HVEM VISSTE: Hvem visste at det var planlagt å ta av dage Anne Orderud Paust og hennes foreldre, bare uker før det skjedde i pinsen 1999? Nye funn bringer oss kanskje nærmere svaret. Foto: Morten Holm

Orderud-saken: Nye opplysninger om mystisk samtale

Ett nytt vitne kan kaste lys over en av de største gåtene etter Orderud-drapene: Hvem var mannen som ringte Opplysningen 180?

Det kommer frem i den nye boken «Orderud – Avhørene. Løgnene. De nye sporene.», skrevet av VGs krimkommentator Øystein Milli og journalist Olav Næss.

Spørsmålet om hvem som ringte Telefonopplysningen 180 er sentralt i den over tyve år gamle drapsgåten på Orderud gård:







Natt til 22. mai 1999 ble Anne Orderud Paust og hennes foreldre Kristian og Marie Orderud skutt og drept på gården i Sørum. Ingen er ennå dømt for selve drapene, men fire personer ble dømt for medvirkning: Per og Veronica Orderud fikk 21 års fengsel, Kristin Kirkemo 16 år og Lars Grønnerød 18 år.

Noen uker før drapene skal det ha kommet inn en mystisk samtale til en operatør hos 180: En mann skal ha begynt å snakke om Anne Orderud Paust og foreldrene – og kommet med flere oppsiktsvekkende detaljer.

Operatøren som mottok samtalen kontaktet politiet etter å ha lest om Orderud-drapene. Hun var i flere avhør, og husket mye fra samtalen.

– Mannen som ringte sa at det skulle skje tre drap. Han visste hva som skulle skje i pinsen 1999, forteller Milli.

Et nytt vitne

Han har sammen med Olav Næss skrevet boken hvor det fremkommer nye opplysninger om den mystiske samtalen:

I 2018 fikk nemlig politiet et nytt vitne i saken.

En eier av et bilverksted fortalte at Lars Grønnerød hadde besøkt ham på jobben i mai 1999. En av de 513 telefonsamtalene til 180, som politiet undersøkte, kom nettopp herfra.

Ifølge boken unnlot mannen å fortelle politiet om besøket under etterforskningen for over 20 år siden, og telefonsamtalen ble dermed sjekket ut av saken.

BESØKTE BILVERKSTED: Besøkte Lars Grønnerød et bilverksted i mai 1999, og ringte til 180 derfra? Et nytt vitne mener det er mulig. Her er avdøde Grønnerød i 2002, mens han sonet dommen for medvirkning. Foto: Jan Petter Lynau

Tidligere politiførstebetjent Tore Kampen, som etterforsket Orderud-drapene, bekrefter at det er et nytt vitne.

– Jeg er klar over at det har kommet et sånt tips, og at det inneholder opplysninger som gjør at mistanken mot Lars Grønnerød som 180-mannen styrkes, sier han i VG-podkasten Krimpodden.

En Mauser

I politiavhør har operatøren sagt at 180-mannen fortalte at han eide et gammelt, uregistrert våpen, trolig en Mauser.

I den nye boken blir en dom fra 1996 omtalt: Der kommer det frem at Lars Grønnerød manglet våpentillatelse for en Mauserpistol. Våpenet var ikke funksjonsdyktig, og han ble frikjent.

KAN PÅVIRKE DOMMENE: – Hvis det er Lars som ringer til 180 og sier «ingen vil tro det er meg» – da må man vurdere om dette kan påvirke dommene mot Per og Veronica, sier VGs krimkommentator Øystein Milli om de nye funnene. Her sammen med medforfatter Olav Næss. Foto: Helge Mikalsen

Lars Grønnerød døde høsten 2019, så det er godt mulig at vi aldri vil få det endelige svaret på hvem som ringte 180. Hans forsvarer gjennom alle år, Steinar Wiik Sørvik, bekrefter at Grønnerød fikk beholde våpenet etter dommen fra 1996:

– Jeg husker saken godt. Det var funnet et plombert våpen hos Lars, som ikke ble beslaglagt.

Han tror imidlertid ikke at han er 180-mannen.

– I løpet av årene jeg jobbet med Orderud-saken, endevendte Lars og jeg alle temaer. At Lars skulle ha klart å unnlate å fortelle oss noe om dette, kan jeg ikke se for meg, sier Wiik Sørvik.

Kan påvirke troverdigheten

Statsadvokat Olav Helge Thue mener funnene øker muligheten for at Grønnerød er 180-mannen. Thue var aktor i Orderud-saken.

– Dette øker sjansen for at det var Lars. Hvis dette er riktig, så hadde Lars mer kunnskap om drapene på et senere tidspunkt enn han ville innrømme. Men om man med sikkerhet kan finne det ut, vet jeg ikke, sier han.

Øystein Milli mener funnene kan være viktige for Per og Veronica Orderud. Han viser til at troverdigheten til Grønnerød var avgjørende for dommen mot det daværende Orderud-ekteparet, og spesielt rollen til Per.

Grønnerød ble trodd av retten da han sa at han ga et våpen til Per Orderud 3. april 1999, men at han deretter ikke hadde mer med saken å gjøre.

– Hvis det er Lars som ringer til 180 og sier «ingen vil tro det er meg» – da må man vurdere om dette kan påvirke dommene mot Per og Veronica, siden de i stor grad er dømt på Kristins og Lars’ forklaring, mener Milli.

TROR IKKE DET ER LARS: Per Orderuds advokat, Inger Silka Zadig, tror det er mer sannsynlig at en annen enn Lars Grønnerød står bak den viktige 180-samtalen. Her sammen med Per Orderud. Foto: Helge Mikalsen

– Spekulasjoner

Også tidligere etterforskningsleder Asbjørn Hansen skrev i mai 2000 en hemmelig rapport hvor han fortalte at han trodde det var sannsynlig at det var Lars som ringte 180.

Det er «nærliggende å tro at det kan være Lars Grønnerød som har ringt 180-samtalen», skrev Hansen i rapporten, som også omtales i boken.

Frode Sulland, advokat for Veronica Orderud, legger ikke stor vekt på nye funnene.

– Dette minner tilforlatelig om tilsvarende spekulasjoner som Hansen har i sin oversiktsrapport, der han forsøker å fylle ut hull i virkeligheten med egne teorier. Dette er nye forsøk på å fortelle en historie.

Både Veronica og Per Orderud har begjært saken gjenopptatt. 180-mannen er viktig i dette arbeidet, men da med en annen teori om hvem som ringte.

– I vår begjæring til Gjenopptakelseskommisjonen for Veronica, har vi fokusert på innholdet i det som ble fortalt til 180-operatøren om Anne Paust og hennes bevegelser. Det vi mener man bør fokusere på er hvem som kan tenkes å ha hatt kunnskap om disse, sier Sulland.

Heller ikke Per Orderuds advokat i gjenopptagelsessaken tror Grønnerød er 180-mannen.

– Saken til Per er inne til behandling hos gjenopptagelseskommisjonen, og jeg forholder meg til den pågående prosessen der. Det jeg kan si er at det av flere årsaker ikke rimer at Lars er 180-mannen, sier advokat Inger Silka Zadig ved advokatkontoret Elden.

Gjenopptakelseskommisjonen vil ikke kommentere de nye opplysningene. Kommisjonens leder Siv Hallgren, skriver til VG at Per og Veronica Orderuds saker vil bli behandlet til neste år.

Publisert: 23.09.20 kl. 20:00

