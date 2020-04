UNGE UTSATT: Terrorforsker Magnus Ranstorp ser med bekymring på at unge nå sitter inne og bruker mye tid på nettet og sosiale medier, der man er sårbar og utsatt. Foto: Jessica Gow/TT

Terrorekspert: – Ekstremistene ser bare positivt på coronaviruset

Mens land over hele verden lukker ned og ser med fortvilelse på corona-pandemien, ser ekstremister på viruset som et vindu til å rekruttere, ifølge terrorforsker.

– Ekstremistene leser av utviklingen at det kommer til å lede til svekkelse i samfunnet, noe de ser på som en mulighet til å appellere til folk, sier terrorforsker Magnus Ranstorp.

Svensken er internasjonal terrorekspert og forskningsleder ved Forsvarshøgskolen i Sverige.

Ranstorp sier det er lettere å fokusere på rekruttering når landene er i «lockdown», og at ekstremistene drar nytte av den økonomiske nedgangen.

– Den økonomiske nedgangen starter en nedadgående spiral, hvor blant annet arbeidsledigheten øker. Det er i denne situasjonen man har gitt direktiver til å slå til mot Europa med terror når muligheten er der, for å forverre kaoset og frykt.

Unge spesielt utsatt

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) definerer ifølge Psykologforbundet radikalisering som «en prosess der en person i økende grad aksepterer bruk av vold for å nå politiske mål».

Slike prosesser mener de kan skje innenfor alle typer totalitære livssyn og politiske ideologier, enten det er nynazisme, anarkisme eller ekstreme religiøse sekter inkludert ekstrem islamisme.

Randstorp ser med bekymring på at unge nå sitter inne og bruker mye tid på nettet og sosiale medier, der man er sårbar og utsatt.

– Det er der de kan rekrutteres, og derfor legger ekstremistene ut mer på nett nå.

PST sier til VG at de ikke har satt i gang noen spesielle tiltak når det kommer til forebygging av rekruttering til ekstremistmiljøer under coronakrisen.

Guds straff mot Vesten

Terroreksperten forteller at for eksempel høyreekstreme ser viruset som et tegn på at systemet eller staten, som de vil ta makten fra, svikter.

– Ekstremistene ser bare positivt på coronaviruset. De har samme målsetting de ekstreme, de ser at samfunnet svekkes, sier Ranstorp.

Ifølge Ranstorp var terroristgruppen Den islamske staten (IS) tidlig ute med å advare om pandemien allerede i slutten av januar.

– De ser på det som guds straff mot Vesten.

Ranstorp legger til at i og med at det er «lockdown» i store deler av Europa, innebærer det at det ikke er like mange tilgjengelige mål for terroristene, og ikke de samme mulighetene til å begå terrorangrep.

Norsk Psykologforening peker på sine nettsider på noen elementer som kan gjøre mennesker mer sårbare for å bli radikalisert:

Ensomhet (som det å flytte til et nytt sted)

Depresjon (som vi kan føle når vi mister en venn eller ikke får til et vennskap)

Usikkerhet om livsvalg, hva skal jeg bli (eller hvordan skal jeg klare å bli bra nok).

En frustrerende livssituasjon (som arbeidsledighet, manglende livsmuligheter, stoffbruk eller kriminalitet en egentlig skammer seg over).

– Gavepakke til ekstreme grupper

Psykolog Cathrine Moestue har erfaring med å jobbe med påvirkning og radikalisering.

– Det som gjør alle sårbare når det er en krisesituasjon, er at vi blir usikre. Den usikkerheten kan variere i styrke, sier hun til VG.

Psykologen påpeker at det er mange ulike sårbarheter som gjøre mennesker usikre:

– Som bare det å være ungdom og ha lav selvfølelse, eller en voksen som mister jobben eller lurer på om en har noe å leve av. Det som skjer psykologisk når en er redd, er at vi ser utenfor oss selv for å finne svar, ikke inn mot vårt eget moralske kompass, forteller hun.

JAKTER PÅ DE SVAKE: Cathrine Moestue mener det er noe rovdyraktig over hvordan ekstremistgrupper opererer: At de jakter på de svakeste blant oss. Foto: Einar Aslaksen

Moestue understreker at det er helt normalt å være redd og ha vonde tanker, men at dette ofte korrigeres av mennesker som står en nær.

– Dette med hjemmeisolering og sosial distansering kan virke som en gavepakke til destruktive grupper, organisasjoner og mennesker som hater, sier psykologen og fortsetter:

– Når en føler seg alene fra før av og har den typen sårbarhet, søker man mer på nettet nå. Både for å få oppmuntring og en lindring for usikkerhet inne i seg. Om man da kommer borti dyktige retorikere kan det virke som en rask løsning for meningsløshet.

Konspirasjonsteorier gir rask mening

Moestue sier det å tåle usikkerhet bedre kan regnes som definisjonen av å bli voksen og moden.

– Vi må tåle den usikkerheten: At regjeringen ikke vet alt, at de ikke er perfekte. Vi må tåle all kompleksiteten. Men ensomhet, sårbarhet og isolasjon er rammer for å øke den sårbarheten enormt.

Redselen mange opplever i coronakrisen, gir også gode vekstvilkår for konspirasjonsteorier, ifølge henne.

– Det en konspirasjonsteori gjør, er jo å gi mening. Man må følelsesmessig forstå hvor vondt det er å være redd. Man kommer i kontakt med en konspirasjonsteori. Det gir en falsk mening, men likevel en lindring av smerte.

Hun påpeker at hatretorikere ikke innleder kontakten med hat, men starter med å tilby mening.

I tillegg mener Moestue at det er noe rovdyraktig over hvordan ekstremistgrupper opererer: At de jakter på de svakeste blant oss:

– De venter på kaos og polarisering, en luke de kan utnytte. Vi mennesker er flokkdyr, så lenge vi har sterkt tilknytning og samhold, holder vi oss motstandsdyktige mot denne typen angrep.

Moestue er åpen om at hun har personlig erfaring med hvordan ekstreme krefter kan utnytte kriser etter å ha kommet inn i et venstreradikalt miljø da hun var tenåring i 1984 og det var sultkatastrofe i verden.

