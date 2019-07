GLADE GRISER: Da NRK, med skjult kamera, avdekket dårlig dyrevelferd blant enkelte bønder, fryktet næringen både for salg og omdømme. Det påstår næringen ikke har skjedd. Foto: Kristin Svorte

Ingen tegn til grisekrise etter Brennpunkt-dokumentar

Svinenæringen fikk negativ oppmerksomhet etter Brennpunkt-dokumentaren som ble sendt i midten av juni. Det skal imidlertid ikke ha lagt noen demper på salget, ifølge næringen selv.

– Hadde filmen hatt en innvirkning ville salget på svin stupt. Det gjør det ikke. Salget er omtrent som i fjor, sier kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop Norge.

Det samme meldes fra Norgesgruppen og Rema 1000. Det er for tidlig å konkludere på sommerens kjøttvalg, men i god driv inn i grillsesongen, er det ingen indikasjoner på at vi kjøper mindre nakkekoteletter eller andre svineprodukter.

I Norge er det i underkant av 2400 produsenter av gris. Halvparten driver egen avl, resten kjøper smågris og aler dem til salg.

Etter NRKs dokumentar «Griseindustriens hemmeligheter», som avdekket alvorlige eksempler på håndtering, kastrering og avliving av norsk gris, fryktet næringen negative utslag både på salg og på omdømme.

Olaug Bollestad (KrF) og aktørene i landbruket ble enige om å innføre en rekke tiltak for å bedre dyrevelferden i svinenæringen, og grisebøndene selv var ute for å understreke at metodene ikke gjaldt en hel næring.

Budskapet ser ut til å ha gått hjem til det norske folk.

– Salg av svineprodukter hittil i år er noe høyere, da det var grillforbud i store deler av landet på denne tiden i fjor. Flere kunder etterspør også våre økologiske svineprodukter, og vi merker at fokus på produkter med god dyrevelferd har økt, sier direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i REMA 1000, Mette Fossum.

Salg av svin gleder lederen i Norges Bondelag, Lars Bartnes.

– Vi hadde forventet en negativ reaksjon i etterkant av filmen. Vårt fokus har vært at filmen ikke gjelder hele næringen. Samtidig har vi satt inn konkrete tiltak til forbedring for å gjenskape tillit.

Aktørene i landbruket sier de har innført flere tiltak for å bedre dyrevelferden i svinenæringen, blant annet et nettbasert kurs som handler om foring, velferd, stell og sikkerhet. Kurset lanseres i sommer.

Bestemmes av pris

Det er ikke bare dyrevelferd som styrer salget. For nordmenn handler det også om pris.

– Mye av salget er bestemt av kjedenes kampanjer som lagt for lenge side, forklarer Kine Søyland i Norgesgruppen.

Kampanjeløpet på koteletter, burgere og andre produkter har fått gå sin gang, forteller Kristiansen i Coop.

Ved kampanjer går salget automatisk opp. De virker. Salgsutløsende er også været. Dårlig vær gir færre grillkvelder og kjøttsalg.

GRILLFAVORITT: Svinekoteletter er blant det som legges flest ganger på grillen til nordmenn. Foto: Magnar Kirknes

Flere på vegetar

Også kampanjer på andre varegrupper som fisk, pizza og vegetarprodukter påvirker kjøttsalget. Overordnet fortsetter trenden med reduksjon i salg av rødt kjøtt.

– Vi ser at flere går for lettere sommermat som hvitt kjøtt, sjømat og grønnsaker enn den tradisjonelle grillmaten i år, sier direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i REMA 1000, Mette Fossum

Kristiansen i Coop sin tolkning av nordmenns kjøttvaner om sommeren kan oppsummeres slik:

– Er været ymse går det i mye koteletter, pølser og burgere. Når det er strålende vær griller Ola nordmann litt mer «avansert» og variert.

Nortura solgte rundt 10 000 tonn med grillvarer forrige sesong. De forventer å komme ut med tilsvarende resultat i år, selv om de per dags dato ligger litt etter fjoråret. Heller ikke Kjøtt- og fjærfebransjens Landsforbund (KLF) ser en reduksjon i salget.

