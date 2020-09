ALVORLIG HENDELSE: En gutt ble hugget i ansiktet med en stor knivlignende gjenstand ved Bogerud T-bane i Oslo torsdag. Fem personer er siktet for kroppsskade. Foto: Jil Yngland

Fem personer siktet etter vold mot 16-åring på Bogerud

Antall personer pågrepet fortsetter å stige etter at en 16-åring ble hugget i ansiktet i Oslo torsdag.

For mindre enn 10 minutter siden

Ytterligere to personer ble søndag pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Allerede er tre mindreårige siktet og varetektsfengslet for det samme.

Jourhavende jurist i Oslo politidistrikt, Geir Wangensten-Øye vil ikke kommentere alderen på de to som nå er pågrepet.

– De er ikke varetektsfengslet, de sitter i arresten. De er ikke avhørt enda, sier han.

Saken etterforskes av enhet Øst i Oslopolitiet, og fredag fortalte seksjonsleder Terje Bechmann Dahl at saken var høyt prioritert.

– Vi kommer til å etterforske saken gjennom helgen. Saken er høyt prioritert hos oss, blant annet fordi de er mindreårige og det er en grov hendelse, sa han.

De som er involvert i hendelsen er ungdom politiet har kjennskap til fra før, opplyste seksjonslederen.

Skadet i ansiktet

Det var torsdag kveld en gutt ble hugget i ansiktet med en stor knivlignende gjenstand ved Bogerud T-bane i Oslo. Politiet jobbet da ut fra at det var åtte personer involvert.

– Da vi kom til stedet hadde de fleste løpt, én person lå igjen. Det dreier seg om rundt åtte personer som var involvert. Det kom mange meldinger inn om machete, øks eller en stor kniv, sa politiets operasjonsleder Vidar Pedersen til VG torsdag.

Det ble først meldt at han var alvorlig skadet etter hendelsen, men skadeomfanget ble senere nedjustert til lettere skadet.

VG har fått tilgang til en video av hendelsen, som viser flere personer som slår med gjenstander og sparker en person som ligger på bakken, før de løper fra stedet. Flere forbipasserende kommer så til personen.

Publisert: 27.09.20 kl. 18:39

