Jordbærplukker jobbet for 63 kroner timen – nå får han 80.000

De bangladeshiske jordbærplukkerne som jobbet i Lier får nå betalt i henhold til norsk lov. For Mohammad Fazlul Karim Khan (45) går lønnen for sommeren opp med 50.000 kroner.

– Nå er jeg glad. Jeg mangler ord, sier Khan til VG lørdag ettermiddag.

Samme morgen har han fått beskjed om at advokaten hans og 34 andre bangladeshiske sesongarbeidere har kommet til en enighet med bonde Marius Egge.

De har forhandlet etter at VG kunne avsløre at de bangladeshiske arbeiderne jobbet for 63 kroner i timen på en gård i Lier denne sommeren. Arbeiderne, som er bosatt i Portugal, ble ansatt av et portugisisk firma som Egge hadde leid inn.

Timelønnen de fikk av firmaet var på omtrent halvparten av den lovpålagte minimumslønnen på 123 kroner i norsk jordbruk.

Nå betaler altså bonde Marius Egge den utestående lønnen for lav timebetaling og overtidsarbeid direkte til de ansatte. I tillegg får de betalt for hundre prosent arbeid også om det er dager de ikke har blitt bedt om å jobbe, siden kontrakten deres er en fulltidskontrakt.

Der Khan i utgangspunktet hadde regnet med å tjene i overkant av 30.000 kroner på tre måneder i Norge, får han nå litt over 80.000 kroner i stedet.

– Det skal jeg bruke på å betale husleie for familien min hjemme i Portugal og på skolepenger for den snart fem år gamle sønnen min, forteller Khan.

Han og flere andre arbeidere har ikke turt å dra hjem til Portugal siden de fryktet at de ikke ville få betalt hvis de dro. Nå sier Khan at han vil bestille tur hjem så snart pengene kommer.

I starten av denne uken fortalte Khan og kollegene om at de var redde mens de ventet på å få utbetalt lønnen sin:

Totalt innebærer avtalen mellom bonden og de 35 arbeiderne en en utbetaling på 2,2 millioner kroner brutto, ifølge Preben Askø, advokaten som har representert arbeiderne. Det kommer i tillegg til det de har fått utbetalt fra det portugisiske firmaet fra før.

– Vi er strålende fornøyde. De ansatte får til slutt det de har krav på, og det skal utbetales på tirsdag, sier Askø til VG.

Askø forteller at advokatfirmaet vil jobbe iherdig på mandag med Skatteetaten og Utlendingsdirektoratet i et forsøk på å ordne det skattetekniske før utbetalingen tirsdag. Hvis ikke vil de ansatte få utbetalt halvparten i første utbetaling og så den andre halvparten minus skattetrekket senere, sier advokaten.

Andrea Wisløff, advokaten til bonde Marius Egge, bekrefter overfor VG at arbeiderne og Egge har kommet til en enighet som går ut på at de vil få betalt det de har krevd. Utover det ønsker ikke Wisløff å kommentere saken ytterligere.

Khan og kollegene er ikke de eneste utenlandske bærplukkerne som har fortalt om ulovlig lav betaling denne sommeren:

