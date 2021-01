OSLO: Slik så linje 1 til Frognerseteren ut i 14-tiden søndag forrige helg. Ruter satt inn vektere i 12-tiden, etter at en rekke passasjerer hadde ringt og varslet om stor trengsel på T-banen. Foto: VG-tipser

Ruter advarer Oslo-folk å reise kollektivt i helgen – setter inn ekstra vektere

I frykt for at kollektivkaoset som utspilte seg i Oslo forrige helg skal gjenta seg, tar Ruter nå grep for å hindre folk i å reise unødvendig og tett: – Det er klart at vi er bekymret.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Vi oppfordrer folk til å gå tur i nærområdet og unngå kollektivtrafikk. Det er særlig viktig nå som vi er midt i en pandemi, sier Ruters pressevakt, Øystein Dahl Johansen, til VG lørdag morgen.

Forrige helg slet Ruter med overfylte T-baner og stor trengsel på kollektivtransporten ut av byen. Da pekte de på at årets første soldag med skiføre hadde lokket Oslo-folk ut i naturen.







Denne helgens lovende værmelding har nå fått Ruter til å plassere ut vektere allerede fra tidlig lørdag morgen.

– Vi har plassert ut en del vektere i dag på steder hvor vi erfaringsmessig vet at det er større risiko for mye folk, forklarer Johansen.

Foreløpig er det ikke rapportert om trengsel noen av Ruters transportmidler ut av sentrum, men Johansen frykter at det kan forverre seg i løpet av dagen.

SKITUR: Varsom råder om å legge helgeturen til lørdag formiddag, før vinden øker på. Foto: Illustrasjonsbilde/ Gorm Kallestad / NTB

– Det er klart vi er bekymret. Det er derfor vi har gått ut i forkant med beskjeden om å ikke reise med mindre du må, sier han og legger til:

– Jeg forstår behovet for å komme seg ut og gjøre noe, og det er klart at marka er fristende. Men oppfordringen er den samme. Unngå å reise med mindre du må.

– Hva kan du si til de som likevel har tenkt seg ut til marka med T-banen? Når er det best å dra?

– Det beste er fortsatt å ikke reise.

Vekterne som nå er plassert ut skal sørge for at reisen skjer på en smittevennlig måte. De vil blant annet bistå med å holde orden i køen og be folk om å vente på neste T-bane.

– Slik er det mulig for dem som må reise til for eksempel jobb å gjøre det på en trygg og god måte, påpeker pressevakten.

Advarer om betydelig snøskredfare

Hvis man skal ut på skitur, anbefales det å legge den til lørdag formiddag før vinden øker på i Sør-Norge lørdag ettermiddag, ifølge Varsom.

– Når det kommer snø og vind, øker alltid skredfaren, men det er ekstra skummelt nå siden vi har så mye rim og kantkorn som gir et veldig dårlig underlag for snøen som kommer, sier vaktleder og snøskredvarsler i NVE, Emma J. Barfod.

Det er mye løs snø Østafjells, og på Vestlandet vil det komme påfyll av snø. Det er observert kantkorn og rim på overflaten nesten overalt i Sør-Norge.

– Følg med på hvor vinden flytter snøen. Her vil snøen bli bundet som myke flak. Der flakene legger seg over kantkorn eller rim vil det være svært lett å løse ut skred, forklarer Barfod.

Mest utsatt terreng er formasjoner som samler snø i le for sørvestlig vind. I mange regioner er det i områdene rundt tregrensen faren er størst.

Sprekker i snødekket og drønnelyder er tydelige faretegn, opplyser vaktlederen.

Det ventes betydelig snøskredfare også på søndag selv om vinden løyer.