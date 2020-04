MØTTES SOM TENÅRINGER: Astrid Breivik Mikkelsen (72) bor i barndomshjemmet sammen med mannen Oddmund Mikkelsen (72). Foto: Gisle Oddstad / VG

Ekteparet Oddmund og Astrid får ingen hjemmehjelp: – Han passer på meg

HOL KOMMUNE (VG) Oddmund Mikkelsen (72) og kona Astrid Breivik Mikkelsen (72) pleier å få besøk av hjemmetjenestene to ganger om dagen. Nå kommer det ingen.

I enden av en bratt, svingete vei på Hagafoss i Hol kommune bor ekteparet.

Datteren deres Wenche Mikkelsen har akkurat satt fire poser med dagligvarer utenfor døren til foreldrene, og Oddmund tar smilende imot henne på trygg avstand gjennom døråpningen.

Det røde huset deres er Astrids barndomshjem. Oddmund, som kom fra nabogården – kjørte ifølge Astrid «opp bakkene på motorsykkel på frieri» – og de giftet seg da Oddmund var 17 år og Astrid 18 år.

I 2017 fikk Astrid hjerneblødning, og lå flere uker i kunstig koma. I fjor høst, etter flere lange rehabiliteringsopphold og en periode på omsorgshjem fikk Astrid flytte hjem igjen til Oddmund.

Så, lillejulaften i fjor, fikk Oddmund hjerteinfarkt.

– En fulltidsjobb

Hol er en av hyttekommunene som er blitt hardt rammet av coronautbruddet i Norge, og er den kommunen i landet hvor høyeste andel av befolkningen har fått bekreftet coronasmitte.

I mars reiste flere tusen mennesker på hyttene sine i Hallingdal-kommunene , før de ble bedt om å reise hjem.

Konsekvensene av epidemien i kommunen innebærer blant annet at hjemmetjenesten ikke kommer på besøk hos alle de pleier. Det gir en ny hverdag for ekteparet Mikkelsen på Hagafoss.

LEVERING PÅ DØREN: Wenche Mikkelsen handler jevnlig til foreldrene, så de skal slippe å gå på butikken. Foto: Gisle Oddstad

– Jeg er hjemmehjelp. Vanligvis er hjemmesykepleien her to ganger om dagen, morgen og kveld. Men nå er det jeg som har den jobben. Det er en fulltidsjobb, sier Oddmund.

– Hvordan går det da?

– Det går fint, sier han rolig.

Hardt rammet kommune

– Vi var tidlig ut med mange smittede i kommunen, og valgte derfor å redusere praktisk bistand og hjemmehjelp, forteller helse- og omsorgssjef Borghild Moen i Hol kommune.

Kommunen har derfor tatt kontakt med de som mottok hjemmehjelp, og vurdert hvem som i en periode kan klare seg uten det tilbudet de har mottatt.

– Dette har bakgrunn i at vi ønsker å minimere smitterisikoen, og at det har vært en mangel på smittevernsutstyr, forteller Moen. Hun sier mangelen er prekær for det fleste kommuner.

Pasientombud i Oslo og Akershus, Anne Lise Kristensen, har til VG beskrevet smittevern som en krevende oppgave for nettopp hjemmehjelptjenesten. Det har ført til bekymringer for pasienter og pårørende.

Hol kommune ser nå mot digitale løsninger for at alle skal få det tilbudet de trenger.

– De som jobber i helse i denne situasjonen har virkelig stått på, sier helse- og omsorgssjef Borghild Moen.

Isolasjon

– Det var bra at jeg kom meg igjen etter infarktet. Vi var heldige der.

Oddmund forteller at han vanligvis farter litt rundt på dagtid.

– Nå er jeg bare hjemme. Hun hviler litt midt på dagen, og da går jeg meg en tur i bakkene her. Vi må gjøre det beste ut av det. Jeg både dusjer henne, lager mat og er frisør. Jeg er som poteten, kan brukes til alt, smiler han, før han ivrig sier:

– Jeg kan hente henne, så får dere et bilde av henne også!

Sekunder senere har Astrid blitt trillet ut på verandaen.

LIVSLANG KJÆRLIGHET: Oddmund Mikkelsen (72) og kona Astrid Breivik Mikkelsen (72) i Hol kommune har vært gift i over 50 år. Foto: Gisle Oddstad

Hun hilser like blidt som ektemannen, og kikker på Oddmund.

– Han passer på meg hele dagen og natten og alt, sier hun.

Astrid forteller at de nesten ikke har truffet folk de siste ukene.

– Vi får ikke besøk heller. Før kom det hjemmehjelp to ganger om dagen, men nå kommer det ikke noen her. Nå får de ikke lov til å reise rundt. Da blir det ekstra kjedelig, det er bare meg og ham. Wenche kommer så vidt inn døren, men ikke barnebarna eller oldebarna. Men det er jo sånn det er.

Datteren Wenche jobber i en bolig for psykisk utviklingshemmede.

– Jeg tør ikke gå inn til dem i frykt for å smitte dem. Det er mange eldre som er ensomme nå. Jeg er i hvert fall glad for at foreldrene mine har hverandre, sier Wenche.

Forstår tiltakene

Både Oddmund og Astrid følger godt med på nyhetene om coronaviruset.

– Jeg synes jammen meg det er ille rundt omkring, når man hører hvordan det er i utlandet og i Sverige. Vi er friske og raske, sier Astrid.

– Her på bygda er det bra, for her er det god plass. Det er verre i byene, der folk bor i blokkene sine. Det må være fælt, mener Oddmund.

Han tror det vil ta tid før samfunnet er i gang igjen.

– Det er ikke noe å gjøre noe med. Vi får inderlig håpe myndighetene ikke slipper opp for tidlig. Folk blir nok mer forsiktig i ettertid.

Vinden tar tak på bakketoppen, og Astrid vil inn igjen. Begge to vinker.

Før de forsvinner inn døren, roper Astrid:

– Han er den snilleste mannen! Det må dere få med dere!

