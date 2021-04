UTBRUDD: Marit Merli bor like ved de smittede på Gystadmyr bo- og aktivitetssenter. Foto: Gisle Oddstad

Syv fullvaksinerte smittet på sykehjem: − Det er bare trist

JESSHEIM (VG) Marit Merli (95) synes det er leit å høre om smitten blant de vaksinerte sykehjemsbeboerne: – Beskyttelsen er bare 90 prosent, vet du, sier hun.

Hun tenker dét må være forklaringen på at så mange er blitt syke i blokken ved siden av omsorgsboligen der hun bor. Selv har hun fått to doser av Pfizer-vaksinen.

– Det er godt å være vaksinert, selv om det er mulig å bli syk likevel.

– Hadde du ventet det?

– Nei, det overrasket meg. Det er bare trist, sier Marit Merli.

Antall smittede på Gystadmyr bo- og aktivitetssenter i utkanten av Jessheim på Romerike er oppe i 14. Syv nye tilfeller ble registrert torsdag, melder Dagbladet.

De første syv er beboerne som fullvaksinert mot covid-19.

Kommuneoverlegen vil ikke gå ut med om de syv siste er vaksinert. Fem av dem er ansatte, to er pårørende.

FLERE SMITTEDE: Flere er bekreftet smittet på Gystadmyr bo- og aktivitetssenter. Foto: Gisle Oddstad

Gystadmyr ligger på Jessheim, like øst for Oslo lufthavn Gardermoen. Her er sykehjem med 64 plasser, bofellesskap med åtte leiligheter, 18 omsorgsboliger og dagsenter.

Kari Gjerdingen leder Sykehjemmets venner, som annenhver måned steller i stand fest med for de gamle på Gystadmyr. Hun har selv jobbet ved institusjonen i 17 år.

– Jeg kan ikke fatte at pasienter er blitt smittet, etter at de er vaksinert. Det er veldig rart, for tiltakene har vært så strenge, sier Gjerdingen.

Marit Merli har hatt omsorgsbolig i to år. Hun Hun forteller at hovedinngangen til bo- og aktivitetssenteret har vært stengt siden pandemien kom til Norge

Besøk til beboerne skjer bare etter avtale og under strengt smittevern.

– De er veldig påpasselige her, sier 95-åringen.

Etter smitteutbruddet er kantinen stengt for dem som bor i omsorgsboligene. Men de får mat fra kjøkkenet som kan varmes i mikrobølgeovn.

Overlege ved Folkehelseinstituttet (FHI) Preben Aavitsland bekrefter overfor VG at det ikke før har skjedd at så mange fullvaksinerte blir smittet og syke.

Testresultatene fra Ahus viser at tre av de syv smittede har fått påvist sørafrikansk eller brasiliansk virusvariant. FHI skal utføre grundigere analyser av prøvene.

Også på Rovik bo- og aktivitetssenter i Sandnes er coronasmitte påvist hos fem fullvaksinerte beboere, ifølge Sandnes kommune. Ytterligere én av beboerne døde.

Ifølge overlege Aavitsland i FHI må vi regne med at vaksinasjon er litt mindre beskyttende hos «eldre og skrøpelige».

Coronapandemien har ført til 683 dødsfall i Norge. 321 av dødsfallene er skjedd ved institusjoner som sykehjem, omsorgsboliger og bo- og behandlingssentre.

I dag skal alle sykehjemsbeboere som ønsker det, være vaksinert mot covid-19.