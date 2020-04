ADVARER SOLBERG: Siv Jensen kommer med en kraftig advarsel til Erna Solberg dersom hun innfrir Venstres drøm. Foto: Terje Pedersen

Jensen truer med å trekke støtten til regjeringen

Dersom statsminister Erna Solberg innfrir Venstres drøm om å flytte «iskanten» lenger sør truer Siv Jensen med å trekke støtten til Solberg som statsminister.

For mindre enn 20 minutter siden

Det er ventet at den såkalte iskanten blir et av vårens store politiske stridstema. Iskanten er overgangen mellom åpent hav og havis i Arktis, som er områdene rundt Nordpolen.

Hvor denne grensen går, avgjør hvor langt nord man kan bore etter olje og gass. Frp ønsker en dynamisk iskant, at man setter grensen der isen til enhver tid er. Det åpner for et større oljeletingsområde.

Ap og Jonas Gahr Støre er skeptiske, mens Venstre er blant dem som vil trekke iskanten lenger sør.

– Vi forventer at regjeringen ikke trekker iskanten sørover fordi dette handler om muligheten til å lete i nye løfterike områder for olje- og gassindustrien. Nå er det helt avgjørende å trygge arbeidsplasser og sikre landets fremtidige inntekter. Da kan man ikke drive politiske spill ved at regjeringen er opptatt av å gi Venstre gjennomslag, sier Siv Jensen til TV 2.

Jensen sier at Frp ikke kommer til å akseptere at iskanten flyttes sørover, og minner om at Solberg leder en mindretallsregjering som er avhengig av flertall i Stortingent. Frp-lederen setter det på spissen og truer med å trekke støtten til Solberg som statsminister.

– Hun sitter som statsminister fordi Fremskrittspartiet pekte på henne da vi gikk ut av regjering, og har regjeringen nå tenkt å legge andre hensyn til grunn olje- og gasspolitikken fremover og gjøre opp det flertallet uten Fremskrittspartiet, da lever denne regjeringen vært farlig, sier Jensen til TV 2.

Jensen sier det vil være lite fristende å støtte et statsbudsjett dersom Solberg innfrir Venstres ønske.

– Ja, det kan fort bli utfallet. Jeg kan ikke skjønne hvorfor Frp skal være en stabiliserende faktor for en mindretallsregjering hvis de overser oss i saker med så stor betydning, sier Frp-lederen.

Publisert: 20.04.20 kl. 21:10

Les også

Fra andre aviser