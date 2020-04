MANGE I MARKA: Slik så det ut på parkeringsplassen på Sognsvann i Oslo skjærtorsdag. Foto: Jørgen Braastad, VG

Politiets oppfordring: – Ta dere sammen!

Flere steder i landet får politiet meldinger om både festing, råning og fyring av bål. Nå ber de folk vise hensyn.

Nå nettopp

Det er påskeferie, og mange blir værende hjemme ettersom de ikke får dra på hyttta. Det fører det flere utfordringer for politiet.

«Oslo. Grefsenkollen. Det fyres opp mange bål i marka. Brannvesenet har vurdert at det må settes i verk tiltak og de sender bilder til stedet. Vi minner om at det er gult farenivå for skogbrann på Østlandet. Ta dere sammen!!», skriver Oslo politidistrikt på Twitter.

«Bø kl. 00.06. Politiet har mottatt mange klager på mye råning, støy fra musikk og annet. Politiet skjønner at påsken er spesiell i år, men ber om at man tar hensyn til de som må være innendørs og ønsker å sove», skriver politiet i Sør-Øst.

– Brannvesenet ringte klokken 00.15 og fortalte om masse glade folk i marka, men at det var i ferd med å ta av litt. De har sendt folk til stedet for å vurdere situasjonen, det har vi også gjort, sier operasjonsleder i Oslo Vidar Pedersen til VG.

Han forteller at de har fått mange bekymringsmeldinger.

– Vi ønsker å legge til rette for at folk får en hyggelig bypåske, men det kommer til et punkt hvor vi også må sette ned foten. Jeg vil minne om at det er gult farenivå for skogbranner. Det kan bli farlige situasjoner om folk drar hjem uten å slukket ordentlig eller sovner ved bålet, fortsetter han.

Skjærtorsdag strømmet folk til Oslomarka:

– Går an å ha det moro uten å lage så mye bråk

Også i bybildet har de fått noen klager på støy.

– Vi rekker ikke over alle, men vi prøver å ta de verste. Samtidig må vi tenke på egne mannskaper og smittevern, så vi har litt forskjellige tilnærminger. Blant annet å ringe og be folk dempe seg.

Pedersen påpeker at folk stort sett hører på politiet og rådene fra myndighetene.

– I stor grad følger folk anbefalingene, men med alkohol går ofte vurderingsevnen ned, sier han og får støtte fra operasjonsleder Ole Kamben i Sør-Øst politidistrikt.

– Vi har fått generelt mange meldinger om råning og støy. Høy musikk, urinering og drikking på offentlig sted. Det går an å ha det moro uten å lage så mye bråk. Ta hensyn til de som må være hjemme, sier han.

– Kan få konsekvenser

På Twitter skriver de at spesielt bilførere har et spesielt ansvar, og at det kan få «ubehagelige konsekvenser» om de ikke gjør det.

– Man kan ikke oppføre seg som man vil, når man har førerkort skal man være skikket. Det kan bli både anmeldelse og førerkortbeslag om man ikke oppfører seg, sier Kamben.

– Vi forstår at mange er ute og kjører, men om alle viser litt hensyn blir det bedre for alle. Det er en spesiell påske, og mange har ikke så mye annet å gjøre. Men man ser en del tullete oppførsel når folk er beruset.

Også i Agder har politiet fått meldinger om rånetreff, og skriver på Twitter at mellom 35 og 50 biler var samlet. I Trøndelag har politiet fulgt opp meldinger om råning, og seks førere har blant annet fått gebyr for ikke å bruke bilbelte.

– Det burde være en selvfølge at man kjører som folk selv om det er skjærtorsdag. Vi skjønner at man har gått glipp av en Sverige-tur i dag, men det er likevel slitsomt for de som har bråket i nabolaget sitt, sier operasjonsleder Ebbe Kimo.

Han forteller at det flere steder i distriktet meldes om støy.

– Det kommer til å bli skrevet anmeldelser om man ikke følger påleggene fra politiet, men så langt har det gått greit.

– Vi har også fått noen meldinger om fester, men vi har inntrykk av at det ofte er mer lyd enn folk. Vi forstår at folk ønsker å ha det hyggelig, men man må tenke på at det også er folk som vil sove.

Publisert: 10.04.20 kl. 01:33

