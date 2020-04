TOMME KLASSEROM: Regjeringen har valgt å stengte skoler i forbindelse med utbrudd av Covid-19 viruset i landet. Bildet er fra Bygdøy skole. Foto: Fredrik Varfjell

Lærerne er bekymret for avgangselevene

Mange elever sliter nå som skolene er stengt, ifølge Utdanningsforbundet. Nå er lærerne redde for at flere avgangselever vil droppe ut.

Nå nettopp

Siri Skjæveland Lode er lærer og sitter i sentralstyret i Utdanningsforbundet. Hun har snakket med flere tillitsvalgte lærere i skolen, og forteller at alle sier det samme: Først var de opptatt av å få til det digitale, men etter den første uken, meldte det seg en bekymring for elevene of hvordan de har det.

– Vi har aldri vært i en sånn situasjon før. Hva vi får til av læring nå, vet vi ikke helt. Elevene er overlatt til å være hjemme, og har mistet mye av den sosiale settingen sin, sier Lode.

BEKYMRET: Siri Skjæveland Lode i Utdanningsforbundet har snakket med mange lærere som sier det samme. Foto: Stig Weston

Hun forteller at det er mange elever som har det tøft nå.

– Vi vet at det er elever som har det utfordrende hjemme, som har psykiske problemer, og noen som står på vippen til å falle helt ut, sier Lode, og legger til at også de som har gode hjemmeforhold kan slite i disse dager.

– Det er mye fokus på de små, men jammen sliter de store også. De er like avhengig av oppfølging nå.

Les også: 15 elever om å ha hjemmeskole

– Må stå løpet ut

Lode sier at mange er bekymret for avgangselevene. Tall fra SSB for 2013 til 2018 viser at tre av fire fullfører videregående skole innen fem år. Nå er hun bekymret for at flere faller fra.

– De må stå løpet ut. Noen elever forsvinner rett og slett, og vi vet ikke hvor de er. Elever man ikke får kontakt med blir oppsøkt.

Se hvordan det gikk da Erna Solberg ble med i skoletimen på Drammen videregående skole:

Lode forteller om miljøarbeidere som er ute i gatene for å oppsøke elever skolen ikke får kontakt med, og om skoler som har hatt møter for å prøve å finne ut hva de kan gjøre for elevene de er bekymret for.

– Denne saken står øverst for alle lærerne og ledere nå, sier hun.

– Urovekkende

Statssekretær i kunnskapsdepartementet Anja Johansen (V) sier at det er urovekkende å høre at det er lærere som ikke får kontakt med elevene sine.

– Det er noe som må følges med på.

Samtidig roser hun dem for å strekke seg langt for å hjelpe elevene.

– Det er den enkelte skole som kjenner elevene best, og som sammen med andre lokale faginstanser kan gjøre gode faglige vurderinger når det kommer til oppfølgning, sier hun.

Viktig med mye kontakt

Ifølge Lode melder noen lærere også om at de opplever at de får en nærere kontakt med elevene nå enn de har hatt tidligere.

– Lærerne oppsøker aktivt en og en, og holder digitale møter. De snakker med alle elevene i løpet av uken, noen også daglig. Dette er en helt ny rolle og erfaring for mange, sier Lode.

les også Den finske modellen: Derfor åpnet de skolene igjen

Hun mener det er viktig å ha så mye kontakt som mulig med elevene.

– Mange elever skriver logg hver dag, og det du ikke klarer å si ansikt til ansikt, klarer du kanskje lettere å skrive ned.

Lode oppfordrer elevene til å ta kontakt med lærerne og si ifra hvis det blir for mye å gjøre. Hun mener det er viktig å ikke pøse på med oppgaver og lekser, særlig det som krever at man sitter ved en skjerm.

– Hjemmeskolen byr på gode muligheter til å jobbe praktisk med fagene., sier hun.

Vi spurte barn hva de syns om coronaviruset. Se hva de svarte i videoen under:

Til slutt har læreren noen tips til elever som syns hjemmeskole kan være litt vanskelig:

Stå opp om morgenen og ha struktur på dagene. Skill mellom fritid og skole. Ring til noen på skolen, for eksempel sosiallæreren eller en miljøarbeider, hvis du trenger noen å snakke med.

Publisert: 07.04.20 kl. 12:57

Les også

Fra andre aviser