RYSTET LOKALSAMFUNNET: 16 år gamle Iris ble funnet drept i sitt eget nabolag på Vinstra i fjor høst. Drapet rystet det lille lokalsamfunnet. Foto: Trond Solberg

Vinstra-tiltalt (17) mener han kan bli frisk

SØR-GUDBRANDSDAL TINGRETT (VG) Tiltalte sier han hadde behov for psykisk assistanse på skolen, og at noen burde fanget ham opp «hvis de så godt etter».







– Jeg håper jeg kan få behandling på sykehus. Så jeg blir ferdig og kan få en jobb i fremtiden, sa den tiltalte 17-åringen under sin forklaring.

Tilregnelighetsspørsmålet er sentral i saken mot gutten som er tiltalt for drapet på Laura Iris Haugen (16). Aktor har i utgangspunktet lagt ned påstand om overføring til tvungent psykisk helsevern.

– Tror du at du kan bli frisk? spurte forsvarer Nora Hallén.

– Ja. Jeg vil jo ikke være syk, svarte gutten.

les også Vinstra-tiltalte om drapet: – Forferdelig

De sakkyndige spurte hvorfor han mener han var syk på drapstidspunktet.

– Jeg føler ikke at det jeg har gjort representerer meg nå. Det var en syk handling.

I tiltalen tas det forbehold om at aktor likevel kan nedlegge påstand om fengselsstraff eller forvaring, dersom det er bevist at tiltalte var tilregnelig.

Rettslige kjennelser viser at det har hersket stor usikkerhet rundt guttens psykiske helse. I en tilleggserklæring skriver de rettsoppnevnte sakkyndige at tiltalte ikke var psykotisk i gjerningsøyeblikket.

SAKKYNDIGE: Alexander Rønningsdalen Flaata (t.v.) og Terje Tørrissen er de rettsoppnevnte sakkyndige i saken der en 17-åring er tiltalt for drapet på Laura Iris Haugen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Snakket med seg selv

Tiltalte fortalte tirsdag at han har snakket med seg selv både før og etter pågripelsen, men at han sluttet med dette da han kom på psykiatrisk sykehus. Gutten mener han ikke har hørt stemmer.

Han sa videre at han mistet interessen sin for voldelige filmer og filmmanus i samme periode.

les også Drapstiltalt 17-åring ville drepe noen: – Livet var kjedelig

Tiltalte har fått en schizofreni-diagnose. Han har fortalt i retten at han er enig i denne diagnosen. Forsvareren spurte hvorfor han er enig i at han er syk nå.

– Jeg har blitt overbevist. Etter at jeg begynte på medisin har jeg begynt å tenke på ting annerledes. Jeg har kommet til den konklusjonen at jeg mest sannsynlig er syk, sa han.

I retten fortalte han at han bruker antipsykotika, og at han mener han trenger behandling i noen år.

Mener han burde fått hjelp

Tiltalte har flere ganger fortalt at han har følt seg ensom, at folk ikke likte han og at han ikke var interessant nok for andre.

Familiens bistandsadvokat Nina spurte om gutten har tenkt at han trengte assistanse på skolen.

– Ja, psykisk assistanse, men jeg ba ikke om det, svarte han.

– Tenker du at noen burde fanget det opp? spurte dommer Ingulf Nordahl

– Hvis de hadde sett godt etter så.

BISTANDSADVOKAT: Nina Hjortdal er bistandsadvokat for Laura Iris Haugens familie. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

En foreløpig rapport etter tilsyn med ulike tjenester på Vinstra slår fast at både Vinstra ungdomsskole og videregående skole har brudd på godt skolemiljø.

I egenvurderingen står det at det «ikke er satt i system hvordan skolehelsetjenesten skal bidra i skolens arbeid med å fremme et godt psykososialt miljø».

Tilsynet sier ikke noe direkte om drapssaken eller tiltalte, men ble startet etter drapet.

Publisert: 18.06.19 kl. 15:22