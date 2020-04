STENGT: Steffen Handal, leder i Utdanningforbundet, ser vanskelig for seg at skoler og barnehager kan åpne etter påske. Foto: Helge Mikalsen

Utdanningsforbundet mener skoleåpning over påske vil være krevende

Etter tre uker med digital undervisning varsler medlemmene i Utdanningforbundet at de er slitne. Samtidig er mange lærere skeptiske til å dra tilbake til arbeidsplassene sine på norske skoler.

– Mange lærere er redde for at det ikke vil være tilfredsstillende smitteverntiltak på plass før skoler og barnehager eventuelt åpner, sier leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal.

Utdanningsforbundet har gitt innspill til ekspertgruppen som er satt ned for å vurdere om skoler og barnehager kan åpne etter påske. Rapporten leveres regjeringen fredag.

8. april kommer regjeringen med sine vurderinger om coronatiltakene som skal gjelde etter påske.

– Har dere frarådet åpning etter påske?

– Vi er ikke spurt om å gi en så konkret tilbakemelding, men summen av de anbefalingene vi har gitt, peker i den retningen, sier Handal.

Skoleåpning: - Vanskelig å se for meg

I notatet til ekspertgruppen har forbundet bedt om at regjeringen varsler i god tid, dersom skoler og barnehager igjen skal åpnes.

– Hvis det tidsrommet blir så trangt, er jeg redd at både elever, foreldre og lærere vil bli så utrygge at de vil ta individuelle valg, istedenfor å ha tillit til myndighetenes beslutninger.

– Vil det være aktuelt å åpne etter påske?

– Jeg har veldig vanskelig å se for meg at vi skal ha nok tid til å forberede oss dersom åpningen blir rett over påske, sier Handal som understreker at forbundet har tillit til at helsemyndighetene fatter kloke beslutninger på vegne av både barn og voksne.

STORE FORSKJELLER: Små og store barn har ulike forutsetninger for å henge med i digital undervisning. Det er også store forskjeller mellom lærernes digitale kompetanse, forteller Steffen Handal. Foto: Odin Jæger

Etterlyser retningslinjer

I notatet til ekspertgruppen har Utdanningsforbundet kommet med innspill til, og bedt om redegjørelse for hvordan smittevernet skal ivaretas i praksis - dersom skoler og barnehager skal åpne helt eller gradvis.

Forbundet etterlyser blant annet retningslinjer over hvor mange barn som kan være i samme rom, hvilken avstand barn og voksne skal holde til hverandre og hvilke rutiner som skal gjelde dersom de oppdager smitte hos elever eller barn.

– Hvordan skal lærere som er i risikogruppen forholde seg? Skal vi ha antibac eller vaske hendene på en annen måte enn ellers? Det er veldig viktig at våre medlemmer kjenner på at situasjonen er så trygg som mulig, sier Handal.

Redd for smitte

– Lærerne er redde for at elever kan smitte hverandre, ta med smitten hjem, at lærere vil smitte elever og motsatt. De er også redde for å bli syke selv. Noen kan potensielt bli veldig syke av å gå på jobb.

Mange varsler nå at de er slitne og at det er krevende å gi god undervisning til alle barn.

Det er også store forskjeller mellom å undervise store og små barn, understreker Handal.

– Folk er slitne. Lærerne har strukket seg veldig langt for å få det til. Mange har lært mye av dette, men samtidig er det veldig krevende.

– Vi hører om en slitasje som er ganske betydelig der ute nå, sier han og legger til at han er utrolig imponert over innsatsen lærerne nå legger ned.

Bekymring for sårbare barn

23. mars ba Utdanningsdirektoratet og Barne- familie og ungdomsdirektoratet (Bufdir) fylkeskommunene om å rapportere om kommunenes oppfølging av utsatte barn og unge.

Kartleggingen viser at kommuner uttrykker bekymring på vegne av de sårbare barna. Skillet mellom elevene som henger med i undervisningen og elevene som ikke henger med øker.

Handal minner om at ikke alle elever har tilgang på digitale verktøy eller internett, og at familier har ulike forutsetninger til å følge opp elevene.

– Det er ekstra krevende å følge opp alle enkeltvis nå, sier Handal.

Store kommuneforskjeller

Kartleggingen av oppfølgingen av sårbare barn viser også at det er store forskjeller fra sted til sted.

Fredag skrev Kommunal Rapport, som har fått innsyn i fylkesmennenes tilbakemeldinger, at det er store forskjeller i krisetiltak for barn.

Blant annet svarer én kommune at de ikke har registrert oppgaven, mens fylkesmannen i Rogaland melder at private barnehager i en kommune nekter å ta inn sårbare barn, og kommunen etterlyser sanksjonsmuligheter, ifølge avisen.

Publisert: 03.04.20 kl. 15:45

