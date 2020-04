MANDAL KIRKE: Kirken ble bygget for 200 år siden, etter at den gamle brant ned i bybrannen i 1810.

Spiller inn påskegudstjeneste i tom kirke: – Dette er historisk

MANDAL (VG) For første gang på 200 år, holder Mandal kirke stengt i påsken. Likevel forventer de rekordstort engasjement rundt gudstjenestene.

Nå nettopp

– Vent, vi må ta det en gang til! Jeg hadde tenkt til å si «la oss be», sier sokneprest Eva Marie Jansvik.

Med alteret og oppstandelseskorset i bakgrunnen, retter hun blikket mot iPhonen som er festet til et kamerastativ.

– Nåde være med dere og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. La oss be.

Årets skjærtorsdagsgudstjeneste for menigheten holdes én dag for tidlig, og for tomme benkerader. Den vil likevel være tilgjengelig for alle – så lenge man har Internett.

les også Kirker kjører på med smittefrie drive-in-gudstjenester

Det er første gang på 200 år at det ikke holdes påskegudstjeneste i denne kirken.

– Selv under krigen stengte de ikke kirkene. Så dette er historisk. Det er unntakstilstand i kirken, sier soknepresten.











– Rart å formidle til en tom kirke

Da coronakrisen inntraff, forstod Jansvik at de var nødt til å omstille seg. Når menigheten ikke lenger kunne komme til kirken, måtte de komme til menigheten.

Digitale gudstjenester ble redningen.

– Det er klart det er rart å formidle til en tom kirke. Samtidig er vi begeistret over de mulighetene dette gir og den rekkevidden som vi plutselig har fått, sier hun.

1,5 millioner mennesker har sett videoene som Den norske kirke har lagt ut under krisen – en økning på 2,5 tusen prosent. Også i Mandal har de merket økt pågang.

Soknepresten henter et ark, der hun har skrevet ned tallene fra Facebook; engasjementet rundt innleggene har økt med 700 prosent.

– Vi har nå elleve tusen som rekkevidde på innleggene. Det er flere enn det er medlemmer i denne byen. Og vi vet at andakter og gudstjenester herfra deles over det ganske land, sier Jansvik.

– Hva tror du er årsaken til det?

– Folk har jo alltid søkt til kirken i krise. Så kan det hende at det er en terskel for noen å gå på gudstjeneste. Nå kan du jo sitte på do og se en andakt – terskelen for å få med seg kirkens budskap er borte, sier hun og legger til:

– Mange er heller ikke mobile, men har kanskje en iPad og er på Facebook selv om de er 80–90 år.

Vil fortsette etter krisen

25 er den øvre grensen for antall personer som har lov til å samles i Lindesnes kommune, under forutsetningen at smittevernhensyn følges.

Derfor besluttet menigheten at de skulle fortsette å gjennomføre vigsler, dåp og begravelser.

– Vi har vært veldig opptatt av å følge anbefalinger om å unngå det som ikke er helt nødvendig. Begravelser er nødvendig for å gjennomføre sorgprosessen, så vi oppmuntrer folk til det, sier Jansvik.

OPPTAKSUTSTYR: Sokneprest Eva Marie Jansvik forbereder seg på å spille inn de siste klippene til skjærtorsdagsgudstjenesten. Foto: GØRAN BOHLIN

Hun løfter opp et hefte med en samling av tekster som hun bruker i bønnen, og leser høyt fra et avsnitt:

– Omslutt dem som vi nå bringer frem for deg. De som har mistet arbeid, helse og velferd.

– Dette kan jeg bruke første påskedag, utbryter soknepresten.







KLARE FOR PÅSKE: Sokneprest Eva Marie Jansvik og kantor Britt Turid Madsen skal blant annet arrangere en gudstjeneste utenfor omsorgssenteret i Mandal første påskedag.

Selv om de digitale gudstjenestene så langt har vært en suksess, ser Jansvik frem til å tale til fullsatte benker igjen.

Samtidig er hun glad for at de nå har andre måter å nå ut til folk på.

– Det er kjempespennende. Vi får tilbakemeldinger om folk som vanligvis ikke går i gudstjeneste, men som takker for andakt og oppmuntrende ord som vi har lagt ut. Jeg kan ikke tenke meg at vi slutter med dette når vi går tilbake til normale tilstander, sier hun.

Publisert: 09.04.20 kl. 10:04

Les også

Fra andre aviser