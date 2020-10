STREIK: 8000 bussjåfører er tatt ut i streik og store deler av landet er rammet. Bildet viser busser som står stille på Ulven i Oslo. Foto: Terje Pedersen

Busstreiken er over

Busstreiken er avblåst og partene har kommet til enighet.

Oppdatert nå nettopp

Mekling i busskonflikten endte med at partene har kommet til enighet. Det betyr at busstreiken er over.

De første bussene vil være i gang fra klokken 12, men befolkningen må regne med at det vil være driftsforstyrrelser ut over hele dagen, skriver Yrkestrafikkforbundet i en pressemelding.

Det betyr at 8000 streikende bussjåfører kan vende tilbake på jobb etter over ti dagers konflikt.

– Partene har gjort forbedringer i avtalen som forhindrer at bussjåførene kommer dårlig ut i samordnede oppgjør og påfølgende mellomoppgjør, slik som i 2018 og 2019, sier forbundsleder i Fellesforbundet Jørn Eggum.

Fellesforbundet opplyser at alle sikres en lønnsvekst på 9 kroner. Dette fordeles med 6,50 kr i lønnsøkning i 2020 og en opptrapping med 2,50 kroner i 2021. I tillegg kommer det generelle tillegget i mellomoppgjøret i 2021.

– Årslønnsveksten blir da nærmere 20 000 kroner for den enkelte sjåfør. Av andre gjennomslag har vi sikret at det skal jobbes med å se på arbeidstidsordninger og sikkerhetstiltak, sier Eggum.

– Alvorlig arbeidskonflikt

Meklingen har foregått som samtaler siden onsdag ettermiddag og har holdt på gjennom natten til torsdag morgen.

Meklingen ble gjenopptatt onsdag etter at partene i busskonflikten ble innkalt til et møte hos Riksmekleren ti dager etter forhandlingsbruddet.

Riksmekler Mats Wilhelm Ruland tok initiativ til møtet for å få en status fra partene og få slutt på streiken.

– Det her er en veldig stor og alvorlig arbeidskonflikt. Det er den største på mange år. Den rammer tredjepart ganske hardt, og da må vi prøve å se om det er mulig å få i gang en dialog igjen mellom partene for å finne ei løsning, sa riksmekleren onsdag kveld.

Rammet hele landet

8500 sjåfører over hele landet ble tatt ut i streiken etter brudd på forhandlingene mellom NHO Transport og Spekter på arbeidsgiversiden, og Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet, Jernbaneforbundet og Fagforbundet på arbeidstakersiden.

Forrige søndag gikk 3800 bussjåfører i Oslo og på Østlandet ut i streik. På lørdag ble ytterligere 4500 bussjåfører i Vestland, Trøndelag, Rogaland, Finnmark, Nordland og Kristiansand tatt ut.

Meklingen har den siste uken virket fastlåst, der begge parter har gått ut i mediene og sagt at de etterlyser kontakt fra den andre siden.

– Bussjåfører har svært krevende arbeidstidsordninger, lønna er lav, sikkerheten er truet og vi er bekymret for fremtiden til dette viktige yrket. Derfor tar vi nå flere ut i streik, sa Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet om utvidelsen.

Dette er den første busstreiken i Norge på 22 år.

Bakgrunn: Derfor streiket bussjåførene

Lønnskrav

Bakgrunnen for streiken er først og fremst lønnskrav. Arbeidstakerorganisasjonene mener at lønnsavstanden fra bussjåfører til industriarbeidere er blitt stadig større de siste årene.

– Bussjåførene er blitt hengende etter i lønnsutviklingen i mange år. Snittlønnen er kanskje 450.000 kroner i året, inkludert alle tillegg. Bare de siste tre årene har sjåførene dalt 16.000 kroner sammenlignet med industriarbeidere, sa kommunikasjonssjef Andre Nerheim i Fellesforbundet til VG 20. september.

STREIKER: Forbundsleder i Fellesforbundet Jørn Eggum på talerstolen 24. september under en felles markering på Youngstorget for de streikende bussjåførene. Foto: Terje Bendiksby

Streiken har også skapt bekymring blant politikere, fordi de fryktet at det ville bli mer trengsel på tog, trikk og andre kollektivtilbud.

Byrådsleder Raymond Johansen oppfordret alle som har mulighet, burde ha hjemmekontor.

Dokumenter VG forrige uke fikk innsyn i viser at smittevernoverlege Frode Hagen ville ha påbud om munnbind før byrådet ønsket det, blant annet på grunn av busstreiken.

Publisert: 01.10.20 kl. 07:14 Oppdatert: 01.10.20 kl. 07:27