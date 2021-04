Foto: Gisle Oddstad

Sykepleierforbundet: − Tror det blir et enda tøffere oppgjør i år

I dag kom LO/YS og NHO til enighet i lønnsoppgjøret, med det som i realiteten er en svak lønnsnedgang. Det siste året har sykepleierne stått i front i kampen mot coronapandemien. Fagforeningslederen vil ikke røpe om de kommer til å godta et likt oppgjør.

Av Jostein Matre

Publisert: Nå nettopp

– Dette oppgjøret gjelder jo egentlig ikke oss. Vi er nå i en prosess med å levere våre krav til KS innen 21. april. Vi har noen helt andre utfordringer for vår del, sier lederen av Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen til VG.

Hun registrerer enigheten som nå har kommet i frontfagene, men vil ikke svare på om hennes forbund vil ta til takke med 2,7 prosent lønnsvekst, noe som altså er en reallønnsnedgang på 0,1 prosent.

Det var enigheten LO/YS og NHO kom frem til 13 timer på overtid i dag, etter at riksmeklingsmannen la frem en skisse til løsning. LO-leder Peggy Hessen Følsvik hadde på forhånd sagt at det ble streik om de ikke fikk minst 2,8 prosent – altså en lønnsøkning som ville gjort kjøpekraften lik som den er i dag.

FAGFORENINGSLEDER: Leder i Sykepleierforbundet Lill Sverresdatter Larsen. Her i sitt hjem i Tromsø. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Slik forklarer hun hvorfor det likevel ikke blir streik:

– 0,1 prosent utgjør 30 øre timen. Vi kunne ikke gå til streik for 30 øre. Det tror jeg ikke vi ville fått særlig støtte for i folket.

Mangler folk

For sykepleierne har det siste året vært et ekstra krevende over hele landet. De ansatte har stått helt i front av bekjempelsen av coronaviruset. Mange mener det bør vises igjen i lønnsoppgjøret.

Da spørs det om en reallønnsnedgang blir ansett som et godt oppgjør.

Sverresdatter Larsen holder uansett kravkortene tett til brystet. Hun nøyer seg med å si at det viktigste i deres oppgjør blir å synliggjøre en retning som betyr at man klarer å beholde livsnødvendig kompetanse.

– Vi mangler arbeidskraft nok i dag til at vi klarer å ta vare på folk, enten det er pandemi eller ikke. Vi må ha et oppgjør der arbeidsgiver tar ansvar for å sikre den kompetansen, sier forbundslederen.

Tror det blir vanskelig

Ifølge henne er det i dag 6000 færre sykepleiere enn landet egentlig trenger. Et tall hun forteller vil stige til 30.000 om 14 år dersom ikke noe skjer.

– 30 prosent sier at de har sluttet, eller er på tur til å slutte i et pandemiår. Vi må gjøre noe nå. Ikke om fem år. Det må vises igjen på lønnsnivået for at vi skal klare å beholde kompetansen, mener Sverresdatter Larsen, som mener arbeidsgiversiden bør se at det er et godt kort.

Hun er likevel forberedt på et vanskelig lønnsoppgjør.

– Vi er spente. Det var et tøft oppgjør i fjor. Vi tror det blir enda tøffere i år.