AUF: Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon i Trøndelag er i hardt vær på grunn av de omstridte tikronersmedlemskapene. Foto: Marius Knutsen / Scanpix

Trondheim: Slik sikret tikronersmedlemmer AUF politisk makt

I en knusende, intern Ap-rapport i Trøndelag varsles det om ureglementert verving av medlemmer til ti kroner i AUF. Disse medlemmene har bidratt til å gi AUF stor makt i Trondheim.

Publisert: Nå nettopp

VG har tidligere avslørt at seks av ti AUF-medlemmer i 2019 var vervet samme år – og bare betalte ti kroner for å være med.

I Trondheim er tallet enda høyere: Rundt 86 prosent i både 2018 og 2019. Det viser tall VG har fått tilgang til.

Trondheim har flere år vært AUFs største lokallag, men VGs beregninger viser at medlemsmassen i hovedsak består av nyervervede tikronersmedlemmer:

Kun 184 av 1798 medlemmer ble med videre fra 2018 til 2019, altså ti prosent. De øvrige 90 prosentene forsvant ut av ungdomspartiet.

Stor innflytelse i Ap

Likevel har de høye medlemstallene sikret AUF stor makt og innflytelse i Trondheim Arbeiderparti:

AUF får representasjon på lik linje med arbeiderlagene: For hvert 20. medlem, får de en delegat til årsmøtet.

AUF hadde 72 av 151 stemmer i Trondheim Aps representantskap i 2020, mens arbeiderlagene kun hadde 65. De siste 14 stemmene tilhørte partistyret i byen.

AUFs kandidat, Julie Indstad Hole (25), fikk tredjeplassen på kommunestyrelisten i 2019. Etter valget ble hun ble utnevnt til kommunalråd og heltidspolitiker.

Nå melder Trønder-Avisa at en intern granskingsrapport i Trøndelag Ap, viser at mange unge ikke visste at de ble medlemmer i AUF og at kontingent ble betalt av sentrale AUF-tillitsvalgte.

Ifølge Trønder-Avisa blir det lagt frem flere eksempler på at tikronersmedlemmene gir AUF mer makt i Ap:

I 2019 har Trondheim AUF flere medlemmer enn Trondheim Ap, og har hatt rent flertall både i representantskap, på nominasjonsmøter og i årsmøtet.

Uten tikronersmedlemmer hadde bildet seg drastisk. AUF ville gått fra 73 delegater ned til 13 delegater og dermed mistet mye innflytelse.

Tikronersmedlemmene står altså for 60 av de 73 representantene har i Trondheim Ap. Det er over 80 prosent.

Hverken Tyra Joarsdottir, leder av AUF i Trondheim, kommunalbyråd og tidligere fylkesleder Julie Instad Hole, generalsekretær Sindre Lysø eller pressekontakt Sandra Tenud har besvart VGs henvendelser fredag.

Flere vervinger enn stemmer

VG har kartlagt Trondheim og Trøndelag AUFs skolebesøk i 2018 og 2019, basert på ungdomspartiets egne innlegg på Facebook.

I løpet av de to årene oppgir de å ha vervet over 1800 nye medlemmer på skoler i Trondheim.

I skolevalget i 2019 fikk Ap 1683 stemmer i Trondheim, mens de i 2017 fikk 1630 stemmer.

Høsten 2018 var AUF på Charlottenlund videregående i Trondheim minst tre ganger og vervet til sammen 250 medlemmer på skolen, ifølge fylkeslagets egne Facebook-innlegg. I 2019 stemte 251 elever på Arbeiderpartiet i skolevalget på Charlottenlund.

Har gransket tiere

Vervingen av såkalte tikronersmedlemmer har fått sterk kritikk i en årrekke. Sist ut var ungdommer som fortalte VG at de ikke forsto at AUF førte dem opp som medlemmer.

På Trondheim Aps årsmøte i 2020 foreslo flere lokallag å begrense AUFs makt i moderpartiet – og dette har også blitt forslått til Aps landsmøte i april.

AUF-fylkesledere som har sagt at de ikke vil verve tikronersmedlemmer, har fått nei fra ungdomspartiet sentralt.