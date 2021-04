ASBESTSTØV: Institutt for biovitenskap og Norsk senter for molekylærmedisin holder til i Kristine Bonnevies hus på Blindern. Nylig ble det oppdaget helseskadelig asbeststøv i bygget. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB

Asbeststøv oppdaget ved Universitetet i Oslo: − Dette tar vi på største alvor

Helseskadelig asbeststøv er oppdaget i et av byggene til Universitet i Oslo. Omfanget er fortsatt uklart, og universitetet ser alvorlig på saken.

Av Lara Rashid

Publisert: Nå nettopp

– Det stemmer at det er oppdaget asbeststøv i Kristine Bonnevies hus, og at bygget nå er stengt inntil videre. Dette tar vi på største alvor, sier universitetsdirektør Arne Benjaminsen ved Universitetet i Oslo (UiO) til VG.

Asbest er en gruppe mineraler med fiberstruktur som kan være kreftfremkallende. Asbestmaterialer har tidligere blitt brukt i bygninger og installasjoner, men har vært forbudt i Norge siden 1985.

Det er først når løse asbestfibre pustes inn at asbesten er helsefarlig.

Asbeststøvet som er funnet er oppdaget i deler av bygget hvor Norsk senter for molekylærmedisin (NCMM) holder til.

Må bruke fullt verneutstyr

I et notat VG har fått tilgang til, får ansatte beskjed om sette seg godt inn i hvilke områder i bygget det er funnet asbest, hvis de må inn og ut av bygget for å hente noe. I notatet får ansatte beskjed om at de skal bruke fullt verneutstyr samt å loggføre når de går inn og og ut av bygget.

Med fullt verneutstyr menes det hårnett, støvmaske og engangsfrakker.

Universitetsdirektøren kan foreløpig ikke svare på omfanget av skadene eller hvor mange som vanligvis jobber i bygget.

Han forteller at asbeststøv er funnet i deler av bygget, og på grunn av coronapandemien har det vært få som har vært fysisk på jobb, men kan ikke svare konkret på antall som har vært fysisk på jobb den siste tiden.

Nå har universitetet engasjert et spesialistfirma som skal gjøre undersøkelser.

– Det vil nå gjøres en gjennomgang av bygget og vi avventer deres rapporter før vi kan si noe mer om omfang og tiltak, sier Benjaminsen.

Ser alvorlig på saken

– Som hovedverneombud ser jeg i likhet med arbeidsgiver alvorlig på denne saken, sier Hege Lynne, hovedverneombud ved Universitetet i Oslo.

Hun sier at asbeststøvet ble oppdaget i forbindelse med et rehabiliteringsarbeid i deler av bygget.

– Det ble foretatt luftprøver, støvprøver og prøver fra horisontale flater i dette arealet. Prøvene fra støvet og de horisontale flatene bekreftet forekomst av asbest.

På spørsmål fra VG om det er grunn til å tro at det er asbeststøv i andre UiO-bygg svarer Lynne at hun mener det blir feil å skulle gi seg inn på spekulasjoner rundt dette.

– Jeg er trygg på at UiO håndterer denne saken etter gjeldende retningslinjer og dermed på en trygg måte for de ansatte, sier hun.