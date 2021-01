FYLKESLEDERE: Arbeiderparti-ledere Frode Jacobsen (Oslo), Mona Nilsen (Nordland) Nils-Ole Foshaug (Troms), Abel Cecilie Knibe Kroglund (Agder), Stein Erik Lauvås (Østfold) og Anita Ihle Steen (Innlandet). Foto: Arbeiderpartiet

Fylkesledere om Ap-krisen: − Ikke vært gode nok som opposisjonsparti

Etter flere krisemålinger mener Aps fylkesledere at partiet må forenkle budskapet. – Senterpartiet har vært dyktige på sine korte onelinere, sier fylkesleder.

Publisert: Nå nettopp

Flere målinger har den siste tiden spådd dystre tall for Arbeiderpartiet. Partiet har på to ulike meningsmålinger i januar fått under 20 prosent oppslutning, viser Poll of polls.

Fylkesledere VG har snakket med i partiet mener formidling av politikken er en av utfordringene som har gitt den dårlige oppslutningen.

– Vi har kanskje vært for dårlige på onelinere, og der har et parti eller to vært flinkere enn oss, sier fylkesleder i Østfold Arbeiderparti, Stein Erik Lauvås.

– Vi har lagt vekt på å forklare bakgrunnen for å mene det vi mener. Samtidig kan det være lett at hovedpoengene drukner om man ender opp med lange utredninger.

Han mener Ap kan lære av partier som er mer med korte og konsise i budskapet.

– Så får vi heller svare på oppfølgingsspørsmål når vi får det.

– Er Senterpartiet blant partiene du sikter til?

– Senterpartiet har vært dyktige på sine korte onelinere. Samtidig opplever jeg at de blir flakkende i blikket når de blir presset. Men jeg synes heller ikke at de blir konfrontert nok på det, og da står onelinerne seg.

– Må tydeligvis bli bedre

Også leder Frode Jacobsen i Oslo Arbeiderparti mener de må få tydeligere frem sin egen politikk.

– Vi skal snakke om politikk som folk forstår. Det prøver vi alle, men vi må tydeligvis bli bedre på det, mener han.

– Da må vi snakke om det som er viktig for oss – arbeid, velferd og klima. Vi må ha godt humør og få frem god politikk, sier Jacobsen.

OSLO-LEDER: Frode Jacobsen i Oslo Arbeiderparti. Foto: Terje Pedersen / NTB

Fylkesleder i Troms, Nils-Ole Foshaug, peker også på at Ap må spisse budskapet sitt.

– Jeg tror ikke vi har vært gode nok som opposisjonsparti. Vi må klare å forenkle budskapet vårt og snakke et språk som folk skjønner. Det er noe vi er godt i gang med nå.

– Ingen i partiet er fornøyd med målingene. De må bli bedre. Derfor bretter alle i partiet nå opp ermene for å nå ut med den politikken, sier fylkesleder Abel Cecilie Knibe Kroglund i Agder Arbeiderparti.

Hun har fått gode tilbakemeldinger både fra fagforeningen og sine medlemmer om partiprogrammet. Samtidig gir de beskjed om at de må spisse budskapet og få politikken tydeligere frem.

– Det kan være vanskelig når journalister i Oslo ringer landet rundt og spør om indre anliggende, og ikke om politikken vår.

Kroglund mener de dårlige tallene på meningsmålingene vekker en sterk kampånd.

– Det som skjer nå er en katalysator for bevegelsen vår for å gjøre en god valgkamp.

– En tragedie

– Først og fremst er meningsmålinger ned på 17 prosent en tragedie, for å si det mildt. Det er bare å jobbe på, mener Anita Ihle Steen, fylkesleder i Innlandet Arbeiderparti. Hun beskriver kampen for å løfte partiet som et lagarbeid.

Hva som er grunnen til de dårlige tallene, mener hun er vanskelig å si noe bestemt om. Hun mener folk vil trekke frem ulike årsaker.

– Det kan være alt fra corona-situasjonen til utfordringer partiet har med mer fokus på personer enn politikken, blant annet i krevende metoo-saker. Noen mener vi har feil leder, noen mener vi har virkelig riktig leder. Det kommer litt an på hvem du spør, sier Steen.

Selv beskriver hun partilederen som «oppmerksom, tydelig og sjenerøs», og presiserer at målet er en rødgrønn regjering med Støre som statsminister.

– Skal ligge over Senterpartiet

Fylkesleder i Nordland, Mona Nilsen, er klar på at målingene er for dårlige.

– Vi har en stor jobb foran oss. Men målingene viser samtidig flertall for rødgrønn regjering, påpeker hun.

– Halvparten av målingene har vist at vi har ligget over Senterpartiet. Når vi kommer til valgdatoen, vil resultatene vise hvordan det blir. Da skal vi ligge over Senterpartiet.

Hvor lavt resultatet partiet tåler å havne i valget, vil hun ikke gå helt konkret inn på.

– Jeg har ikke satt noe tall på en smertegrense, hva vi tåler eller ikke, men vi må opp, slår Nilsen fast.

Blant prosjektene hun mener blir viktig fremover, er gjenoppbyggingen av næring og arbeidsliv etter coronakrisen.

– Dette er den krisen folk står oppe i, og Arbeiderpartiet har allerede pushet og pushet Regjeringen på dagpengesatser, permisjonsordning og feriepenger for permitterte, mener fylkesleder Nilsen.

Peker på Gahr Støre

Alle fylkeslagslederne VG har snakket med uttrykker tydelig støtte til partileder Jonas Gahr Støre, og avviser å skulle spekulere i hvem som kan være mulige lederkandidater.

– Vi har en leder, og ferdig med det. Det er ikke en diskusjon fra nord. Ap har satt laget sitt, og det har vært en god prosess i hele landet, i alle fylker og regioner, sier Nils-Ole Foshaug i Troms Arbeiderparti.

Truls Vasvik, fylkesleder for Vestfold og Telemark Arbeiderparti, vil heller ikke si noe om hvem som kunne seilet frem som leder.

– Jeg vil ikke ta stilling til tenkte scenarioer. Jonas er vår leder, og vi skal bli det største partiet. Det er også de entydige tilbakemeldingene vi får fra medlemmene våre, sier han.