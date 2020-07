GODT FORBEREDT: Kameratene fra Haugesund hadde tatt alle forholdsregler før Besseggenturen. Men de så turfolk i dongeribukser og shorts. F.v: Lars Valen, Martin Sundve, Endre Snørteland, Ørjan Melkevik. Foto: Odin Jæger

Uforberedt på krevende fjellturer: – Så folk i dongeribukser

MEMURUBU (VG) Denne uken hadde Vågå Røde Kors sin mest alvorlige redningsaksjon så langt i år – på den populære turruten Besseggen. Leder for Vågå Røde Kors forteller at de må hente ned flere norske enn utenlandske turister.

Nå nettopp

Det er ettermiddag i Jotunheimen, og VG står ved fergekaia Memurubu for å ta imot turfolk som nettopp har lagt Besseggen bak seg.

En guttegjeng fra Haugesund er blant dem som fortsatt er stående. De forteller at de kom hele veien hit fra Åndalsnes for å få med seg godværet som var meldt. Men det ble ikke bare sol og varme.

– Det snødde og hagla litt på toppen. Men vi hadde med nok klær, så det gikk fint, sier Lars Valen.

– Men det var noen som gikk med dongeribukser og shorts. Så kanskje noen som tøyde litt grenser, legger kameraten Endre Snørteland til.

Dansk par reddet liv

Natt til onsdag hadde Røde Kors Vågå sin mest alvorlige redningsaksjon så langt i år. To nordmenn i 50- og 70-årene måtte hentes ned fra fjellet.

Når VG snakker med leder i Vågå Røde Kors, Bjørn Tore Aspen, har han akkurat stått opp. Redningsaksjonen startet klokken 19.30 tirsdag kveld, men Aspen var ikke hjemme igjen før klokken seks på morgenen.

– De var uforberedt og gikk helt tomme, og trengte hjelp ned igjen, sier Aspen om de to som måtte hentes ned.

– Men det var et annet dansk par som jeg vil påstå kanskje har reddet liv i natt. De hadde snudd da de så dem, satt opp et telt og ga dem mat og drikke og passet på dem.

Aspen forteller at natt til onsdag var den tredje redningsaksjonen de har vært på i år. Æren for at de ikke må rykke ut oftere, får Besseggenpatruljen.

– De ordner mange av disse sakene for oss. De går rundt i fjellet og de avverger mange situasjoner som i natt ved å dele ut staver, seigmenn, mat, drikke og ved å pushe folk litt, sier Aspen.

Besseggen • En skarp fjellkam i Jotunheimen, som danner skillet mellom Bessvatnet og Gjende. • Turen tar rundt syv timer, og går mellom Gjendesheim og Memuburu. • I 2019 gikk 60.000 mennesker turen over Besseggen. • Turen kategoriseres av UT.no som «krevende». Vis mer

UTÅLMODIGE: Anders og Jørgen Holmberg Jensen gikk til slutt fra foreldrene som slet med kvalme og vonde ankler. Foto: Odin Jæger

Oppkast og overtråkk

Litt lenger oppi fjellet møter VG brødrene Jørgen og Anders Holmberg Johnsen. De forteller at de har gått fra foreldrene, siden de begynte å bli utålmodige.

– Det har tatt litt lang tid. Faren vår er litt dårlig, så han spydde på starten. Og så, når vi kom på toppen, tråkket mamma over på begge føttene. Så det har vært mye halting og pappa falt litt bakover, sier Anders.

– Kan du fjellvettreglene?

– Jeg hadde faktisk eksamen i fjellvettreglene. De var sånn. Jeg er ikke helt sikker, men jeg kunne dem før. Det gikk ganske bra på den eksamenen.

– Ikke en vanlig søndagstur

Manglende forberedelser til krevende turer som Besseggen er ifølge Aspen et problem.

Han opplever at de må hjelpe flere norske enn utenlandske i fjellet. Hvorfor det er sånn, vet han ikke. Men han tror at noen kan undervurdere vanskelighetsgraden på Besseggen.

– Besseggen er ikke en vanlig søndagstur. Det er en krevende tur, og da må man være utstyrt for 8–9 timer ute i fjellet. I natt var det null grader oppi der, så man må være godt kledd og ha nok mat og drikke.

LITE TURVANTE: Men de to familiene klarte seg likevel. F.v: Thomas Henriksen, Kjell Ove Henriksen, Linda Fjellhøy, William Fjellhøy Vestli, Adeline Fjellhøy Vestli. Foto: Odin Jæger

Hvite joggesko til fjells

På noen steiner langs stien sitter to familier og får igjen følelsen i beina, før de skal rekke den siste fergen tilbake til Gjende. Flere av dem har på seg joggesko.

– Jeg er litt sliten i beina nå, ja. Vi er ikke sånn kjempefjellvante, men vi har hatt det vi trenger, sier Linda Fjellhøy.

– Men jeg må si at jeg synes det var høyt. Jeg kjente høydesuget. Og jeg vant nok ikke prisen for best velkledde på vei nedover, ler Kjell Ove Henriksen.

Han har også på seg joggesko. Henriksen forteller at fottøyet hadde blitt et problem om det hadde regnet. Det hadde blitt veldig glatt.

– Vi er vel enige om at vi ikke blir Lars Monsen med det første, sier han.

FOTTØY: – Flaks at det ikke regnet, for da hadde det blitt glatt, sier far Kjell Ove Henriksen. På bildet: Thomas Henriksen. Foto: Odin Jæger

Men familiene så likevel folk som var dårligere rustet for tur.

– Vi så folk som hadde med spedbarn, og vi møtte noen som var på vei opp nå, og jeg tror ikke de vet hva de bega seg ut på. De har en lang tur foran seg, sier Henriksen.

Sønnen, Thomas Henriksen, har på seg hvite joggesko.

– De er overraskende rene etter denne turen, ler han.

Populært med krevende turer

Ifølge Bergens Tidende har trafikken på UT.no, DNTs turplanlegger, økt med åtti prosent siden i fjor. På topp-ti-lista over turer som blir mest søkt på, er seks kategorisert som «krevende», to som «middels» og to som «ekstra krevende».

Besseggen er nummer ni på lista, med 52.339 søk mellom 1. januar 2019 og 30. juni 2020.

forrige













fullskjerm neste

Ifølge Ståle Jamtli i Hovedredningssentralen er det mange som legger ut på krevende turer uten å ha gjort nødvendige forberedelser.

– Det går på treningsgrunnlag, utstyr de har med seg og det å følge med på værmeldingen og forholde seg til den, sier Jamtli til VG.

Han forteller at de har hatt flere utrykninger i juli i år enn i fjor – selv om en stor andel av turistene i år er nordmenn. Hittil ligger tallet på 718 for juli i år.

Uflaks

Nede på kaia igjen, kommer brødrene Anders og Jørgen gående – med far, Roger Johnsen, og en haltende mor, Birgitte Holmberg, hakk i hæl. De rakk den siste båten, til tross for Holmbergs vonde ankler.

Om bord på fergen forteller foreldrene at de har gått mye i fjellet – to ganger tidligere over Besseggen. Men denne gangen gikk det litt galt.

– En overtråkk på toppen der hadde jeg ikke sett for meg, sier Holmberg.

forrige





fullskjerm neste

– Vi hadde tenkt oss opp på Skåla også, men jeg vet ikke hvordan det blir med de beina der, legger Johnsen til.

Turglade Holmberg stilte godt forberedt til å gå Besseggen, men fikk likevel problemer. Det overrasker henne når hun ser folk i fjellet som tilsynelatende ikke har forberedt seg i det hele tatt.

– Vi blir litt overrasket når vi ser at enkelte kommer med bæremeis, dårlig utstyrt for øvrig, litt sent på dagen. Da blir i hvert fall jeg litt skeptisk. Jeg synes det er litt mye av det nå.

Publisert: 25.07.20 kl. 21:47

Fra andre aviser