Eksperter advarer Norge mot krisepakke-tabber

To norske økonomiprofessorer går hardt ut mot Stortingets kontantstøtte til bedrifter og corona-permitteringsregler.

I et leserinnlegg i Nidaros advarer økonomiprofessorene Ragnar Torvik ved NTNU og Halvor Mehlum ved Universitetet i Oslo mot to tabber de mener Stortinget er i ferd med å gjøre.

Til VG forklarer Torvik at han mener at Stortingets nye permitteringsregler gjør det lettere å sparke folk, istedenfor å holde dem i arbeid. Han mener også at kontantstøtten til næringslivet straffer innovative bedrifter som omstiller seg og har suksess under corona-krisen.

– Vi har sett en enorm økning i permitteringer over kort tid. Hovedgrunnen er at økonomien går veldig dårlig, men det at Stortinget gjorde det lettere å permittere folk økte nok også antallet på permitterte arbeidstakere, sier Torvik.

Partiene på Stortinget ble i midten av mars enige om en krisepakke som skal begrense folks økonomiske tap som følge av coronaviruset. Permitterte får full lønn i 20 dager, mot 15 tidligere. Arbeidsgiver betaler de to første dagene og staten de resterende 18.

Torvik mener Norge burde gjort som Danmark, som innførte lønnssubsidier for folk som jobbet i bedrifter i krise.

– Stortinget har prioritert å innføre ordninger raskt, i stedet for at de skal være presise. Men har du gjort en feil fordi du måtte handle raskt, så bør du rette opp feilen nå som du har tid til å gjøre det, sier han.

Vil endre bedrifts-kontantstøtten

Stortinget er også enige om en kontantstøtte til bedrifter under corona-krisen. Regjeringen har anslått at det vil bli utbetalt om lag 20 milliarder kroner i måneden, så lenge kontantstøtteordningen til bedriftene varer.

Ordningen innebærer at staten vil dekke noen av de faste kostnadene for bedrifter som sliter økonomisk på grunn av de strenge smitteverntiltakene under coronavirus-epidemien.

Torvik mener Stortinget har innrettet ordningen slik at den straffer bedrifter som omstiller seg under krisen.

– Slik ordningen er nå kan man få støtte dersom fallet i omsetning er mer enn 20 prosent i mars. For april og mai må omsetningsfallet være på 30 prosent for å få støtte. Det straffer bedrifter som er innovative under krisen. For å få støtte til faste utgifter som husleie og forsikringer må de holde omsetningen nede også i april og mai, sier Torvik til VG.

Torvik bruker en tenkt restaurant som har omstilt seg til mer takeaway-levering av mat under krisen som eksempel. Etter et stort fall i omsetningen i mars, så nærmer kanskje bedriften seg en omsetning for april som gjør at de ikke får støtte. Da vil det lønne seg for bedriften å stenge sjappa et par dager mot slutten av måneden for å holde omsetningen nede.

I stedet mener Torvik at bedrifter som ble rammet av omsetningssvikt på 20 prosent eller mer i mars automatisk skal kunne få støtte også i april eller mai - uten å måtte vise til en ny omsetningssvikt for april eller mai. Alternativt mener han at man kunne gjort det slik at bedriftene må vise til omsetningssvikt enten i mars eller april og mai, ikke begge deler. Da treffer man flere av bedriftene som sliter, uten å straffe de som tar initiativ til å endre driften og oppnå suksess i krisetiden.

– Det koster kanskje litt mer i utbetalinger fra staten, men om det øker produksjonen lønner det seg fort samfunnsøkonomisk, sier han.

– Løste akutt krise

Høyres leder av finanskomiteen, Mudassar Kapur, sier til VG at kontantstøtten skal sikre at vi har arbeidsplasser å gå til etter krisen.

– Fallet i omsetning for bedriftene kan vare lenge for hver bedrift. For enkelte bedrifter vil ikke tallene bedre seg i 2020. Ingen bedrifter tjener penger på å fortsatt ha dårlig omsetning. Over tid vil det alltid være bra å holde oppe, sier Kapur til VG.

– Vi må se perioden under ett. Det vil ikke lønne seg å gjøre det dårlig. Dette er bedrifter som vil slite en god stund fremover. Mange av dem har enda ikke åpnet, sier han.

Kapur tror det ville vært vanskelig for bedrifter å finjustere omsetningen sin for å treffe kontantstøtteordningen. Han viser videre til at permitteringsreglene og kontantstøtten til bedrifter var nødvendige tiltak som løste akutte problemer for norsk næringsliv under corona-krisen. Stortinget stilte seg bak ordningene.

Regjeringen jobber nå med å gjøre justeringer på kontantstøtten. Ifølge Kapur kan det her være snakk om å gjøre justeringer i ordningen som bedre treffer bedrifter med sesongbaserte inntekter. Noen av dem - som skisenter - kan ha mistet store inntekter, men har fremdeles faste kostnader resten av året.

– Det vi har gjort i Norge med permitteringsregelverket er å sørge for at bedrifter som er i en akutt krise får hjelp med likviditeten. Staten tar en del av regningen for de som må permittere. Slik sørger vi for at de som blir permittert også har en jobb å gå tilbake til, sier Kapur til VG.

Han mener den danske løsningen ville krevd mye mer saksbehandling.

I den danske ordningen betaler staten opptil 75 prosent av lønnen, inntil 30.000 danske kroner. Bedriften betaler resten.

Arbeidstagerne ta ut fem feriedager, men får full lønn under coronakrisen. For å benytte seg av ordningen må bedriftene stå i fare for å si opp mer enn 50 ansatte eller mer enn 30 prosent av arbeidsstokken. Bedriftene må forplikte seg til å ikke sparke folk på grunn av økonomiske problemer og kan da motta lønnsrefusjon i opptil tre måneder.

Danmark har også en kompensasjonsordning hvor staten dekker noen av bedriftenes faste utgifter, som i Norge.

