FORSVUNNET: Anne-Elisabeth Hagen har vært savnet siden 31. oktober 2018. Politiet mener hun er drept. Foto: Jørgen Braastad

Avviser «tunnelsyn»-kritikk: Politiet ber familien bidra

Tom Hagen har fremdeles ikke fått flytte hjem. Hans forsvarer har tatt politiets beslutning og ransakelse til retten.

Selv om lagmannsretten mener mistankegrunnlaget mot Tom Hagen ikke holder til å varetektsfengsle ham, er milliardæren fortsatt siktet for drap eller medvirkning til drap på kona Anne-Elisabeth Hagen.

Hagen er løslatt fra varetekt, men har ikke fått flytte hjem igjen ettersom politiet ransaker hans bolig og hytte gjennom såkalt tredjemannsransaking.







Nå tar Hagens forsvarer Svein Holden politiets beslutning til retten.

Politiet har gitt et tilsvar i dag, og avventer rettens avgjørelse skriver de i en pressemelding.

– Vi gjennomfører denne ransakingen for å finne spor på steder hvor fornærmede Anne-Elisabeth Hagen har oppholdt seg, sier påtaleansvarlig Haris Hrenovica i pressemeldingen.

FORSVARER: Svein Holden er Tom Hagens advokat. Foto: Gisle Oddstad

Politiet skriver at de har mottatt mange spørsmål om saken i etterkant av Tom Hagen ble løslatt i forrige uke.

Hagen nekter straffskyld og mener han ikke har noe med konas forsvinning å gjøre.

Avviser «tunnelsyn»

Lagmannsretten mente det ikke forligger skjellig grunn til å mistenke Tom Hagen for drap eller medvirkning til drap og besluttet derfor at han skulle løslates.

– Politiets hovedoppgave er å finne Anne-Elisabeth Hagen, finne ut hvilke straffbare handlinger som er begått mot henne, og hvem som har et helt eller delvis ansvar for disse handlingene, sier politimester i Øst politidistrikt, Ida Melbo Øystese, i pressemeldingen.

De siste dagene er det stilt spørsmål ved vår evne til å etterforske bredt nok, og det er fremmet påstander om at vi har «tunnelsyn», skriver politiet.

– Vi har helt fra starten etterforsket saken bredt og fulgt de sporene vi har funnet. Det har vært, og er, en krevende etterforskning, spesielt fordi vi mener noen bevisst har gått inn for å villede politiet. Politiet har et særskilt ansvar for å sikre en objektiv etterforskning. Selv om vi har siktelser, handler etterforskningen like mye om å avkrefte som å bekrefte, og på å fremskaffe bevis for både skyld og uskyld. Jeg er trygg på at etterforskningen ledes på en god og objektiv måte, sier politimesteren.

LØSLATT: Tom Hagen på vei ut fra Oslo fengsel forrige fredag. Foto: Gisle Oddstad

Ber familien bidra

Politiet har de siste dagene fått kritikk både fra bistandsadvokat Ståle Kihle og forsvarer Svein Holden. Sistnevnte har reagert på at politiet 18 måneder etter forsvinningen mener at huset til Hagen-ekteparet er åsted for et drap. Han mener at politiet ikke har «bevismessig dekning» for dette, og hevder det er like sannsynlig at hun ble drept etter at hun ble bortført fra huset.

Som VG tidligere har skrevet har de tre voksne barna til ekteparet Hagen ikke ønsket å la seg avhøre etter at faren ble pågrepet.

– Politiet forstår at saken er svært krevende for den nærmeste familien, og at enkelte etterforskningsskritt kan oppleves som belastende. Samtidig har vi et sterkt ønske om at de fortsatt bidrar til å kaste lys over saken, fortsetter hun.

Samtidig som politiet sendte ut pressemelding pågår det ransaking i Sloraveien 4.

Publisert: 13.05.20 kl. 11:43 Oppdatert: 13.05.20 kl. 12:33

