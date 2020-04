LANGE KØER: Grønmo gjenbruksstasjon er blant stedene med lange køer mandag.

Lange køer til gjenbruksstasjoner: - Opp til fire timers ventetid

Det meldes om lange køer til flere gjenbruksstasjoner på Østlandet mandag.

NRK melder om en to kilometer lang kø til avfallsmottaket på Øra i Fredrikstad.

Samtidig melder Oslo politidistrikt om lignende tilstander i Oslo.

– Vi fikk inn meldinger ved 10-tiden i dag fra fire gjenvinningsstasjoner i Asker, Bærum, Brobekk og Smestad, sier operasjonsleder Line Skott i Oslo politidistrikt til VG.

Hun sier det har vært opp mot fire timers ventetid på det verste i løpet av mandagen.

– Det er leid inn sivile vakter som står for dirigering, og vi har også vært på enkelte av disse stedene. Vi har kjørt derfra og ikke fått inn flere meldinger, men det har vært meldt til oss om opptil fire timers ventetid og vanvittige utfordringer i trafikken ut mot hovedveinettet, sier Skott.

Hun sier det er blitt beskrevet som kaotiske tilstander.

– I Brobekk sto hele Brobekkveien full av biler blant annet, og på Smestad har det vært det de beskriver som kaotiske tilstander, sier Skott.

LANGE KØER: Grønmo gjenbruksstasjon er blant stedene med lange køer mandag. Foto: Frode Hansen

Hun anbefaler de som ikke absolutt må kaste noe akkurat i dag om å vurdere om det er mulig å avvente litt.

– Må man absolutt kaste nå er det klart at vi ikke har noe grunnlag til å fraråde det, det er jo åpent. Men hvis man ikke virkelig trenger å kaste noe, avvent litt og se an situasjonen. Det er altså fire timers ventetid ved enkelte av disse stasjonene, så med mindre man vil bruke hele mandagen bør dette bør man vurdere å utsette besøket, sier Skott.

Pressekontakt i Renovasjons- og gjenvinningsetaten i Oslo, Jørgen Bakke Fredriksen, sier at de opplever et påskerush, samtidig som det er innført restriksjoner som følge av coronaviruset.

– Etter vi åpnet i forrige uke har vi kortere åpningstid enn normalt. Men når mange velg å dra likevel blir det mye kø. I tillegg slipper vi inn færre av gangen for å ikke få store folkemengder samlet på et sted, noe som gjør at det går saktere enn vanlig i tillegg.

Han presiserer at de opplever lignende tilstander hvert år, men at det ikke pleier å skje på dager som denne.

– Det er mange som kommer i dag, for da unngår de onsdagen, som er siste dag før helligdagene slår inn.

Flere personer har ifølge Fredrisken blitt bedt om å snu på grunn av kø-lengden.

– Hvis køene går ut i hovedveien må vi det. Det skjedde på Hallardrud i stad, sier han.

Nå ber han folk tenke seg godt om før de velger å dra for å kaste søppel – og minner om at man ikke skal reise med mindre det er nødvendig.

– Må du levere avfall er vel stikkordet her. Men jeg skjønner veldig godt at folk i dette været vil rydde og gjøre seg klar til sesongen.

LANGE KØER: Smestad gjenbruksstasjon er blant stedene med lange køer mandag. Foto: Frode Hansen

En som har vært på Haraldrud er kommunikasjonsdirektør i Renovasjons- og gjenvinningsetaten i Oslo, Kjersti Kristoffersen.

–Det er mye kø, og akkurat nå er det cirka én time ventetid her.

Hun opplyser om at de må dirigere deler av trafikken bort da køen går ut på offentlig vei. Kristoffersen har også vært i kontakt med flere av de som sitter i køen.

– Folk er ikke fornøyde med å stå en time i kø, men de er ved godt mot. Det var ingen sure.

Grunnen til de avkortede åpningstidene er ifølge henne at de har satt ekstra bemanning hos renovatørene, som henter søppel i Oslo.

– Vi må sikre oss i tilfelle det blir sykdom blant renovatørene. Dermed klarer vi ikke to skift på gjenbruksstasjonene.

Publisert: 06.04.20 kl. 14:16 Oppdatert: 06.04.20 kl. 14:31

