over klokken 15 skriver Oslo 110-sentralen at brannvesenet er fremme på stedet og har startet slukking av brannen. De opplyser også at det kommer svart røyk fra et bilverksted.

Brannvesenet fikk første melding om brannen 14.52.