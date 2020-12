MINNEMARKERING: Illustrasjonsfoto fra en markering i Ari Behns hjemby Moss, etter at den kjente forfatteren tok sitt eget liv i julen i fjor. Foto: Fredrik Hagen

Høy pågang for hjelpetelefoner i unntaksår: − Den typen jul vi håper man ikke opplever igjen

I 2020 har Hjelpetelefonen hatt stor pågang, og har derfor vært forberedt på høyt trykk også i en juletid som heller ikke ligner feiringen i et normalår.

– Vi har for så vidt forberedt oss på en del pågang i juletiden, men har hatt stabilt høy pågang hele året. Det startet i romjulen i fjor, etter Ari Behns selvmord, sier kommunikasjonssjef Kristin Bergersen i Mental Helse til VG.

– Så kom pandemien, og det har jevnt over vært stort trykk siden da.

Organisasjonen Mental Helse drifter blant annet Hjelpetelefonen, hvor man kan ringe dersom man trenger noen å prate med. I november i år mottok telefonen i overkant av 17.000 henvendelser, sammenlignet med cirka 13.000 året før.

Bergersen forteller at organisasjonen har fått ekstra midler til å utvide bemanningen – også på chatlinjene, som mange unge benytter seg av.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helse kan nås på 116 123. Røde Kors kan ringes på 80033 321. Kirkens SOS har nummeret 22400040. Du kan også ta kontakt via chat på sidetmedord.no.

Spesiell jul

– Høytider som jul forsterker følelser. Har du gode følelser i utgangspunktet, blir det enda bedre i julen. Men har du det ikke så greit i utgangspunktet, får du vondere følelser i julen, forklarer Kristin Bergersen i Mental Helse.

– Dessuten er det mange forventninger knyttet til jul. Mediene skriver mye om hvordan julen skal være, med familie og selskaper, og om hvordan maten skal være. Sånn er ikke julen for veldig mange.

Bergersen mener julen i år blir enda mer spesiell, fordi mange av mulighetene man har til alternative julefeiringer faller bort i år, på grunn av smittevernreglene.

KOMMUNIKASJONSSJEF: Kristin Bergersen i organisasjonen Mental Helse. Foto: Rune Hammerstad / Mental Helse

Det gjelder de som ikke får reist hjem, besteforeldre man ikke får møtt og studenter som ikke får reist fra studiestedene. Dessuten medfører énmetersregelen og smittevern en del begrensninger på nærheten.

– For mange har 2020 vært et krevende år for veldig mange. Da hadde det vært fint å få slippe alt dette i julen, men det gjør vi ikke, sier Bergersen, og legger til:

– Alt i alt er dette den typen jul vi håper man ikke opplever igjen.

Størst pågang i julen – flest selvmord på våren

Selv om Hjelpetelefonene får flere henvendelser i julen, er bildet noe mer sammensatt enn at julen nødvendigvis er den definitivt mest problematiske tiden på året for mental helse.

Landsforeningen for etterlatte ved selvmord (LEVE) avkrefter det de beskriver som en myte om at desember er den verste måneden for selvmordstall.

– Mange tenker desember har de høyeste selvmordstallene, men i julemåneden skjer statistisk sett færrest selvmord, forklarer Terese Grøm, generalsekretær i LEVE.

– Årsaken til myten om selvmordstopp i desember er nok blant annet at pågangen til hjelpetelefoner og AMK øker. Det viser at økt pågang til lavterskeltilbud ikke nødvendigvis gir utslag i økte selvmordstall, fortsetter hun.

Videre forklarer generalsekretæren at antall selvmord stiger utover våren, med høyest tall i april og mai.

– Det understreker betydningen av å styrke helsevesenet og vårt samfunnsapparat nå og i tiden fremover, særlig med tanke på mulig langsiktig virkning av covid-19.

Selvmordstallene i Norge har ligget mellom cirka 600, opp mot 674 tilfeller de siste fem årene, viser tall fra Dødsårsaksregistret. I 2019 tok 650 mennesker sitt eget liv i landet, noe som var en nedgang fra 674 året før.

Tall for 2020 kommer naturlig nok ikke før til neste år.

– Ta kontakt

Kommunikasjonssjef Kristin Bergersen i Mental Helse sier det viktigste man kan gjøre. er å ta kontakt hvis man vet om noen som er alene, eller å høre fra seg til en nabo eller venn.

– Noe av det man kan gjøre som medmenneske er rett og slett å ta kontakt med noen man ikke pleier å ta kontakt med, sier hun.

– Enten kan man ringe eller sende SMS, eller man kan kanskje gå en tur sammen. Naturen er fremdeles åpen, og man kan være sammen utendørs, foreslår Bergersen.

Hun oppfordrer også folk til å ta kontakt med Hjelpetelefonen. Kommer man ikke gjennom, kan det være mange som ringer. Da skal man bare ringe på nytt, sier hun.

