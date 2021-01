Hvordan blir våren? Mange har spørsmål om den uklare coronasituasjonen. Her kommer noen svar om hvordan de neste månedene blir. Ingvild Vik Bastian Lunde Hvitmyhr Anne Bjørg Vaa Avog Publisert 09. januar, kl. 13:58 Slå på lyd Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

Slik blir coronavåren for unge

Mange hadde kanskje håpet at vi la igjen coronaviruset i 2020, men istedenfor ble det nye innstramminger for å bremse den høye smitten i samfunnet.

Vi starter med skole. Guri Melby (V) er kunnskapsminister, og har ansvar for alle skoleelevene i landet. Hun sier at hun håper på en mer normal skolehverdag for norske elever utover våren.

– Hvordan blir skolehverdagen for elever på ungdomsskolen og videregående de neste månedene?

– Forrige søndag besluttet vi å gå til rødt nivå for ungdomsskolene og videregående skoler fram til 18. januar. Det vil si mer avstand og færre på skolen samtidig. Da må elevene også ha noe hjemmeundervisning.

– Hvor lenge vil skolene være på rødt nivå?

– Akkurat nå vet vi ikke hvordan det blir etter 18. januar. Det skal vurderes i uken som kommer. Det er smittesituasjonen i landet som er avgjørende, og hvis smittetallene øker så kan vi ikke gå på gult nivå.

– Hvor mye hjemmeundervisning må elevene ha?

– Det er forskjell fra skole til skole. Noen kan ha mer undervisning på skolen, men der det er trangt kan man måtte ha hjemmeskole så mye som halvparten av tiden.

Melby presiserer at læreplanen er den samme, uansett om man sitter på skolen eller har undervisning hjemmefra.

– Lærerne må lage gode opplegg for elevene uansett. Jeg skjønner at det er vanskelig, og at det ikke er alle fag som er like lett å jobbe med hjemmefra.

Hun oppfordrer elevene til å være flinke til å si fra hvis noe ikke fungerer så godt, eller hvis de trenger mer oppfølging.

– Når blir skolehverdagen med normal?

– Det er viktig å være forberedt på at dette kan vare en stund, så blir jeg veldig glad jo kortere det blir. Målet er å få en mer normal situasjon utover våren. Med én gang det blir bedring i smittetallene vil vi lette på tiltakene. Det er alvorlig for mange elever når opplæringssituasjonen ikke er som vanlig.

Kunnskapsministeren mener ting kan se langt lysere ut om ikke så veldig lenge.

– Det er kanskje litt dystert nå, og dette ble en litt hard start på året, men vi må huske at det er ganske mange lyspunkter også. Vaksineringen er startet, og det ser ut til å gå kjempebra. I løpet av de første tre månedene blir mange av dem som er i risikogruppene vaksinert, så når vi har kommet oss gjennom vinteren kan vi nok lette på noe. Vi begynner å se en ende på dette.

– Hvorfor kan ikke VGS-elever ha besøk, når de likevel går på skolen hvor de møter mange mennesker?

– Grunnen til at det nå er anbefalt å ha så få sosiale kontakter og besøk som mulig, er at vi i den situasjonen vi er i nå har prioritert det som er aller viktigst: At barn og unge kan gå i barnehage og på skole, og at de som har en jobb hvor de må møte fysisk, kan det. Vi er altså ekstra strenge på fritiden, så du kan få gå på skolen. Husk at hvis du møter én ekstra utenfor skolen så er ikke det bare én ekstra du kan bli smittet av, men 30 ekstra.

– Blir det vanlig russefeiring i år?

– Som eks-russepresident forstår jeg godt at avgangselevene tenker på det. Jeg unner dem feiringen, men det er ikke staten som bestemmer dette.

Melby oppfordrer til å allerede nå gå i dialog med lokale helsemyndigheter for å diskutere hvordan feiringen kan gjennomføres på en god og smittevernvennlig måte.

– Det blir nok ikke russefeiring sånn som det var før 2020. Det må man være forberedt på, sier hun, og legger til:

– Jo lengre man venter med feiringen, jo større er sjansen for at det går an å møtes mer som før, så jeg vil oppfordre til å vente til etter eksamen er over. Det er fint hvis dette er starten på å begynne med feiring etter eksamen, heller enn før.

Slik blir det for studentene

Henrik Asheim (H) er forsknings- og høyere utdanningsminister, og har ansvar for studentene. Han ber studentene holde ut litt til.

– Hvordan blir de neste månedene for studenter i Norge?

– Jeg skulle ønske jeg kunne gitt et klart svar på det, men det avhenger av smitten i samfunnet. Jeg jobber alt jeg kan for å sørge for at utdanningsstedene kan holde åpent og at studentene får møte hverandre.

– Hvor mye digital undervisning må studentene regne med?

– Studentene må være forberedt at det blir en kombinasjon for de fleste. Det blir mindre oppmøte enn normalt, men å kunne møtes fysisk er viktig. Vi har et mål om at alle skal få være på campus i løpet av en vanlig uke, men det er smittesituasjonen som avgjør hvor mye det blir.

– Er det håp om en mer normal situasjon for studentene utover våren?

– Ja det er håp om at ting blir mer normalt utover våren. Det skyldes vaksineringen som er i gang. Sakte, men sikkert vil vi se en mer normal situasjon.

– Hvordan blir eksamen?

– En viktig lærdom fra da krisen kom brått på oss i mars var hvor viktig forutsigbarhet er for studentene, derfor sendte jeg brev til institusjonene og sa de raskt måtte avklare når og hvordan eksamen skulle avholdes. Nå har vi bedre tid, og informasjonen bør komme ut ganske tidlig. Det kan hende flere av institusjonene må gjøre noen endringer i vurderingsform på grunn av smittevern. Det viktigste er å vite i hvilket format eksamen kommer i.

Asheim sier at han allerede har sagt i møter med rektorene at han forventer at utdanningsstedene er tydelige på hva som blir fysisk eksamen og ikke.

– Jeg kunne bestemt at det ikke blir fysisk oppmøte, men utfordringen er at noen eksamener må være fysiske, og andre ikke. Noen har mange store lokaler å gjennomføre eksamener i, mens andre ikke har det. Institusjonene skal ha handlefrihet, men studentene må informeres tidlig.

– Når blir det bestemt?

– Eksamen avvikles på ulike tidspunkt, så det er vanskelig å si når avgjørelsen blir tatt. Uansett forventer jeg at de får vite det i god tid.

– Hva skjer med andre studentaktiviteter?

– Det håper vi å få til mer av. Det er en av grunnene til at vi sa at campus ikke skal være stengt disse to ukene, selv om vi anbefaler digital undervisning. Vi har også bevilget 10 millioner kroner som blant annet skal brukes til å sette i gang aktiviteter, for eksempel digital quizkveld eller turgrupper. Det er viktig for mange, særlig førsteårsstudenter, å få møte medstudenter.

Asheim tror likevel det blir en stund til studentaktiviteten er tilbake som normalt.

– Selv om vi får kontroll på smitten så blir det nok litt lengre til det kan arrangeres store konserter og sånt.

– Får studenter gjennomføre praksis som vanlig nå?

– Praksis er ikke definert som undervisning, så det skal gå som normalt. De som skal ha ferdighetsundervisning før praksis kan også gjennomføre det med fysisk oppmøte. Det er viktig å få gjennomført for å opprettholde studieprogresjonen.

Også lærerstudenter som skal i praksis på skoler hvor mange nå har hjemmeundervisning skal kunne gjennomføre.

– Dette er strengt regulert, men vi har lettet på forskriften som sier noe om hva praksis er, slik at man også kan ha det i digital undervisning. Å lage digitale undervisningsopplegg er også viktig erfaring å ha. Men jeg håper at lærerstudentene får mest mulig praksis i klasserom.

– Mange er fortsatt permitterte fra deltidsjobben og sliter med å få det til å gå rundt økonomisk. Kommer det hjelp til disse?

– Det jobber vi med nå, og det kommer en slik pakke for vårhalvåret. I fjor sommer så vi at arbeidsmarkedet ble bedre, og at mange av jobbene var tilbake. Nå ser vi en ny nedstenging, så vi kommer med kompensasjon for dem som faktisk får et inntektsbortfall.

Slik blir hverdagen

Helseminister Bent Høie (H) og assisterende helsedirektør Espen R. Nakstad har svart på spørsmålene deres om hvordan hverdag og feiringer blir de neste månedene.

– Når kan man være sammen med flere venner igjen?

– Jeg håper det blir så snart som mulig, men det avhenger av at vi kommer i en annen situasjon enn vi er i nå. Det kan hende vi endrer disse tiltakene noe, men det må vi komme tilbake til om halvannen ukes tid, sier Høie.

– På litt lengre sikt håper vi å få ned smittetallene og få færre utbrudd i kommunene så det går an å leve mer normalt, sier Nakstad, og legger til:

– Det er grenser for hvor lenge man kan leve uten å besøke eller være sammen med venner.

– Kan man trene utendørs?

– Ja, og man kan også gå tur sammen med andre, så lenge man holder avstand. Det er jo veldig fint hvis man savner å være sammen med venner som man nå ikke kan gå på besøk til, sier Høie.

– Kan man besøke kjæresten sin selv om man bor sammen med andre?

– Ja, det er lov å ha et forhold til en kjæreste, det har vi sagt gjennom hele pandemien. Bortsett fra det så bør man holde seg til de man bor sammen med, sier Nakstad.

– Kan jeg feire 18-årsdagen min i vår?

– Man må følge de reglene og rådene som er, og så finnes det mange måter å feire på. Man får i hvert fall feire sammen med familien som man bor sammen med sier Høie.

– På sikt tror jeg det skal gå fint, men vi må kanskje utsette noen ting nå, til smitten er mer under kontroll, sier Nakstad.

– Blir det normal 17. mai?

– Jeg tror ikke det blir helt som normalt, men jeg håper det blir mer normalt enn i fjor, sier Høie.

– Kan innstrammingene som kom nå bli langvarige?

– Det vet vi ikke nå, men vi håper ikke at det blir nødvendig. Vi må først se om de virker. Det kommer til å bli vurdert på nytt neste uke, sier Høie.

– Hvorfor kan vi ikke bare stenge ned i to uker, så blir vi kvitt smitten?

– Akkurat nå er det veldige kraftige tiltak i sving. Samtidig er det viktig å ikke stenge arbeidsplasser, skoler, barnehager og hele samfunnsmaskineriet, for det er så viktig for alle som bor i landet. Hvis man klarer å snu smitten uten å ha en full nedstenging så er det det beste, og det er det vi forsøker å få til.