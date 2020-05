LEI: Leder for teknisk drift i Bølmo kommune Vardan Vardanyan synes det er merkelig at skiltet har blitt stjålet så mange ganger. Men det er ikke han som har malt på fjellveggen. Foto: Ingvild Sjo

Stjålet flere ganger - nå er skiltet skrevet i stein

Skiltet til Skinnhueneset i Bømlo har blitt stjålet så mange ganger at noen har tatt saken i egne hender.

Lørdag meldte Bømlo-nytt at skiltet har blitt stjålet for tredje gang siden 2018.

Nå er leder for teknisk drift i Bølmo kommune Vardan Vardanyan lei.

– Vi hadde festet det veldig godt denne gangen, sier han.

Hans teori er at turister har stått bak tyveriene. Men denne gangen skiller seg litt fra de andre.

– Det har skjedd i sommersesongen tidligere, så vi har tenkt at det kan være noen som ferierer i Bømlo. At de ser et litt spesielt og eksotisk navn og tar det med seg som et minne, sier driftslederen.

– Så vi ble litt overrasket, for nå er det jo ingen fra utlandet her, ikke hyttefolk engang. Det er mystisk.

Ukjent tyv, ukjent veggmaler

I dag meldte Bømlo-nytt at veiskiltet har blitt malt rett på fjellveggen.

Men ifølge Vardanyan er det ikke kommunen som står bak det alternative skiltet. Han har selv ikke sett påskriften enda.

Nå planlegger Vardanyan og kollegaene hans å lage et skilt som ikke lar seg stjele.

– Vi må finne en spesiell måte å feste det på. Kanskje sveise, jeg vet ikke, sier han.

Men først skal det tredje tyveriet politianmeldes.

Hva synes du om at noen driver og stjeler disse skiltene?

– Det er veldig overraskende. Her bor vi med åpne dører, det er veldig sjelden at det skjer sånne ting. Jeg synes de skal levere dem tilbake, sier Vardanyan.

Dere må ha brukt mye tid og krefter på dette ene skiltet?

– Ja, veldig. Og ikke minst de ekstra kostnadene.

Publisert: 14.05.20 kl. 21:28

