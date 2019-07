Borgarting lagmannsrett har opphevet dommen tingretten ga en 39 år gammel mann i den såkalte Sult -saken. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Lagmannsretten opphevet dom i Sult-saken

Borgarting lagmannsrett har opphevet en dom mot en 39 år gammel mann i den såkalte Sult -saken som omfatter både narkotika, ran og drapsforsøk.

NTB

Nå nettopp







Mannen arbeidet med lossing og lasting på Gardermoen, men ikke med verditransport. På oppdrag for hovedmannen i saken – Nokas-dømte Metkel Betew – hadde han tatt bilder av lossing av en verditransport på Oslo lufthavn og overlevert disse til ham.

I tiltalen fremgår det at bildene ble tatt innenfor sikkerhetsklarert område på flyplassen der 39-åringen hadde adgang. Planleggingen besto videre i at de blant annet anskaffet våpen, skuddsikre vester, ansiktsmasker, samt to stjålne biler og garasjer.

les også Sult-saken i gang: Imran «Skrue» Saber skjelte ut politiet i retten

Oslo tingrett kom til at tiltalte hadde opptrådt med forsett, men etter lagmannsrettens syn var domsgrunnen på dette punktet mangelfulle, og det var derfor ikke mulig å prøve om tingretten hadde lagt riktig lovforståelse til grunn.

Lagmannsretten opphevet dermed tingrettens dom for forsøk på medvirkning til grovt ran. I tingretten ble saken behandlet i et større sakskompleks som omfattet i alt 13 tiltalte.

Der ble 39-åringen og tre andre frifunnet for tiltalen om ransforbund. For lagmannsretten var saken begrenset til en anke over lovanvendelsen knyttet til tiltaleposten om medvirkning til grovt ran.

Publisert: 04.07.19 kl. 12:21