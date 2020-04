NY SJEF: Yngve Slyngstad skal gå av som sjef for Oljefondet. Etter planen tar Nicolai Tangen over i september. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Norges Bank vil betale for Slyngstads opphold på Tangen-seminar

Norges Bank skriver at de vil betale for opphold, mat og flyreise for avtroppende Oljefondet-sjef Yngve Slyngstad på Nicolai Tangens (53) seminar i november i fjor.

VG fortalte lørdag hvordan finansmann Tangen brukte millioner av kroner på en spektakulær tre dagers konferanse for venner og bekjente i USA. Få måneder før han ble ansatt som ny sjef for Oljefondet.

Rundt 40 nordmenn deltok, inkludert flere samfunnstopper. Daværende Oljefond-sjef Yngve Slyngstad deltok også på det Tangen overfor VG har karakterisert som et privat arrangement.

– I dette tilfellet har Norges Bank i ettertid valgt å ville betale Yngve Slyngstads opphold, mat og flyreise på seminaret «Back to University», skriver Norges Bank i en pressemelding.

Norges Bank opplyser at banken fikk oversendt seminarprogrammet uken før ansettelsen. Men deltagerlisten eller arrangementet var ikke en del av beslutningsgrunnlaget da Tangen ble tilbudt jobb, heter det i redegjørelsen.

La ut e-poster

Norges Bank offentliggjorde mandag ettermiddag alle e-poster mellom Nicolai Tangen og Yngve Slyngstad på sine nettsider.

Tangen og Slyngstad var første gang i dialog i august 2016, da Norges Bank Investment Management (Nbim) inviterte Tangen til å være foredragsholder på en konferanse de arrangerte.

Norges Bank publiserte en offentlig søkerliste 25 februar, etter søknadsfristens utløp. Nicolai Tangen var ikke oppført på den listen.

Da søkerlisten ble publisert, hadde Tangen allerede hatt et førstegangsintervju med ansettelsesutvalget til Norges Bank.

Førstegangsintervjuet skjedde 12. februar. Tangen hadde annengangsintervju 3. mars, og et eget møte med styreleder samme dag.

5. mars fikk hovedstyret i Norges Bank presentert to finalekandidater. Et samlet hovedstyre gikk videre med Tangen som den foretrukne kandidaten, ifølge Norges Banks redegjørelse på sine nettsider.

Norges Bank understreker at Yngve Slyngstad ikke hadde noen rolle i ansettelsen av sin etterfølger. Ifølge banken ble han informert av styreleder den 19. mars om at Nicolai Tangen var styrets foretrukne kandidat.

Møtte hodejeger

Rekrutteringsbyrået Russell Reynolds tok ifølge Norges Bank kontakt med finansmannen Nicolai Tangen på eget initiativ, før stillingen ble utlyst.

Tangen har tidligere opplyst til VG at han hadde en lunsj med byrået i starten av desember. Først 10. januar 2020 ble stillingen utlyst. Tangen var 20. januar del av en liste på 41 navn som ble diskutert med sentralbanksjef Øystein Olsen, visesentralbanksjef Egil Matsen og hovedstyremedlem Kristine Ryssdal.

23. januar gikk ansettelsesutvalget gjennom en revidert langliste fastsatt av utvalget.

– Russell Reynolds opplyste utvalget om hva slags verdigrunnlag og kjennskap de hadde opparbeidet på den enkelte kandidat, inklusive Nicolai Tangen, skriver Norges Bank i sin redegjørelse.

Ved søknadsfristens utløp var det åtte kandidater på den offentlige søkerlisten. Ett navn var unntatt offentlighet. Det ble da også jobbet med andre kandidater.

– Samtidig uttalte hovedstyrets leder, sentralbanksjef Øystein Olsen, at ansettelsesutvalget sammen med Russell Reynolds jobbet videre med andre aktuelle kandidater. Nicolai Tangen var blant disse, skriver Norges Bank.

Må avklare finanser

Da Tangen 26. mars i år fikk jobben som oljefond-sjef, var han god for rundt syv milliarder kroner, ifølge Dagens Næringsliv. Tangen har i tillegg gitt rundt fem milliarder kroner til stiftelsen Ako Foundation, som deler ut penger til veldedige formål.

Han sier til VG mandag at han planlegger å tiltre i jobben.

Det var ifølge Norges Bank avklart med hovedstyret at Tangen skulle beholde eierandeler i Ako, hans fond. De skriver at han vil organisere sin tilknytning slik at den er i tråd med Norges Banks etiske regelverk. Norges Bank er i dialog med Tangen for å sikre at detaljene etterlever dette regelverket.

– På generelt grunnlag er det slik at nyansatte i Norges Bank fortsatt kan eie virksomheter som er etablert før ansettelse, men slik at den ansatte ikke kan ha eierandeler eller være involvert i virksomheten på en måte som kan skape direkte eller indirekte konflikt mellom private forhold og de interesser man skal ivareta som ansatt i Norges Bank. Vi er nå i gang med å utforme Tangens ansettelsesavtale og vil gjennom den få på plass nødvendige avklaringer før hans tiltredelse, skriver Norges Bank.

Ifølge Norges Bank bestemmer det etiske regelverket hvordan ansatte kan disponere sin privatøkonomi. Det gjelder også for Nicolai Tangen.

– De etiske prinsippene betyr blant annet at eventuelle egenhandler i finansielle instrumenter som foretas av Tangen etter hans oppstart i NBIM vil måtte godkjennes av Norges Banks juridiske direktør, skriver banken.

Jamie Oliver holdt foredrag

I redegjørelsen fra Norges Bank går det også frem at den verdenskjente tv-kokken Jamie Oliver holdt et foredrag for Norges Bank i 2018.

Jamie Oliver holdt foredrag på Nicolai Tangens «superseminar» i Philadelphia i november i fjor.

Norges Bank skriver: «I mars 2018 gjorde Tangen oss oppmerksom på at Jamie Oliver skulle delta på Business For Peace i Oslo og forespurte om dette var en interessant foredragsholder for NBIM. Oliver holdt et internt foredrag for våre ansatte om matvareindustriens samfunnsansvar.»

Også den norske-amerikanske Berkeley-professoren Morten Hansen, som deltok på Tangens seminar i USA, har holdt foredrag for sentralbanken, ifølge Norges Bank.

«I juni 2018 gjorde Tangen oss oppmerksom på at Professor ved University of California, Berkeley, Morten Hansen, kom til Oslo i september i forbindelse med lansering av den norske oversettelsen av hans bok «Great at work». Vi tok direkte kontakt med Hansen og satt opp et internt foredrag om temaet i boken», skriver de i sin redegjørelse.

