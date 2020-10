IKKE STØRST: Under landsmøtet i september i fjor var Ap det største partiet på partibarometeret. Nå er leder Jonas Gahr Støre og Kjersti Stenseng under Høyre. Foto: Trond Solberg

VG-måling: Aps dårligste oppslutning på over to år – mister velgere til Høyre

Arbeiderpartiet gjør sin dårligste måling på VGs partibarometer siden juni 2018. Men det ligger det fortsatt an til regjeringsskifte.

I VGs partibarometer for oktober får Arbeiderpartiet 22,7 prosent oppslutning. Dermed fortsetter partiet nedgangen det har hatt siden i sommer.

Ikke siden juni 2018 har VGs partibarometer vist under 23 prosent for Ap.

Flest velgere har de tapt til hver av de rødgrønne samarbeidspartiene Senterpartiet og SV, men omtrent like mange har skiftet politisk farge.

I denne målingen mister de 31.000 stemmer til Høyre. Det er alvorlig for Ap, sier Johan Giertsen, bak nettstedet Poll-of-polls. Han er jusprofessor ved NHH og selv medlem i Høyre.

– Det er større tap enn det har vært tidligere. Dette året begynte med at Ap hentet velgere fra Høyre, så har det jevnet seg ut etter at coronasmitten kom. Nå går de i minus. Det er alvorlig fordi det er en blokkovergang, sier Giertsen.

Det betyr at de ikke bare har mistet stemmer til seg selv, Høyreregjeringen har samtidig blitt styrket. På den måten teller hver stemme i praksis dobbelt.

Nærmest flertall på Stortinget

I tråd med andre meningsmålinger de siste månedene, går det mot et regjeringsskifte hvis kursen fortsetter.

I oktobermålingen får Ap, SV og Sp nå 81 mandater på Stortinget. Dagens regjering får 72 mandater, når Frp deltar med sine 21.

– Med denne målingen ligger det an til å bli et regjeringsskifte, men de tre rødgrønne partiene vil være avhengig av enten MDG eller Rødt. Den trenden har ikke endret seg, sier Giertsen.

NEDOVER: Hadia Tajik, Jonas Gahr Støre og Kjersti Stenseng må rette opp kursen før stortingsvalget 2021. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Ap: – Stor jobb foran oss

Det er mye som må gjøres foran stortingsvalget om ett år, erkjenner partisekretær Kjersti Stenseng i Ap.

– Det blir en stor jobb foran oss. Vi skal bruke alle krefter fremover på å sikre trygge jobber i hele landet, redusere forskjeller mellom folk og styrke velferdsstaten, sier Stenseng i en SMS til VG.

I går lanserte tidligere Ap-politiker Geir Lippestad et nytt parti. I dag har en av Aps tydeligste profiler på Stortinget, Jan Bøhler, gått til Senterpartiet.

Partisekretæren velger å fokusere på lyspunktet i målingen.

– Det er fortsatt et flertall som ønsker en ny regjering og en ny retning for landet. Skal vi få til regjeringsskifte trengs et sterkt Arbeiderparti, skriver Stenseng.

KrF og Venstre har flest på gjerdet

Rødt vipper over sperregrensen med sine 4,3 prosent på denne målingen. Miljøpartiet de Grønne ligger fortsatt stabilt over, med 4,5 prosent.

Begge partiene er dermed i rute til å få åtte seter i Stortingssalen.

Samtidig sliter Venstre og KrF med å få sine velgere ned fra gjerdet, til å berge dem over sperregrensen.

Mens Venstre var en snartur over sperregrensen i september-målingen, er begge partiene under nå.

Over en fjerdedel av velgerne hos begge partier sier at de nå er usikre på hva de vil stemme ved neste valg. De utgjør en stor nok velgergruppe til å få partiene over sperregrensen, sier Giertsen.

– Hvor mange av gjerdesitterne de klarer å mobilisere vil få stor betydning. Dette er velgere som ikke har gått til andre partier, de er lettest å vinne tilbake, sier Giertsen.

Mens Venstre har klart størst lekkasje til Høyre, har KrF tapt 15 prosent av sine velgere til Senterpartiet i denne målingen.

– Dette er noe av forklaringen på at Senterpartiet gjør det så skarpt i denne målingen. Og, hvorfor denne målingen er en av flere som viser et regjeringsskifte, sier Giertsen.

