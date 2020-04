STATSRÅDEN: Torbjørn Røe Isaksen fra Høyre leder Arbeids- og sosialdepartementet. Han satt selv i isolasjon etter å ha blitt coronasmittet. Foto: Trond Solberg

Barnehagene med redusert åpningstid – regjeringen mener foreldrenes tidsklemme må løses på arbeidsplassen

Reduserte åpningstider i barnehager vil gjøre det vanskelig for mange å jobbe fulltid. Det er en utfordring myndighetene overlater til arbeidsgiverne og foreldrene.

VG skrev søndag om hvordan det er variasjon mellom byer – og mellom offentlige og private barnehager – når det kommer til hva slags timetilbud de den kommende tiden vil gi barnefamiliene.

Stavanger kommune er nede i seks timer med sine offentlige barnehager. FUS- og Kanvas-barnehagene legger seg på 7,5 timer. Oslo kommune har en «minimumsanbefaling» om 6,5 timer.

– Departementet har ikke noe arbeid på gang når det gjelder denne konkrete problemstillingen. Tilpasning av arbeidstid til reduserte åpningstider i barnehagene må løses på den enkelte arbeidsplass, i dialog mellom arbeidstager og arbeidsgiver, uttaler statssekretær Vegard Einan i Arbeids- og sosialdepartementet til VG.

DIREKTØR: Nina Melsom er direktør for NHO Arbeidsliv. Foto: Moment studio

NHO: Myndighetene må delta

– Her er det nok nødvendig at partene i arbeidslivet sammen med myndighetene går i dialog. De må delta, sier Nina Melsom, direktør for NHO Arbeidsliv, til VG.

– Hva er deres forventning til myndighetene her?

– At de i god trepartsånd er med på å snakke om hvordan vi kan hjelpe hverandre med å holde samfunnshjulene i gang, svarer hun og understreker at NHO er glade for at det nå «går i riktig retning med en sakte gjenåpning av samfunnet.»

Melsom viser til flere problemstillinger som oppstår som følge av de reduserte åpningstidene.

– Dette gjelder særlig for skift- og turnusarbeidere. Det er ikke til å legge skjul på at dette vil bli krevende for en del arbeidsgivere. For mange er det nok å legge turnusplanene i seg selv. Å hensynta barnehagenes åpningstider og lokale variasjoner på dette skaper utfordringer, sier hun.

NAV: Opp til arbeidsgiver godkjenne «halve» omsorgsdager

Da Erna Solberg og regjeringen innførte de strenge tiltakene som følge av coronaviruset, ble antallet omsorgsdager doblet – fra ti til 20 dager. Disse kunne da brukes som følge av stengte barnehager og skoler.

Når barnehagene og skolene åpner igjen, vil foreldre som ønsker å holde barna vekk fra barnehage eller skole måtte innhente bekreftelse fra lege med tanke på særlige smittevernhensyn. Dette for å få godkjent bruk av omsorgsdager, ifølge NAV.

NAV åpner samtidig for at omsorgsdager kan brukes som følge av reduserte åpningstider i barnehage og skole, men tar et forbehold:

– Det er opp til arbeidsgiver å godkjenne om du kan ta ut enkelttimer/halve dager, eller om det blir regnet som en hel omsorgsdag til tross for at du ikke har benyttet deg av en hel dag. Dere må avtale dette dere imellom, skriver NAV på sine hjemmesider.

– Mange arbeidsgivere vil ha mulighet til å legge til rette for uttak av halve arbeidsdager, men det gjelder ikke overalt. Dette er en utfordring som vil berøre arbeidsgivere som ønsker å holde hjulene i gang, sier Melsom og viser her på nytt til skiftarbeidere.

NESTLEDER: Peggy Hessen Følsvik i februar i år, et par uker før det første smittetilfellet av corona ble registrert i Norge. Foto: Trond Solberg

«Kan ikke ta med kassa hjem»

Peggy Hessen Følsvik er nestleder i LO.

– Det er viktig at dette ikke går utover den enkelte arbeidstaker, er hennes hovedbudskap og viser til at dette er en situasjon som den enkelte arbeidstaker ikke har kontroll over.

– For noen vil det jo være mulig å flytte arbeidsdagen litt, og finne løsninger med hjemmekontor og så videre. Men for mange grupper er ikke det mulig. Du kan ikke ta med deg kassa eller pasienten hjem. Der håper vi det er mulig å finne løsninger som gjør at denne situasjonen ikke går utover den ansatte., påpeker hun.

Når det kommer til spørsmålet om omsorgsdager spør hun:

– Kan det for eksempel være mulig å dele opp omsorgsdager eller velferdspermisjon, slik at arbeidstakerne kan tilpasse arbeidstiden?

– Våre tillitsvalgte står klare til å finne gode løsninger lokalt. Det må også arbeidsgiverne gjøre, avslutter Følsvik.

Publisert: 19.04.20 kl. 19:58

